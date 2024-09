Carin León se convierte en el artista que más boletos ha vendido para una noche de concierto en el BMO Stadium

Share via

El cantante mexicano Carin León logró superar las marca de boletos vendidos para una noche de concierto en el BMO Stadium de Los Ángeles y ni siquiera la banda RBD, el grupo Fuerza Regida o Marco Antonio Solis han logrado superar los 24 mil boletos que el intérprete de éxitos como “Primerta cita” y “Te lo agradezco” logró vender para la noche del 13 de septiembre en el marco de la celebración de su “Boca Chueca Tour” en su paso por esta urbe.

El ídolo nacido en Hermosillo, Sonora, México interpretó sus grandes éxitos musicales y enloqueció a sus fans, hombres y mujeres, desde el escenario que ha presentado a grandes figuras de la música mexicana hasta la fecha. Su concierto logró superar las expectaivas e impuso un récord de asistencia para una noche de presentación ene ste estadio que fue inaugurado en abril de 2018, con capacidad de 22 mil asientos.

En repertorio incluyó también sus propuestas en el género country que han logrado conquistar el mercado hispano y el anglo. Con gorra o con tejana, el artista de 35 años de edad, sorprendió a las miles de almas que se congregaron en el emblemático estadio del centro angelino al lucir la camiseta del equipo local de Los Angeles Futbol Club, lo cual fue muy ovacionado por los fans que cada semana llenan el recinto para apoyar a la oncena de esta ciudad.

“Boca Chueca Tour” es el nombre de este viaje musical que apoya su nueva producción del mismo nombre que incluye interesantes duetos, propuestas musicales innovadoras y fusiones más allá del regional mexicano.

Una de las cosas que más le ha funcionado y que su padre le enseñó desde pequeño es que las personas ocupadas no tienen tiempo para distraerse, eso siempre lo ha puesto en práctica y le ha funcionado y si no, vean a su alrededor lo que viene logrando a nivel profesional.

“Soy una persona que está enfocada en lo mío y no me fijo mucho en lo que dicen las personas y al momento que lo hacen, lo que hago es enviarle un mensaje de paz. ‘Boca Chueca’ también tiene que ver con el título del disco y como decimos en Sonora, eso de que tengo la boca chueca, entonces para nosotros, que soy un artista diferente que siempre está buscando ser sincero, creo que este disco que viene es como vómito, como visceral, con cosas que tenían que salir desde hace tiempo mostrando un lado de Carin que mucha gente no conoce”, dijo hace unos meses en ese mismo recinto cuando Carin estuvo presentando las fechas de esta gira que continúa su rumbo tras su presentación en nuestra área.

En los últimos meses Carin ha vivido momentos realmente importantes y fascinantes para su carrera con actuaciones en el Coachella Fest y en el festival de música country Stagecoach, donde tuvo como invitada a su colega Aba Bárbara, además recibió la llave de la ciudad de Coachella y participó en los Latin American Music Award donde llegó con 7 nominaciones y al final fue galardonado con el premio a Mejor Artista-Regional Mexicano. Además hizo historia al presentrarse en el escenario de la banda The Rolling Stones el pasado 7 mayo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Tampoco hay que olvidarse que el pasado 22 de febrero, León se dejó ver en el escenario de Premio Lo Nuestro al lado de la estrella de la música country Kane Brown, con quien interpretó a dúo el tema “The One”, conocido también con el título de “Pero No Como Yo”, el cual representa un puente imaginario y un compartir de sombreros tejanos entre el género country con la música regional mexicana.

El artista que en la actualidad se ha convertido en el referente por excelencia de los duetos sin importar el género musical, con participaciones al lado de artistas como Grupo Frontera, Kany García, Grupo Firme, Maluma, Mau y Ricky, Matisse, Àngela Aguilar, Espinoza Paz, Marca Registrada, Enigma Norteño, Pancho Barraza, Mike Bahía, Grupo Yndio, Pablo Alborán, Yuri y hasta con el hoy fallecido Diego Verdaguer, entre muchos otros, hoy Carin sigue abriéndole la puerta a colaboraciones más allá del regional mexicano como lo hizo junto a Camilo en el género de salsa, además de seguir experimentando, incluso, al lado de artistas del mercado anglo como Kane Brown con “The One” y Leon Bridges con el tema “It Was Always You” (“Siempre fuiste tú”).

Tras su actuación en el BMO de Los Ángeles, el vocalista de “Según quién” y “Que vuelvas” se presentó en Las Vegas y luego continuará con presentaciones en Chicago, Toronto, Washington, DC, Reading, Uncasville, New York, Houston, Ft. Worth, Nashville, Charlotte, Tampa y Sunrise, para luego dar el salto al continente europeo con actuaciones en Madrid, Londres, Amsterdam y Paris en el mes de noviembre.