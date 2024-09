Latin GRAMMY 2024: Cómo, dónde y cuándo ver las nominaciones

La fiesta del 25 aniversario del Latin Grammy comienza a partir del anuncio de los nominados que este martes 17 de septiembre serán dados a conocer por la Academia Latina de la Grabación a través de sus cuentas de redes sociales y plataformas digitales, además de nuestro sitio de Los Angeles Times en Español desde donde les llevaremos minuto a minuto la lista de los nominados a medida que se vayan anunciando en directo.

El anuncio comienza desde las 8:00 am EST/5 am PST en las plataformas y de 9 am. a 9:30 am. EST (6 am a 6:30 am PST) se llevará a cabo la transmisión en vivo a través de LatinGRAMMY.com

El anuncio contará con la participación del CEO de la Academia Latina de la Grabación Manuel Abud y las celebridades que han ganado y han sido nominados en anteriores ediciones como Luis Fonsi, Gilberto Gil, Juanes, Gente de Zona, Draco Rosa y Natalia Lafourcade, quienes serán los encargados de anunciar algunas de las categorías en directo, mientras que las demás se anuncian en las plaformas de la Academia como Facebook (LatinGRAMMYs), X (LatinGRAMMYs), la de Instagram (LatinGRAMMYs). y en este sitio.

Los nominados de esta edición serán seleccionados en 58 categorías, cuyos trabajos fueron publicados durante el periodo de elegibilidad del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024. Todas las canciones que son consideradas para nominaciones deben ser canciones nuevas y tener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o en cualquier dialecto autóctono regional.

La 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy se celebrará en vivo el 14 de noviembre de 2024, desde el Kaseya Center en Miami y la ceremonia televisada de tres horas se transmitirá por la cadena Univision desde las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. hora del centro).

Antes de la transmisión, se realizará la ceremonia Premiere donde se hará entrega de la mayoría de premios, además contará de actuaciones que podrán verse a través de las plataformas digitales de la Academia.

El cantante y músico colombiano Carlos Vives será honrado con el galardón Persona del Año en una ceremonia privada el día 13 de noviembre en el que sus compañeros de la industria le rendirán un tributo musical donde estarán interpretando sus versiones muy personales de grandes éxitos del oriundo de Santa Marta.

Figuras como Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos recibirán el Premio a la Excelencia Musical que entregará La Academia Latina de la Grabación en el marco de la semana del Latin Grammy, mientras que el Premio del Consejo Directivo este año se entregará a Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón. Esta distinción es para personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente como intérpretes.

Nominados al Latin Grammy 2024

(La lista de cada uno de los nominados se la iremos revelando a medida que la Academia Latina de la Grabación vaya develando su lista de las 58 categorías que se disputarán en esta edición…)