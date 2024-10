Medio siglo después, estos sacerdotes mantienen intacta la fe

Mantenerse en actividad durante un número considerable de años siendo una banda dedicada a interpretar un género tan exigente como el heavy metal, sobre todo cuando se incluye en el repertorio varias piezas pertenecientes a las ramas más veloces y agresivas del género, no es nada fácil. Pero parece que Judas Priest no está al tanto del problema.

Y es que, 55 después de su creación, el combo británico se mantiene no solo activo y potente sobre los escenarios del mundo entero, sino que lanzó hace unos meses un álbum titulado “Invincible Shield” que se inscribe fácilmente dentro de lo mejor de su extensa discografía.

Claro que, si se mira el asunto con detalle -y hay muchos que insisten en hacerlo-, se notará de inmediato que este no es el JP tradicional, sobre todo por la ausencia de sus dos guitarristas esenciales, K.K. Downing y Glenn Tipton. El primero salió de la banda en el 2011 y tiene ahora su propio proyecto, KK’s Priest; y el segundo sigue siendo oficialmente parte del grupo, pero ya no toca con él en vivo, aquejado como esta por el Mal de Parkinson.

Hay fans de la alineación clásica que no ocultan su disgusto ante estos cambios y que rechazan incluso la posibilidad de ver a la actual formación. No es imposible entenderlos; a fin de cuentas, la imagen de esta dupla de las seis cuerdas es imborrable.

Pero muchos otros ven el lado positivo del asunto, es decir, que su banda favorita siga activa después de tanto tiempo -nuevamente, han sido 55 años- y que mantenga al menos a tres de sus integrantes fundamentales, es decir, el vocalista Rob Halford (que se integró en 1973), el bajista Ian Hill (que ha estado desde 1969) y el baterista Scott Travis (presente a partir de 1989).

Y hay algo más, por supuesto: Richie Faulkner, el guitarrista que se sumó en el 2011, es en gran medida responsable de que JP se mantenga en tan buena forma y de que sea todavía capaz de grabar temas que responden plenamente al espíritu original del conjunto, como lo ha demostrado su amplia participación en la labor compositiva del “Invincible Shield”

No empeora las cosas el hecho de que, en vivo, la banda sigue siendo una auténtica maravilla. Este martes, el YouTube Theater de Inglewood fue testigo de un concierto de casi dos horas en el que los ingleses dieron todo de sí y dejaron realmente en alto el nombre del género que representan, amparados por excelentes condiciones de sonido y por un repertorio que combinó adecuadamente los éxitos del pasado con algunas de las piezas más recientes, tocadas a veces de manera continua, sin pausas entre una y otra.

Lo cierto es que, si se admira el “Invincible Shield” -que, como dijimos, es admirable-, es razonable esperar que la gira actual incluya mucho más temas de los que realmente incluye. Tal y como van las cosas, solo le da pie a tres de ellos, incluyendo a “Crown of Horns”, una especie de balada que no está realmente mal, pero que podría haber sido reemplazada fácilmente por un corte más logrado del mismo álbum, como “The Serpent and the King”, por ejemplo.

Otro momento del show. (Noel Vasquez )

Afortunadamente, las composiciones restantes sí son brillantes, empezando por “Panic Attack”, que abrió el concierto con toda la furia necesaria al ser una canción intensa y acelerada que maneja además una interesante propuesta lírica relacionada a los males del mundo actual, y siguiendo con “Invincible Shield”, que sonó mucho más adelante, y que maneja también con eficacia un ritmo veloz para convertirse en un nuevo himno para los fans del metal.

No hubo nada impredecible en el repertorio. A nosotros, por ejemplo, nos encantaría escuchar “Before the Dawn”, que es una balada, sí, pero una balada magnífica que no hemos podido apreciar en vivo. Pero no faltó ninguno de los clásicos esenciales, desde “You’ve Got Another Thing Comin’” hasta “Living After Midnight”, pasando por “Breaking the Law”, “Turbo Lover” y, claro está, la insuperable “Painkiller”.

El hecho de que JP siga tocando este exigente y rapidísimo tema dice mucho del buen estado en que se encuentran sus integrantes actuales y, por supuesto, de la fortaleza de Halford, quien acaba de cumplir 73 años pero sigue cantando con una potencia que no será igual a la que tenía en sus mejores tiempos, pero que sigue resultando absolutamente convincente, incluso en los momentos de esos agudisimos y prolongados falsetes que le dieron fama mundial y que abundan en sus interpretaciones.

En “Painkiller”, claro, cortó la extensión de los mismos, y hasta evitó por completo el épico y larguísimo grito final; y en la recta final del show, su garganta se notaba ya cansada. Pero no dejó nunca de impresionar, y en más de una ocasión, nos hizo sentir como si nos encontráramos escuchando un concierto de los ‘90.

El vocalista Rob Halford en pleno. (Noel Vasquez)

Se dio incluso el lujo de representar el típico segmento que lo encuentra apareciendo en el escenario a bordo de una motocicleta rugiente, mientras luce su habitual atuendo de piel. ¿Dijimos ya que acaba de cumplir 73 años?

Musicalmente, todos destacaron, y Andy Sneap, el reemplazante de Tipton para las actuaciones en vivo por el que los fans no daban mucho, viene dando unas muestras de confianza que le han permitido extender su participación en el plano solista, aunque la responsabilidad mayor sigue cayendo en Faulkner, quien, pese a su juventud (tiene 44 años), tuvo que ser sometido a una complicada operación al corazón en el 2021, y que es sin duda el que comanda la implementación de esos riffs implacables y de esos solos memorables que distinguirán para siempre a JP.

Al menos para nosotros, es imposible ver a esta agrupación sin extrañar a Downing y a Tipton en la tarima. La sensación se acentuó en el YouTube Theater debido a la ausencia completa del segundo, que hasta hace algún tiempo, aparecía súbitamente para interpretar uno o dos temas al lado de sus compañeros, pero que no parece ser ya capaz de lidiar con un esfuerzo que, a estas alturas, debe resultar titánico para él.

Pero nos quedamos más que satisfechos con lo que vimos, y anhelamos que esta formación pueda mantenerse por muchos años más, presentándose en vivo y grabando nuevas canciones, aunque no nos caería nada mal que, en algún momento, Downing retornara a casa, por más bien que le esté yendo con su propia banda.