Juanes emocionó en su regreso a Los Ángeles y lo hizo en buena compañía

Han pasado apenas 10 días desde el inicio de la gira de Juanes por Norteamérica. El tour arrancó el 13 de febrero en la ciudad Portland y de allí fue pasando por Seattle, Santa Ynez, Reno, Wheatland y San Bernardino, pero, sin duda, su llegada a Los Ángeles marcó uno de los momentos más esperados por el artista y su público de este lado del mundo.

Y es que esta ciudad de los Estados Unidos es muy especial para Juanes, porque aquí vivió situaciones que realmente marcaron su destino en la música al lado de amigos y de gente que le tendió la mano cuando el artista colombiana buscaba una oportunidad y soñaba con los grandes escenarios.

Aunque no lo creas, esos sueños de Juanes los vivía viajando a diario en autobuses públicos del Metro y hasta en el “carrito viejo” que le prestaba su amiga Mónica Escobar, hoy una reconocida publicista colombiana que trabaja con artistas de talla mundial, pero para ese entonces también era una soñadora que comenzaba en esta industria. Lo que no ha cambiado hasta el día de hoy, es que ella además de ser su gran amiga, es una de las personas de confianza que trabajan con él codo a codo y que a lo largo de su carrera ha sido testigo del éxitos sin precedentes de Juanes, al igual como lo es John Reilly, el encargado de la publicidad de Juanes en Estados Unidos para el mercado en inglés, con quien el antioqueño también guarda una especial conexión y complicidad.

Pero más allá de esa parte un tanto personal, aquí Juanes ha conocido a grandes aliados, colaboradores y colegas que han sido y siguen siendo cómplices en su carrera musical, como lo son sus compatriotas y productores musicales Mauricio Rengifo y Andrés Torres, además del argentino Sebastián Krys, un ingeniero de audio y productor discográfico que ha colaborado en la producción de los multipremiados álbumes de Juanes: “Origen” y “Vida Cotidiana”.

Juanes arrancó gritos, ovaciones y sentimientos a los casi 6 mil fans que llegaron al YouTube Theater. (wes and alex/Wes and Alex)

Estos últimos tres, precisamente, formaron parte de las “personas importantes”, que como dijo el mismo Juanes, lo acompañaban esa noche y estaban entre el público que se dio cita para verlo en concierto en una de las presentaciones más emotivas y enérgicas de esta gira que apenas comienza. Su colega Andrés Cepeda, también lo estuvo acompañándo entre el público y luego compartió con su hermano trasb bastidores.

El ganador del Grammy en la categoría Álbum Rock o Alternativo Latino de este año, acaba de iniciar el recorrido que este domingo 25 de febrero, visitará la ciudad de San Diego y continuará por Phoenix, Tucson, El Paso, Austin, Milwaukee y Chicago. También cruzará la línea fronteriza norte hacia

Montreal y Toronto, en Canadá, para luego regresar a territorio estadounidense con actuaciones en Philadelphia, Nueva York, Boston, Charlotte, Houston, San Antonio, Dallas, Tampa, Atlanta y un cierre de tour en el escenario del Hard Rock Live de Hollywood, FL el próximo 30 de marzo.

A lo largo de la carrera de Juanes, he tenido la oportunidad de verlo en concierto en innumerables ocasiones. Si me preguntas cuántas veces ha sido, no sabría qué responderte, pero lo que sí estoy seguro es que su presentación en el escenario del YouTube Theater de Los Ángeles del pasado viernes, ha sido una de las mejores. Su entrega en el escenario realmente juanes la disfrutó. Su rostro lo delató a cada segundo, y con solo mirarlo a los ojos pudimos captar lo emocionado y cómodo que se sentía en el escenario.

Juanes logró llenar los cuatro niveles del teatro angelino en un noche para vibrar y cantar. (Wes and Alex / YouTube Theater)

La compañía de sus amigos que se mezcló entre el público que lo ovacionó, lo hizo sentir en casa y cada rasgar de su guitarra se pudo sentitir en cada rincón del moderno recinto de Inglewood. Tenías que haber estado ahí para vivir la experiencia sensorial de su música, su personalidad y la magia con la que Juanes fue capaz de desbordar su historia musical a través de cada una de sus interpretaciones.

No hay nada más importante en la vida cotidiana del ser humano que ser agradecido y eso lo sabe Juanes. Por eso desde que pisa el escenario y concluye cada una de sus interpretaciones le da las gracias a su público por las muestras de cariño y apoyo.

En Los Ángeles las cosas no son diferentes a pesar de que la mayoría del público no es el colombiano. Aquí Juanes ha sabido penetrar en los corazones de la audiencia mexicana, salvadoreña, hondureña y guatemalteca que domina el mercado angelino. Igualmente ha entrado sin recelos en los hogares de la comunidad peruana, ecuatoriana y el resto de los suramericanos que han hecho de Los Ángeles su segundo hogar al igual como lo hizo en sus inicios Juan Esteban Aristizabal, mejor conocido en el colegio, los escenarios y en su casa como Juanes.

Lo que tiene en común este artista con el público inmigrante angelino es que ambos llegaron un día a esta ciudad en busca de un sueño. Y la noche del viernes el destino se encargó de volverlos a juntar para que sueñen juntos con una noche inolvidable llena de música, anécdotas, aplausos, ovaciones y de mutuo agradecimiento. Así, precisamente, fue el reencuentro del papá de Luna, Dante y Paloma con este público que fue testigo de duro camino al estrellato y de su evolución como ídolo de multitudes en la actualidad.

Junto a sus cinco músicos, Juanes ofreció uno de los mejores concierrtos en Los Angeles hasta la fecha. (Wes and Alex / YouTube Theater.)