Cómo la sensibilidad de Juanes le permitió brillar en su verdadero debut como actor

La relación cercana y abierta de Juanes con sus fans de la música es algo que se conoce a plenitud. La distancia se acorta aún más cuando puedes ver a través de sus redes sociales situaciones que muestran ese contacto que genera reacciones que tocan el alma y son capaces de alterar las fibras.

¿Has visto la reciente publicación de Juanes en su cuenta de Instagram en la que se observa a una pareja de fans que van en su auto cantando apasionadamente ‘Es por ti’, un tema del cantante colombiano mientras el artista los vé desde el auto de al lado? Si no es así, no te lo pierdas para que entiendas de lo que estamos hablando.

Esa reacción de la joven fanática al ver que Juanes baja la ventanilla del auto en el que viaja para hacerle el coro, genera en ella una actitud que te puede dar una idea de cómo la sensibilidad del artista puede tocar enormemente a sus fans con ese pequeño detalle. El tener esa sensibilidad y saber manejar las emociones de los que lo ven es algo que, sin duda, puede aprovechar más allá de los escenarios.

Hoy cuando vemos que Juanes, ha tomado la decisión de ampliar su espectro artístico para pasar momentáneamente de las tarimas de sus conciertos a los escenarios de la actuación, nos damos cuenta de la versatilidad de su arte. En ese orden de ideas, vemos que ahora ha pasado de las alfombras rojas de los Grammy a las alfombras rojas del séptimo arte, tal y como sucedió en el Festival de Cine de Toronto de este año, donde se exhibió por primera vez la cinta “Pimpinero: Sangre y Gasolina”, un trabajo cinematográfico que para él resultó ser algo totalmente nuevo que lo llenó de emoción y miedo al darle la oportunidad de debutar como actor en un papel ficticio.

Juanes recibió la invitación de Andrés Baiz para actuar en su película cuando el cantante colombiano ensayaba para emprender su gira de conciertos. (Cortesía de The Latin Recording Academy)

“Fue increíble pues, porque yo no podía creer que estaba ahí en Toronto. ‘¿En qué momento llegué aquí por Dios?’, me dije. Fue muy emocionante y sobre todo el ver lo que significa para Andy y para mis compañeros de la película estar en el Festival de Toronto. Fue muy especial y más porque fue donde vimos la película por primera vez después de año y medio (de haberla filmado). Estar en el teatro fue increíble y me sentí muy privilegiado con la vida por una oportunidad como ésta”, expresó Juanes a Los Angeles Times en Español desde Colombia.

Juanes cuenta que todo comenzó cuando se encontraba ensayando con la banda para su gira de conciertos. Al finalizar se fue para su casa. Eran como las 6 de la tarde y al llegar su esposa Cecilia (Karen Martínez) le comenta que Luis Balaguer (socio de Sofía Vergara) lo estaba buscando porque el director de cine Andrés Baiz quería hablar con él. “Dios mío”, fue su primera reacción al oír el mensaje de boca de su esposa.

La pregunta que le hicieron a Cecilia era si pensaba que si a su “marido le gustaría actuar” y ella se quedó sorprendida, pero más aún después de escuchar la respuesta de Juanes. “¿Con Andy Baiz? ¿Actuar? Sí, ya, de una”, dijo el artista de la cabellera larga y marcado el acento paisa.

Aunque su debut en el mundo de la pantalla no es algo nuevo para Juanes, porque lo vimos participando con un cameo en la cinta “Bordertown”, que protagonizó Jennifer López, Antonio Banderas y Sônia Braga, hoy el destino le ha permitido a Juanes seguir coqueteando con el mundo de la actuación.

Juanes (Izq.) en una escena de “Pimpineros: Sangre y Gasolina” junto a Alberto Guerra (centro) y Alejandro Speitzer. (Prime Video)

Hay que recordar que Juanes también le dio voz al personaje de Juan en la cinta animada “Ferdinand” e hizo una aparición en la serie “Jane the Virgin” interpretando el papel de Elliot Lantana. Ahora, la pantalla lo vuelve a llamar para su debut como co-protagonista en esta película colombiana que es coescrita, producida y realizada por el realizador colombiano Andrés Baiz, quien es conocido por haber dirigido “The Hidden Face“ (2011), “Satanás” (2007), “La Cara Oculta” (2012) y “Roa” (2013), mientras que “Pimpinero: Sangre y Gasolina” es su cuarto largometraje.

“De alguna manera ya había hecho cosas pequeñitas aquí y allá, pero nunca había tenido la oportunidad de estar en un proyecto de esta magnitud y menos con un director como ‘Andy’ (Andrés Baiz). Pero a pesar de que yo no estaba buscando llegó por el destino porque una vez Andy vio una foto mía y me buscó. Me dijo ‘tengo este proyecto, hay este personaje que quiero que tú hagas. Haz el casting para ver si lo puedes hacer y yo me le medí de una, porque soy muy fan de Andy”, nos contó Juanes, el artista ha sido reconocido por TIME como una de las 100 personas más influyentes del mundo y el único artista que tiene dos de las cinco mejores canciones pop latinas de todos los tiempos de Billboard.

Aunque su esposa Cecilia es una reconocida actriz colombiana, Juanes nunca se imaginó que un día se metería en el terreno que conoce muy bien su compañera de vida. Juanes tiene muy claro que actuar no es precisamente su gran pasión y por esa razón sintió un poco de miedo tras haber aceptado el reto sin haberlo pensado mucho. “Me dije esto es algo nuevo para mi, voy a intentarlo, es un reto obviamente, pero es algo que siempre he admirado todo el tema de lo que es el cine, la actuación. En casa mi esposa Cecilia es actriz y todo esto lo he tenido de alguna forma cerquita”, agregó el cantante y ahora actor de 52 años de edad.

Andrés Baiz dirige el verdadero debut como actor de Juanes en “Pimpinero: Sangre y Gasolina” a pesar de el artista colombiano ya había actuado en algunas otros proyectos con papeles más pequeños, (Prime Video)

Tras su exhibición en el Festival de Cine de Toronto (Tiff con sus siglas en inglés), la cinta tuvo su estreno en las salas de cine de Colombia el pasado 10 de octubre, ahora llegará a los Estados Unidos y otros mercados a través de la plataforma de Prime Video el próximo 22 de noviembre.

La cinta muestra a Juanes interpretando el papel de Moisés, el hermano mayor de Juan y Ulises, con quienes se ha dedicado por años a contrabandear gasolina desde Venezuela a Colombia. En su papel, el artista antioqueño le da vida a un hombre estoico, muy serio, pero lleno de calma, la cual ha conseguido a través de los años y las luchas que ha tenido que enfrentar en la vida. Es un hombre cansado de lo que ha tenido que hacer para sobrevivir, pero a su vez es bastante sabio para tomar decisiones. Su actividad como pimpinero (término que deriva de las pimpinas, que son los envases donde se transporta el contrabando de gasolina), no es algo de lo que se sienta orgulloso.

“Yo no conocía el término pimpinero. De hecho cuando Andy me dice el término pimpinero yo le dije que lo conocía, pero lo que sí sabía era lo de la parte compleja de la situación en la frontera con Venezuela y Colombia con el contrabando y obviamente me puse a investigar”, explicó Juanes.

La historia está ambientada en el desierto que limita entre las fronteras de Colombia y Venezuela, donde contrabandistas de gasolina, conocidos como “pimpineros”, arriesgan sus vidas al transportar combustible ilegal de un país a otro para venderlo en el lado colombiano. Esta situación es muy conocida por los habitantes fronterizos y muchos de ellos se dedican a la venta del combustible.

Durante su investigación de la situación, Juanes dijo que se apoyó también en un reconocido fotógrafo colombiano. “Conocí a Julián Giraldo, que es un fotógrafo que tuvo mucho que ver para la inspiración de Andy para la historia y así fue que fui enterando de la pimpina que es este envase plástico donde transportan la gasolina”, dijo.

Más allá de la situación real que se muestra en la pantalla, esta película narra la historia de Juan (Alejandro Speitzer), quien es el más joven de los tres hermanos dedicados a este peligroso negocio. Moises (Juanes), como mencionamos, es el hermano mayor y Ulises (Alberto Guerra) es el hermano rebelde, ambicioso que equivocadamente toma malas decisiones que le terminan costando muy caro.

Los tres han trabajado en este negocio por años, pero de pronto se ven asediados por un siniestro rival que los invita de manera obligatoria a que trabajen para él, pero el único que acepta la propuesta es Ulises, mientras que Juan se niega rotundamente, mientras que Moises prefiere hacerse a un lado. Todos toman sus decisiones personales, pero lo que no se imaginan es que esas decisiones tendrán sus consecuencias.

En medio de todos se encuentra Diana (Laura Osma), una joven vendedora de gasolina en pimpinas que tiene una relación sentimental con Juan, quien decide seguir con el negocio por su cuenta. Diana lo convence para trabajar juntos, pero al decidirlo se topan con la muerte. Embarcada en la búsqueda de la verdad que la hizo perder a Juan, Diana se mete en la boca del lobo desencadenando situaciones de peligro, acción y drama que son los motores de esta cinta en la que Juanes tuvo que prepararse mentalmente y apoyarse en la guía que le marcó el director y la ayuda que le ofrecieron sus compañeros veteranos del elenco y la producción, mientras en casa pudo ensayar con su esposa Cecilia.

“Desde el principio Andy me puso a una coach que es una actriz que se llama Carolina Gómez y estuvimos como un mes preparando todas las escenas, frase por frase para entender los subtextos de los textos (guión), algo que yo no manejaba. Yo veía los textos y decía ‘bueno yo me lo aprendo’, pero me decían ‘no, tienes que aprender muy bien el subtexto’. Y ahí es donde venía esa parte más psicológica de la actuación que quizás yo no tenía claro, pero que luego aprendí en este proceso de sentir en lo más profundo de tu alma, que se conectara con ese personaje y cómo transmitirlo. Fue algo muy loco para mí, distinto, nuevo, retador, pero que me enseñó bastante. A veces ensayaba en la casa con Cecilia, ella me daba algunos tips acá y allá, pero de pronto me dije ‘tengo que salir de esto solo, porque voy a estar allá solo’, así que me grababa y me escuchaba, hacía todos los ejercicios posibles de memorizar y entender estos textos”, confesó con simpatía el ganador de innumerables Latin Grammy y Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2019.

Durante el rodaje hay escenas que muestran a Juanes conduciendo un auto en el desierto, otras donde su personaje se muestra algo agresivo, pero también hay otras donde el lenguaje corporal es más exigente que las mismas escenas de acción en las que se vé envuelto Moises. “Hay una escena que el diálogo es demasiado corto, casi que una frase y yo siempre pensaba ‘ah esta escena es la más fácil y no me preocupa’, pero el día que estaba haciendo el coaching con Carolina me dice ‘no, esperate que la escena más difícil es ésta precisamente porque no tienes que hablar, sino que tienes que hablar con tus ojos, con tu rostro y para que esto pase y sea creíble debes de sentir algo en tu alma que te transmita’, me dijo. Y para mí eso fue una cosa muy loca. Después las escenas de acción las sentí como que era algo divertido, como jugar con juguetes de verdad, pero las escenas más profundas si eran difíciles para mí”, recordó Juanes.

Antes de iniciar el rodaje, Juanes cuenta que tuvo la oportunidad de conocer a los actores que interpretan a sus dos hermanos en la cinta. La reunión con estos veteranos actores de cine, series y telenovelas en Colombia y México, se hizo en Bogotá. “Nos conocimos antes de comenzar la película y eso fue maravilloso y afortunadamente hicimos un súper click, esos manes son hoy en día como mis hermanos de la vida real. Y a pesar de ser actores top, ellos fueron muy generosos conmigo. Antes de cada escena Alberto se me acercaba, Alejandro se me acercaba y me decían ‘dí acá, haz esto, haz aquello, si haces esto te va mejor’. Entonces siempre encontré ese apoyo en el proceso. Yo lo di todo, al igual que Laura, con quien tuvimos vacías escenas es una super actriz y encontré mucha generosidad de todo el mundo, que para mi era algo que me dio más confianza, porque no es lo mismo estar haciendo un concierto que hacer una escena en donde hay una coreografía con 7 actores demasiado top, osea me asustaba bastante eso, pero ese nerviosismo me mantenía muy alerta”, explicó el cantante que tuvo que dejarse la cabellera larga, pero teñirla de canas para darle vida a Moises, quien además lucía cicatrices en la cara.

Baiz, que también dirigió la serie “Griselda” protagonizada por Sofía Vergara y la participación de Paulina Dávila, Alberto Guerra, Christian Tappan y Karol G para la plataforma de Netflix, tuvo la genial idea de no incluir ninguna canción de Juanes en la banda sonora de “Pimpinero: Sangre y Gasolina”, por el contrario utiliza temas de Los Ángeles Azules con Nicki Nicole , de la Sonora Dinamita, de Diomedes Díaz y el Binomio de Oro y Los Hermanos Gutiérrez, entre otras. Y eso fue algo que Juanes agradeció mucho y una de las razones que más lo motivó a hacer la película porque sentía que su faceta como cantante no había influido para la elección de su papel, aunque su carrera en música es algo que la audiencia no puede hacer a un lado cuando lo ve en pantalla. “Cuando vi por primera vez la película me encantó la música porque tiene mucho que ver con Colombia, con un toque western que a Andy le gusta. Hay una cosa muy particular que Andy me dijo ‘no necesito la música de Juanes, no quiero a Juanes, yo quiero a Juan Esteban haciendo el papel de Moises’. Y cuando él me lo dijo le respondí ‘Andy me encanta que me digas eso hermano’. Y eso me animó más para ser el actor que representara a Moises y el poder hacer un canal para Andy y el proyecto”, contó emocionado.

“Pimpinero: Sangre y Gasolina” toca temas universales en torno a las fronteras geográficas y los problemas que ocurren en torno al contrabando y los involucrados, algo que el aclamado cineasta Andrés Baiz, conocido por sus trabajos en las series de Netflix “Narcos” y “Narcos: México”, donde dirigió 22 episodios, además de ser productor ejecutivo de la serie durante 7 años, supo mostrar en pantalla desde los ojos de las víctimas y los victimarios que se muestran esta problemática que es muy antigua entre la línea limítrofe de Colombia y Venezuela.

Alberto Guerra (centro abajo) comparte escenas con Juanes en la cinta interpretando a su hermano conflictivo Ulises en “Pimpineros: Sangre y Gasolina”. (Prime Video)

“El tema de contrabando entre Venezuela y Colombia es un tema de muchos años, pero en particular el tema de pimpinero y la trama del tema de la gasolina fue algo más nuevo para mí. Sabía que pasaba, sabía lo de las caravanas de la muerte, pero no tenía el detalle de lo que realmente sucedía, de cómo vivían y tenían que enfrentar a la policía en la frontera y escaparse. De pronto veíamos en las noticias que explotaba un carro de estos y todos morían porque estaban llenos de pimpinas de gasolina. Y fue entonces que realmente a través de la película y este proyecto fue que me enteré más del tema”, expresó.

El tema del contrabando entre las dos naciones surge, en parte, por la falta de control y la corrupción latente en la frontera que se ha intensificado en los últimos años sin que el gobierno tome la iniciativa para evitarlo, así como el resto de los problemas sociopolíticos y económicos que siguen reinando en Venezuela. Eso no es algo nuevo y Juanes lo sabe muy bien, quien en el 2008 visitó la zona fronteriza de ambos países junto a cantantes como Alejandro Sanz, Juan Fernando Velasco, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé y Ricardo Montaner para protagonizar el concierto “Paz sin fronteras”. 16 años después de ese multitudinario concierto gratuito, las cosas están igual o quizás peores políticamente hablando.

“Es muy difícil, todos hemos visto y escuchado, es muy duro y bastante complicado. Yo no he podido ir a Venezuela desde hace muchos años , no he podido volver y extraño mucho al público venezolano y espero que un día pueda todo esto cambiar y llegar a una normalidad”, expresó.