Premios Billboard de la Música Latina 2024 con Karol G como la máxima ganadora, seguida de los también ausentes Bad Bunny y Peso Pluma

Una ausente Karol G logra coronarse como la máxima ganadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2024, mientras que Peso Pluma y Bad Bunny se coronaron con seis galardones cada uno en una entrega donde ninguno de los tres asistió a la ceremonia celebrada la noche del pasado jueves con tranmisión en diferido este domingo a través de Telemundo.

La cantante Karol G se adjudicó los premios en las categorías Global 200 Artista Latino del Año y Gira del Año. Su tema “Qlona” junto a Peso Pluma, se llevó los premios de “Hot Latin Song” Canción del Año, “Hot Latin Song” Colaboración Vocal del Año y Canción del Año Streaming.

Entre tanto, Bad Bunny se llevó el premio al Artista del Año y su álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” logró los premios Top Latin Album del Año y Álbum Latin Rhythm del Año, mientras que su canción “Mónaco” fue elegida como la Canción del Año Ventas.

Peso Pluma obtuvo tres premios por el tema “Qlona” junto a Karol G y tres más en las categorías “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino; Artista Regional Mexicano del Año Solista y Compositor del Año.

Por su parte, los chicos de San Bernardino CA, Fuerza Regida, que sí asistieron, se fueron a casa con cuatro premios en las ternas a Álbum Regional Mexicano del Año por “Pa Las Baby’s y Belikeada”, así como los galardones a Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo. Para los televidentes, ellos pudieron ser los máximos ganadores porque fueron los premios que se vieron en pantalla, pero la verdad es que no fue así.

Fuerza Regida se lleva cuatro galardones. (John Parra/Telemundo)

El primer premio de la noche se lo llevó precisamente Fuerza Regida de manos de las protagonistas de la telenovela “Sed de Venganza” Isabella Castillo y Alexa Martin tras hacerle una evidente promoción a su telenovela que inició la semana pasada. Con una nueva imagen JOP, vocalista de la banda, le agradeció a los fans y se lo dedicó a su empresa musical.

Xavi se adjudicó el premio Artista del Año debut y casi sin poder creerlo recibió su galardón de manos de Mau, Ricky y Paola Jara.

En el escenario, Venesti, Nacho y Maffio se llevaron el premio a Canción Latin Pop del Año y fue el mismo Venesti quien agradeció el reconocimiento a Dios “por todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí”, dijo el cantante colombiano. Otra colombiana que recibió su premio en el escenario fue Kali Uchis en la categoría Álbum Latin Pop por su producción “Orquídeas”.

La primera actuación musical de la velada la protagonizó Luis Alfonso con el debut en televisión de los temas “Tequila con cerveza” y “Chismofilia”, justo antes de iniciar la presentación de los anfitriones de la noche, los actores Carmen Villalobos y Danilo Carrera, quienes se encargaron de llevar las riendas de esta ceremonia que fue reducida en esta ocasión a dos horas de transmisión.

Otras actuaciones musicales estuvieron a cargo de Yandel quien le puso su toque urbano al inicio de la entrega de premios, con el debut en televisión de sus éxitos “Afro” y “Háblame claro”, mientras que la mexicana Gloria Trevi y la argentina Maria Becerra compartieron el escenario para interpretar el nuevo sencillo “Borracha”, una pieza en la vertiente del pop con mezcla del regional mexicano que, para ser sinceros, se notó muy forzada, aunque el público las despidió con sonoros aplausos. Esta fue la primera vez que ambas se reunieron para cantarla en un escenario para la televisión.

Prince Royce y Gabito Ballesteros. (Alexander Tamargo/Telemundo)

El ídolo de Nueva York, Prince Royce llevó su bachata tumbada al escenario junto al mexicano Gabito Ballesteros con su tema “Cosas de la peda”, siendo ésta la primera vez que lo hacen en la televisión hispana. Royce se llevó al talentoso intérprete de corridos tumbados a su terreno bachatero y juntos deleitaron con su exitosa interpretación.

La música regional mexicana la llevó al escenario Fuerza Regida con el debut de sus temas “Tu name” y “Nel”, mientras que el joven sensación mexicano Xavi, también puso su cuota de regional con el estreno televisivo de “La diabla”.

El cantante urbano Chencho Corleone también tuvo su participación con el estreno de su tema “Lo caro y lo bueno” en televisión.

La legendaria agrupación de salsa colombiana, el Grupo Niche, armó la fiesta con la versión más actual de su emblemático éxito “Cali pachanguero”, un tema que inmortalizó a la cultura caleña y se inspiró en la nostalgia de un inmigrante que añora regresar a su tierra. El tema que fue compuesto por el inmortal Jairo Varela, sonó con fuerza en el escenario de los Premios Billboard en las voces de los actuales vocalistas de la banda insignia de Colombia, quienes siguen celebrando desde marzo de este año los 40 años de este legendario tema musical.

Grupo Niche celebró los 40 añios de su éxito ‘Cali Pachanguero” en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina. (Alexander Tamargo/Telemundo)

Proyecto Uno cerró el espectáculo musical con su legendario éxito “Tiburón”, poniendo a todo el público a bailar y recordar la mejor época del merengue urbano.

Los galardonados de élite

Tras disfrutar las imágenes de una semblanza con parte de lo que ha sido su exitosa carrera musical, el cantante y compositor español Alejandro Sanz recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística entre grandes ovaciones. “Quiero dedicárselo a ustedes, a los compañeros pero que hacen música porque hubo una época en que hacer música en español no era tan fácil, que se sientan orgullosos de lo que se ha logrado aquí”, dijo Sanz con su trofeo en la mano.

“Se lo quiero dedicar a la gente que hace posible que esto se lleve a cabo, que es la gente que nos escucha a todos, al público en general que le gusta la música “, dijo el cantautor español, quien además aprovechó para promocionar su nuevo álbum que viene en camino. “Viva la música y viva la vida”, apuntó el vocalista de “Corazón Partío”.

Alejandro Sanz, winner of the Premio Billboard Trayectoria Artística Award in Miami, FL on October 17, 2024 (Telemundo/Alexander Tamargo/Telemundo)

Entre tanto, el cantante mexicano Pepe Aguilar recibió de manos de Carmen Villalobos el Premio Billboard Salón de la Fama luego de disfrutar unas palabras en video de su gran amigo, el compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como Fato, con quien el “Grandote de Zacatecas” compuso e inspiró en una noche de bohemia el tema “Por Mujeres como tú”, dedicado en ese entonces a quien era su novia y hoy es su esposa, la elegante Aneliz Alvarez-Alcala, madre de tres de sus hijos. “Hermano aunque no pueda estar contigo esta noche, quería ser yo quien te entregue este merecido galardón. Felicidades por el premio Billboard Salón de la Fama. Te quiere tu hermano o tu carnal Fato”, dijo el talentoso veracruzano.

“La verdad que ha sido un viaje muy bonito hasta el momento, no pienso seguir de otra manera, más que con los mismos principios que mis padres me enseñaron que fue la cultura del trabajo y el respeto a mis tradiciones”, comenzó su discurso Pepe Aguilar quien en 1990 comenzó su carrera hace 34 años.

Pepe Aguilar en ele scenario de los Prsmios Billboard de la Música Latina. (Alexander Tamargo/Telemundo)

“He visto muchos cambios en la industria, de todo tipo, género, tecnologías y la manera de permanecer de verdad que ha sido por la pasión que me provoca mi música y por reinventarme cada vez que ha sido necesario y todo eso gracias a la gente que a mi lado ha estado. Un artista es tan bueno como el equipo que lo rodea. Sinceramente esto va dedicado a todos y cada uno de los que alguna vez confiaron en mí, alguna vez dieron tiempo para que esta carrera llegara a donde está, pusieran su energía, comenzando por mi esposa, por todos los cómplices antiguos, nuevos, futuros porque sin ellos yo no existiría. Y ya por último, definitivamente va para el elemento más importante de este negocio que es el público”, señaló en medio de aplausos el cantante de 56 años de edad.

Más tarde, Pepe deleitó a los presentes, acompañado de su mariachi con un popurrí de sus grandes éxitos “Por mujeres como tú”, “Prometiste”, “Recuérdame bonito” y su nueva canción “Cuídamela bien”; inspirada, aunque lo niegue, en la relación con su yerno y esposo de su hija Ángela, el cantante Christian Nodal.

Pepe Aguilar recibió el premio Billboard Salón de la Fama y cantó varios de sus grandes éxitos. (Alexander Tamargo/Telemundo)

El cantante colombiano JBalvin recibió el premio Espíritu de la Esperanza de manos de su colega y compatriota Maluma. “Lo recibe alguien que sabe muy bien cómo tocar la vida de otras personas y tiene un poder increíble para ayudar a cumplir sueños. Yo soy una testigo de su generosidad. El fue una de las personas que me cambió la vida y la carrera, me dio mi gran oportunidad en la música y fue mi guía, un hombre que siempre fluye con la vida en alta”, dijo la cantante argentina Maria Becerra antes presentar a JBalvin en el escenario y de darle paso a un video que sustenta lo mencionado ante la audiencia.

JBalvin saltó al escenario para poner a bailar a los fans con su sencillo “Cosa de locos”, pero al culminar su interpretación entró al escenario el consentido de Billboard, el compatriota Maluma para fundirse en un abrazo con su colega y amigo. “Esto es tuyo porque hoy estamos celebrando a un artista que con su música ha llevado nuestra cultura alrededor del mundo. Vos eres solamente un representante de nuestro país Colombia, pero en nuestro género el que entrega sin esperar nada a cambio es este José/. Ustedes saben que José toca el corazón de todo el mundo y me siento muy orgulloso de estar acá”, dijo Maluma.

J Balvin y MALUMA se fundieron en un abrazo en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina. (Alexander Tamargo/Telemundo)

Por su parte, J Balvin, agradeció a Maluma a quien antes consideraba su competencia y ahora “somos hermanos”, dijo. “Con el tiempo nos dimos cuentas que hemos madurado, ambos somos padres ya, y sabemos diferenciar lo urgente, lo importante, nuestra prioridades han cambiado, obviamente la música será el amor que tenemos por naturaleza”, agregó,

“Este premio (Espíritu) de la Esperanza siempre he dicho que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, pasó esto no me lo esperaba, siempre me ha gustado ayudar en bajita ayudar a mi gente que son los premios que uno se lleva para siempre. Estos premios vienen, se van , pero los premios del alma y ayudar a un amigo, de servir a los demás esos son los que más valen la pena”, expresó el oriundo de Medellín.

J Balvin fue premiado con el galardón Espiritu de la Esperanza. (John Parra/Telemundo)

Toda la lista de ganadores

PREMIOS ESPECIALES

Premio Billboard Trayectoria Artística

Alejandro Sanz

Premio Billboard Espíritu de la Esperanza

J Balvin

Premio Billboard Salón de la Fama

Pepe Aguilar

CATEGORĺAS DE ARTISTAS

Artista del Año

Bad Bunny

Artista del Año, Debut

Xavi

Gira del Año

Karol G

Artista Crossover del Año

ATL Jacob

Global 200 Artista Latino del Año

Karol G

CATEGORÍAS DE CANCIONES

Global 200 Canción Latina del Año

FloyyMenor & Cris Mj, “Gata Only”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Peso Pluma

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Karol G

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Canción del Año, Latin Airplay

Karol G, “Mi Ex Tenía Razón”

Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Monaco”

Canción del Año, Streaming

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Karol G

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Fuerza Regida

CATEGORĺA LATIN POP

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Maná

Canción “Latin Pop” del Año

Venesti, Nacho & Maffio, “No Es Normal”

Álbum “Latin Pop” del Año

Kali Uchis, Orquídeas

CATEGORĺA TROPICAL

Artista Tropical del Año, Solista

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Canción Tropical del Año

Prince Royce & Gabito Ballesteros, “Cosas De La Peda”

Álbum Tropical del Año

Camilo, Cuatro

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Peso Pluma

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Canción Regional Mexicana del Año

Julión Álvarez y Su Norteño Banda, “Buscándole a La Suerte”

Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, Pa Las Baby’s y Belikeada

CATEGORÍA LATIN RHYTHM

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Bad Bunny

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año

Daddy Yankee, “Bonita”

Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA

Compositor del Año

Peso Pluma

Editorial del Año

Street Mob Publishing, BMI

Corporación Editorial del Año Publishing

Sony Music Publishing

Productor del Año

Ernesto ‘Neto’ Fernández