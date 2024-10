‘Ponyboi’ gana el premio a la mejor película en el Festival Latino de Cine y Música NVISION de Palm Springs

El Palm Springs Art Museum sirvió de escenario para la celebración del NVISION Latino Film and Music Festival, el cual concluyó con éxito este fin de semana con la cinta ‘Ponyboi’ coronándose como la ganadora del premio al mejor largometraje de Estados Unidos.

Marcando una vibrante celebración de la creatividad e historias latinas, el festival presentó un cartel de cuatro largometrajes y treinta y cinco cortometrajes que representaron a diversas naciones como Estados Unidos, Cuba, España, República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, Canadá, México, Argentina y Costa Rica.

El festival culminó el sábado 12 de octubre con la ceremonia de entrega de premios en el Annenberg Theatre, donde los afortunados cineastas recibieron los máximos galardones en las categorías a largometraje estadounidense e internacional, además de cortometrajes en los géneros de drama, comedia, documental, ciencia ficción, terror, animación, experimental y reparto.

El galardón al mejor largometraje estadounidense y un premio en efectivo fue para Ponyboi, mientras que Boca Chica obtuvo el premio al Mejor Largometraje Internacional.

Anuncio

“Boca Chica” obtuvo el premio al Mejor Largometraje Internacional Festival Latino de Cine y Música NVISION. (NVISION/ Festival Latino de Cine y Música )

En las categorías de cortometrajes, “Shut Up & Fish” recibió el premio a Mejor Corto Estadounidense, y “Andas Danzando por Ahí” se llevó el premio al Mejor Corto Internacional.

“Estamos increíblemente orgullosos de celebrar el talento y la creatividad de los cineastas y artistas latinos en el Festival NVISION de este año”, dijo en un comunicado Lex Borrero, cofundador y CEO de NTERTAIN.

“Sus historias reflejan la diversidad y riqueza de nuestra cultura y amplían los límites de lo que la representación latina puede lograr en el panorama mundial del entretenimiento. Este festival es un testimonio del poder de nuestras voces y del futuro de la narrativa latina”, agregó Borrero.

Ben De Jesús recibió el “NVISION Cultura Legacy Award”, un reconocimiento especial por su innovador documental “Untold History of Latinos” en el que destacó la participación del actor colombiano John Leguizamo. La película presenta a Leguizamo reflexionando sobre el auge de Estados Unidos y los retos a los que se enfrentan los latinos para preservar su identidad cultural, subrayando la profunda conexión entre la historia latina y la estadounidense.

El actor Xolo Maridueñas protagonizó una de los paneles que se realizaron en el Fotos cortesía de NVISION Latino Film & Music Festival. (NVISION Latino Film & Music Festival)

Anuncio

El festival igualmente incluyó paneles con la participación de estrellas de la industria como el actor Xolo Maridueña, conocido por su protagónicos en producciones como Blue Beetle y la exitosa serie de Netflix “Cobra Kai”.

También participaron en los paneles figuras como Jessy Terrero, Allen Maldonado y Val Vega entre otros. Estas sesiones ofrecieron valiosas perspectivas sobre el dinámico y versátil mundo del cine y la música latinos.

Entre las cintas premiadas del festival destacaron “The Ranch”, dirigida por Aiden Gonzalez, la cual se llevó el premio a Mejor Película Local. El premio a Mejor Película de California fue para “The Ballad of Tita and the Machines”, dirigida por Miguel Ángel Caballero, mientras que el premio a Mejor Drama fue para “In the Fold”, la cual es dirigida por Manuel Del Valle.

Lex Borrero, cofundador y CEO de NTERTAIN (der.) durante la ceremonia de clausura del festival. (NVISION Latino Film & Music Festival)

El galardón a Mejor Comedia se lo adjudicó “Dear Diablo”, dirigida por Ambar Navarro. El trofeo a Mejor Documental fue para la cinta “En La Caliente: Tales of a Reggaeton Warrior”, la cual es dirigida por Fabien Pisani, mientras que el premio a Mejor Ciencia Ficción fue para “Border Hopper”, dirigida por Nico Casavechia.

En la categoría a Mejor Película de Terror el premio se lo llevó “Ciguapa”, dirigida por Blaine Morris; el galardón a Mejor Animación fue para “La Perra”, de Carla Melo Gampert; el trofeo a Mejor Experimental lo ganó “I Want to Violently Crash Into The Windshield of Love, dirigida por Fernanda Tovar y premio a Mejor Reparto fue para “The Low End Theory”, dirigida por Francisco Ordóñez.

Anuncio

Una dosis de sabor musical

Los asistentes a la edición 2024 del NVISION Latino Film and Music Festival disfrutaron de igual manera presentaciones exclusivas en vivo como la artista nominada al Latin Grammy Sofía Reyes, quien protagonizó un audiovisual titulado “Nudos”, el cual es una experiencia que entrelaza su historia personal con su trayectoria musical.

A través de una pieza visual dirigida por Alejandra Hinojosa, conocida por su trabajo con artistas como Natanael Cano, C. Tangana, Grupo Frontera, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana, así como por su reciente participación en “Gen Mex”, que explora cómo la música mexicana ha conquistado el mundo, Sofía compartió los inicios de su carrera, marcados por su álbum “Milamores” y mostró la dirección que tomará su arte en los próximos años.

La experiencia “Nudos” será llevada próximamente a diversas ciudades de México, Latinoamérica y Estados Unidos, donde los seguidores podrán disfrutar de este conmovedor viaje musical. (Julio Cesar Flores)

El show comenzó con un poderoso y emotivo momento: Sofía regresó al piano, tal como lo hacía al inicio de su carrera. Sólo ella y un gran piano conmovieron al público. La interpretación de una versión acústica de “Qué Nos Pasó” de Reyli Barba marcó uno de los momentos más emotivos de la noche, transportando a los asistentes a los inicios de su carrera, cuando en 2014 subió este cover a YouTube, causando un gran impacto en redes sociales. Este éxito fue tan grande que Sofía fue invitada a presentarlo en programas icónicos como Brozo, Loret de Mola y Jorge Poza. Posteriormente, acompañada de una guitarra, Sofía interpretó “Milamores”, una de las canciones más representativas de este álbum.

Sin embargo, el momento más íntimo y cautivador llegó cuando, una vez más al piano, reveló un tema inédito, que formará parte de su próximo álbum de baladas en los siguientes años. Esta pieza exclusiva, nunca antes escuchada, mostró una faceta más vulnerable y profunda de la artista, conmoviendo a un público que había viajado desde diferentes partes para estar presente en este especial encuentro.

El momento más íntimo y cautivador llegó junto a sus interpretación en piano las melodías de un tema inédito que formará parte de su próximo álbum de baladas. (French Toast )

Anuncio

La otra presentación musical la protagonizó Alex Ponce, una joven figura en ascenso que está causando sensación en la escena musical latina. Sus emocionantes actuaciones añadieron una dosis de emoción al espectáculo y elevaron aún más la energía y el ambiente de este festival que combina el cine con la música.

En esta oportunidad, NVISION unió fuerzas con la Fundación Cultural Latin Grammy para celebrar y amplificar la vibrante narrativa de la cultura latina a través de la música y el cine. Esta asociación no sólo enriqueció la experiencia general del festival, sino que también profundizó en la participación del público, reflejando el compromiso compartido de NVISION y LGCF de fomentar la comunidad y apoyar el crecimiento artístico. Los becarios de la Fundación Cultural Latin Grammy tuvieron la oportunidad de actuar junto a Alex Ponce, destacando aún más la importancia de nutrir a la próxima generación de creadores latinos.