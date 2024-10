Christian Nodal celebra una emotiva sesión acústica en Los Ángeles y le canta a Ángela bajo la luz de las estrellas

Fue sin duda una velada llena de amor y canciones bajo la luz de la luna y las estrellas en la urbe angelina, donde cada uno de los temas interpretados por Christian Nodal fueron solicitados a la carta por los fans en medio de aplausos, ovaciones y expresiones de cariño que complementaron una emotiva, exclusiva e íntima presentación del cantautor mexicano en esta ciudad.

A pocas semanas de la celebración de los 25 años del Latin Grammy que se llevará a cabo en la ciudad de Miami, la Academia Latina de la Grabación presentó anoche su “2024 Latin GRAMMY Acoustic Session with Christian Nodal” en la terraza del Museo del Grammy, una emotiva actuación del ganador de seis Latin Grammy y nominado al Grammy, Christian Nodal, quien hoy en día vive uno de los mejores momentos de su carrera musical, la cual va de la mano y en equilibrio perfecto con su vida personal a pesar del huracán mediático que ha tenido que experimentar en los últimos meses tras su inesperada boda con la también cantante, Ángela Aguilar.

Solo hay que verlo a los ojos para darte cuenta lo feliz que está en estos momentos. Su mirada dice más que mil palabras y es por esa razón que prefiere hacerlo de esta manera y no frente a las cámaras de los medios para evitar preguntas incómodas y respuestas expontáneas que se pudieran malinterpretar. “Un saludo a Univisión”, solamente alcanzó a decir frente a la cámara de los locutores del programa radial “Levántate” de la estación KLOVE 107.5FM, cuyo equipo se encontraba en pleno en el evento.

Christian Nodal se mostró sonriente y muy feliz en el escenario del Museo del Grammy durante la Sesión Acústica del Latin Grammy 2024. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recording)

Nodal llegó de la mano de Ángela a la alfombra gris vistiendo de negro y gafas oscuras, mientras que su adorada esposa lo hizo vestida de minifalda en tono verde aceituna, blusa dorada y botines de color negro. Ambos posaron para la foto en la alfombra por solamente unos segundos y luego salieron de inmediato.

Entre tanto, en la terraza del Museo del Grammy el ambiente estaba cargado de emociones, la sala al aire libre lucía elegante, con un escenario pequeño que dejaba ver la iluminada área urbana adyacente al LA Live del centro de Los Ángeles. Las sillas negras que estaban frente a la tarima ya estaban repletas de invitados especiales, patrocinadores y parejas de fanáticos que habían llegado como uno de los afortunados asistentes a esta velada musical.

Hay que recordar que la celebración de los “Latin Grammy Acoustic Sessions” se iniciaron hace ocho años como eventos íntimos y presenciales donde un artista podía ofrecer experiencias musicales y relatos. Además permite exhibir a artistas establecidos, también pueden promover a la nueva generación de talentos enfocándose en diversidad y equidad dentro de cada género. Hace cuatro años, las “Latin Grammy Acoustic Sessions” añadieron una versión digital, dándole acceso a todos a la excelencia musical latina.

Además, hoy en día estas sesiones acústicas le permiten a los miembros y a los fans de la música experiencias exclusivas con inspiradores músicos latinos y la realizada la noche del miércoles en la ciudad de Los Ángeles fue la última que la Academia Latina de la Grabación realizó antes de la celebración de los 25 años de los Latin Grammy en la ciudad de Miami. “Ha sido un año completo de celebraciones y la verdad la hemos pasado muy bien, estuvimos en Cadiz, en Málaga, Buenos Aires, en Ciudad de México y esta es la segunda vez que estamos aquí en Los Ángeles, porque la primera vez inauguramos nuestra exhibición de los 25 años del Latin Grammy, aquí en el museo”, dijo a los presentes a Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación antes de la llegada de Nodal al escenario.

Ángela Aguilar acompañó a su esposo Christian Nodal para su presentación en el 2024 Latin GRAMMY Acoustic Sessions celebrado en el Museo del Grammy de Los Ángeles. (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Latin Recording)

“Y es que 25 años se dicen fácil, pero ponganse a pensar lo que ha pasado durante estos 25 años en la música latina, la evolución ha sido espectacular y en la Academia Latina de la Grabación hemos tenido el privilegio de acompañar a nuestros artistas este maravilloso camino que han recorrido, piensen cómo han roto barreras, como han alcanzado records, cómo se han vuelto referentes de la música popular general y eso es algo que nos hace sentir muy orgullosos y por eso que la celebración de los 25 años son tan importantes”, dijo el ejecutivo mexicano.

“Y un evento como éste se lleva a cabo como parte de esta celebración, donde buscamos traer a un artista de gran nombre y trayectoria como es el caso de Christian (Nodal) y presentarlo en una forma mucho más íntima, mucho más cercana con nuestra membresía, con nuestros invitados, con nuestros amigos, para que puedan conocerlos de una forma más cercana para que escuchen de una manera directa su propuesta musical, su historia y no en un gran estadio o un gran evento”, agregó Abud.

Precisamente, Christian se encuentra en medio de su gira ‘Pa’l Cora Tour’ que recorre varias ciudades de los Estados Unidos y el pasado 28 de septiembre se presentó en la arena del Kia Forum de Los Ángeles con un lleno total. Y aunque su público lo pudo ver en escena con todo lo mejor de su repertorio, incluso cantando con Ángela un par de temas, lo que Christian vivió en el íntimo escenario de “Latin GRAMMY Acoustic Session” sin duda fue muy especial porque además de cantarle a este reducido y afortunado grupo, también lo pudo hacer frente a Ángela, quien desde que se casaron no lo ha podido ver un concierto normal de Christian desde la primera fila por razones obvias. En esta ocasión, la Princesa Aguilar estuvo cantando desde la fila del frente cada una de las canciones de su esposo, quien en todo momento la miró con ternura y envió besos desde el escenario.

Christian Nodal hizo vibrar a los presentes con la actuación de su Mariacheño. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recor)

Pal’ Cora de su amada y el de sus fans

Tras proyectarse una semblanza de la carrera de Christian Nodal en las pantallas, el cantante nacido en Caborca, Sonora, salió al escenario sonriente, pero ocultando su mirada tras unos lentes oscuros. Lo que no pudo ocultar es lo feliz que está de poder compartir con este grupo exclusivo y más porque tenía entre el público a miembros de la academia, a sus fans, a colegas, productores, compositores, representantes del sello Sony, pero también a su esposa y a publicista Conchita Oliva, la guerrera que lo ha acompañado a lo largo de sus múltiples batallas, pero también ha estado a su lado en todos y cada uno de sus triunfos profesionales.

Sobre el escenario, y ya sin lentes oscuros, Nodal se mostró con mucha energía, atrás quedó el susto que le dio a sus fans cuando tuvo que ser hospitalizado por una molestia estomacal. Sonriente y de una manera muy natural y orgánica le confesó a la audiencia que no tenía una lista de canciones elaborada como repertorio para esta noche de intimidad musical. Lo que sí tenía claro y frente a su monitor, eran las canciones que no podía interpretar en vivo en una sesión acústica como esta debido a los asuntos legales que enfrentan algunos de sus grandes éxitos musicales. Sin embargo, eso no fue un impedimento a la hora de escoger e interpretar los temas que el mismo público le fue solicitando a la carta luego que Nodal decidió comenzar la velada con el tema de corte romántico que grabó con la cantante argentina Tini, inaugurando de esa manera una noche para recordar. “Me gustaría empezar con algo para todos los enamorados, ésta que lleva por nombre ‘Por el resto de tu vida’”, dijo el artista de 25 años de edad, los mismo años que celebra el Latin Grammy este 2024.

Christian Nodal deleitó al público durante el 2024 Acoustic Sessions en el Museo del Grammy. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recor)

Nodal hubiera querido llevar a la banda completa, pero se acomodó al espacio con 18 músicos como parte de su mariacheño que combina el mariachi con la música norteña y que le ha permitido incursionar en diferentes vertientes de la música regional logrando revitalizar el sonido tradicional de la música mexicana para llevarlo a una nueva generación de seguidores.

A pesar que las “Latin Grammy Acoustic Session” se vienen realizando desde hace 8 años son pocas las que han protagonizado artistas del regional mexicano, pero eso es algo que ha estado cambiando en las últimas ediciones. “Hemos hecho otras con El fantasma, con Los Dos Carnales, han sido pocas, pero estamos muy contentos que Christian haya aceptado nuestra invitación”, dijo sobre este joven cantante que desde que debutó llamó la atención de la academia.

“Christian, es un hombre que, para empezar, ha estado muy cerca de la academia desde sus inicios, lo hemos visto desarrollarse desde aquella nominación a Best New Artist (Mejor Nuevo Artista) y luego cuando ganó su primer Latin Grammy en la misma categoría que don Vicente (Fernández), casi le daba pena recibir el Latin Grammy. Entonces ha sido para la academia un placer verlo desarrollarse y sobre todo lo que él ha significado para el género, su propuesta es atrevida, innovadora pero muy importantemente con una gran calidad”, dijo Abud a Los Angeles Times en Español.

Y esa gran calidad se pudo ver durante su presentación de anoche, donde cada una de las canciones que fue interpretando las entonó a viva voz, mientras el público la coreaba a todo pulmón como si se tratara de una noche de bohemia al sabor del tequila y unas ‘Crush’ para lo que no beben.

“Quédate”, del EP “Forajido” también fue una de las solicitadas al igual que “La sinvergüenza”, con la cual se identificaron algunas de las presentes. “Aquí estoy”, dijo una de ellas causando risas entre el público asistente.

Christian Nodal en el escenario del 2024 Acoustic Sessions celbrado en el Museo del Grammy de Los Ángeles. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recording)

“Ya no somos ni seremos”, una canción con una temática muy personal para el pasado de Nodal, también aterrizó en el escenario del Museo del Grammy, la que no pudo cantar fue “De los besos que te dí” a pesar de que se la pidieron entre el público. “No esa no, no está en la lista, literal”, dijo con simpatía a los presentes.

De pronto se escuchó a lo lejos la solicitud de “Cumbión Dolido”, a lo que Christian respondió de inmediato. “Ah esa sí las podemos cantar”, dijo mirando a la banda, mientras que Ángela levantó su vaso en señal de brindis con su esposo.

“Bandolebrios”, “Vivo en 6”, “La despedida” y “K’bron y medio”, continuaron entre las peticiones del público antes de cerrar la velada con el tema del emblemático José Alfredo Jiménez “El Rey” y el clásico de Vicente Fernández “Mujeres Divinas”, que puso a brindar y cantar con fuerza a los presentes.

18 músicos acompañaron a Christian Nodal en su presentación del 2024 Latin Grammy Acoustic Sessions. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recording)

De esta manera se despidió, el público se puso de pie, incluida Ángela y Conchita, y lo aplaudieron con fervor. “Muchas gracias Mariacheño por hacer estas canciones esta noche, lo quiero mucho, a los ingenieros, a todos los invitados muchas gracias por haber estado aquí”, dijo Nodal ante las ovaciones del público que no se quiso ir y le pidió “una más”.

De esta manera, cerró una velada romántica dándole rienda suelta a sus antojos y al sonido de “La derrota”, el clásico tema de don Chente que en la voz de Nodal agarra un nuevo aire sin que se pierda la esencia.

Ya detrás del escenario, Nodal y Ángela recibieron una sorpresa. Un pequeño cuadro hecho en grafito le fue entregado a la pareja como regalo de un artista que había asistido como invitado de la academia. “Que hermoso que está. Para nuestra casa, muchas, muchas gracias”, dijo Ángela emocionada del brazo de su esposo.