Cinco títulos indispensables del GuadaLAjara Film Festival de este fin de semana

Varias producciones mexicanas de distinta índole tienen oportunidad de destacar por todo lo alto gracias a la llegada de una nueva edición del GuadaLAjara Film Festival, que se desarrolla en diferentes auditorios de nuestra ciudad entre el 1ro y el 3 de noviembre.

Aunque ya les hemos ofrecido un adelanto descriptivo de lo que se podrá ver por allí, la presente nota desarrolla mucho más el concepto para ofrecer apreciaciones críticas de los títulos que se encontrarán disponibles y que hemos podido ver antes de su paso oficial por las pantallas del evento.

Además de las proyecciones que ofrecerá, GLAFF mantendrá presente su misión declarada de establecer lazos con creadores radicados en Estados Unidos, así como de establecer vínculos entre ellos y el resto del mundo. Habrá también galas, clases maestras, programas para trabajadores de la industria y paneles informativos.

SUJO

1ro de noviembre, 8 p.m. Million Dollar Theater

La colaboración entre las cineastas Astrid Rondero y Fernanda Valadez, que dio ya resultados brillantes en “Sin señas particulares” (2020), vuelve a dar muestras de grandeza en “Sujo”, una cinta que pone nuevamente en vitrina el lamentable fenómeno de la violencia que azota a México, pero asumiendo ahora la perspectiva de un joven michoacano cuyo triste pasado parece atarlo inexorablemente al mundo del crimen organizado.

Luego de escapar milagrosamente a las cruentas acciones tomadas contra su padre, un sicario que termina siendo asesinado, Sujo (muy bien interpretado por el debutante Juan Jesús Varela) crece bajo la tutela de una tía solidaria que, sin embargo, no logra evitar los problemas en los que su sobrino empieza a meterse al llegar a la adolescencia y establecer contacto con círculos de narcotraficantes similares a los que causaron la tragedia original.

Sin embargo, en una interesante vuelta de tuerca, el mismo muchacho, dueño de una inteligencia que ha logrado sobreponerse a la falta de educación formal, llega a la capital, donde empieza a asistir sin pagar a unas clases universitarias y despierta con ello el interés de la catedrática Susan (Sandra Lorenzano).

Fuera de los comentarios que se puedan hacer sobre la imposición de una ‘salvadora blanca’ y/o externa (Susan es una inmigrante argentina), “Sujo”, que se ha convertido en la apuesta de su país para el Oscar, evita en la medida de lo posible el romanticismo vacío, los adornos estéticos innecesarios y, sobre todo, las respuestas absolutas, como parte de una propuesta que, en este caso, busca la redención, pero que es a la vez consciente de lo precario que resulta el bienestar para las personas que han tenido vidas tan complicadas como la de su protagonista.

LA COCINA

2 de noviembre, 7 p.m. Milagro Cinemas

Alonso Ruizpalacios retoma el blanco y negro de su primera película, “Güeros” (2014), para contar una historia que tiene también muchos tintes naturalistas, pero que asume de pronto características irreales con la finalidad de plasmar las vivencias de un grupo multinacional de trabajadores en un concurrido restaurante de Manhattan.

Armado con una cámara inquieta y movediza que logra tranquilizarse cuando es necesario, Ruizpalaciones no deja títere sin cabeza, porque si bien el guión de su autoría (inspirado en la obra teatral “The Kitchen” de Arnold Wesker) se pone definitivamente del lado de los inmigrantes que son explotados en este país de una u otra forma al mostrar sin reparos lo que hacen los abusadores, no intenta endiosar a sus sufridos personajes, empezando por el cocinero Pedro (Raúl Briones), quien no se comporta de manera precisamente cuerda, ni siquiera cuando intenta ser supuestamente un caballero ante su novia ‘secreta’, Julia (Rooney Mara), quien trabaja como mesera en el mismo lugar.

Pero el cineasta tampoco evita los momentos de camaradería y hasta de fiesta que se producen en las entrañas de esta inmensa cocina, representados por intérpretes de diferentes procedencias y de lenguajes distintos que, en las condiciones adecuadas, son capaces de pasarla muy bien juntos y hasta de entablar conversaciones profundas.

Se trata, finalmente, de momentos corales que prueban lo bueno que puede ser Ruizpalaciones en lo que respecta a la dirección de actores. Más allá de la proyección que tendrá en GLAFF, “La Cocina” se estrenará comercialmente este viernes en el Laemmle Monica de L.A., una semana después de su lanzamiento en Nueva York.

PEDRO PÁRAMO

2 de noviembre, 3:30 p.m. Milagro Cinemas

En medio de la curiosa ola de adaptaciones que se vienen realizando sobre la base de novelas emblemáticas del realismo mágico latinoamericano (este viernes, HBO lanza una miniserie inspirada en “Como agua para chocolate”, y poco después, Netflix estrenará su propia versión para la televisión de “Cien años de soledad”), surge la versión cinematográfica de “Pedro Páramo” que se podrá apreciar en este festival.

Proviene justamente de la segunda plataforma mencionada y, sin ser la primera que se hace (esta sería la de 1967), llama la atención de antemano por ser el debut como director ‘general’ de Rodrigo Prieto, quien es ampliamente conocido por su labor como director de fotografía en películas de la talla de “Brokeback Mountain” (2005), “The Irishman” (2019) y “Killers of the Flower Moon” (2023), las mismas que le han dado sendas nominaciones al Oscar.

Causaba entonces profunda curiosidad el modo en que Prieto lidiría con un proyecto tan osado; y la buena noticia es que lo ha hecho con una maestría digna de admiración, respetando constantemente el espíritu de la novela de Juan Rulfo y dándole realce a un relato que empieza como una historia de fantasmas -con claros elementos de las escuela de terror- y se convierte después en un relato sobre el abuso de poder -con alusiones a ese estilo ‘scorsesiano’ en el que ha estado directamente involucrado este talentoso creador mexicano-.

Además de la ambición de su puesta en escena, Prieto demuestra tener habilidad para la dirección de actores, porque todos los involucrados destacan y dicen las líneas ya clásicas de manera absolutamente convincente. Por supuesto, no perjudica que se encuentren encarnados por intérpretes de la talla de Manuel García-Rulfo, Tenoch Huerta y Dolores Heredia. (Este) “Pedro Páramo” se podrá ver también en Netflix a partir del 6 de noviembre, pero te aseguramos que vale la pena verlo en pantalla gigante.

MONSTRUO DE XIBALBA

2 de noviembre, 8:30 p.m. Gloria Molina Grand Park

A primera vista, “Monstruo de Xibalba” parece ser una cinta de terror ‘ligera’ sobre un niño citadino que, durante sus vacaciones en un pueblo, se enfrenta a una entidad malévola. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Y es que, sin abandonar del todo las referencias de género, la ópera prima de Manuela Irene es una encantadora -y ciertamente original- observación artística de las diferencias que existen entre las apreciaciones del fenómeno de la muerte entre comunidades que pueden coexistir dentro de un mismo país, como es el caso de México.

Aunque el protagonista Rogelio (Rogelio Ojeda) se encuentra profundamente marcado por la cultura occidental (anda pegado a su ‘gameboy’ y respeta mucho más las “pirámides” de Disney que las de sus ancestros), el encuentro cada vez más cercano que tiene con la Naturaleza y con un hombre misterioso que parece provenir de otro mundo lo llevarán a apreciar finalmente las maravillas que lo rodean.

Coqueteando con el realismo mágico (pero sin caer directamente en este), apelando a mitos y leyendas propias de la región yucateca y empleando con criterio las hermosas locaciones que tenía a su disposición, “Monstruo de Xibalba” es una cinta aparentemente pequeña y discreta que crece y crece cuanto más se piensa en ella.

LA LIBERACIÓN

3 de noviembre, 6 p,m.The United Theater on Broadway

Siguiendo la línea de otros festivales de cine que insertan en sus programaciones una que otra propuesta televisiva, GLAFF hace lo propio con “La Liberación”, una serie de Prime Video cuyo estreno en la misma plataforma se dará el próximo 17 de enero.

Lo hace a través de la proyección de sus dos primeros capítulos, que ofrecen ya la posibilidad de notar la creatividad de un trabajo que empieza de manera un tanto convencional y acartonada (sobre todo en lo que corresponde a sus imágenes ‘históricas’) pero que, poco a poco, va adoptando esos aires de rareza y de locura que resultan a veces necesarios para elevar historias que podrían meterse fácilmente en terrenos predecibles.

Esto responde en gran medida a los textos y a la puesta en escena de la directora y guionista Alejandra Marquez Abella, (“Narcos: México,” A Million Miles Away”); pero no hay que desestimar ni por un segundo la importancia que tiene la participación de la gran Ilse Salas (también presente en “Pedro Páramo”), quien interpreta no a uno, sino a dos personajes (la protagonista -una reportera caída en desgracia- y su acaudalada hermana -con la que la otra no se lleva bien-).

En el primer papel, la expresiva y única Salas termina convertida en la antiheroína perfecta de un relato de evidente actualidad en el que se trata de manera ingeniosa una historia vinculada tanto al movimiento de #MeToo como al feminismo en general, y que tiene también conexiones intencionales con el pasado.