Shakira, Bad Bunny y Chiquis son algunos de los artistas latinos más visibles en las nominaciones al Grammy

No cabe duda de que la artista más relevante en relación a la lista de nominaciones al Grammy que se dio a conocer esta mañana es la estadounidense Beyoncé, quien recibió 11 citas, incluyendo las que corresponden a álbum, canción y grabación del año por “Cowboy Carter”.

Pero lo que más debe interesar a nuestros lectores es lo sucedido con los representantes de la comunidad latina, que, como es lógico, predominan en las categorías específicamente diseñadas para ellos.

Por razones evidentes, la más importante es la de Mejor Álbum de Pop Latino, que le ha dado presencia a algunos de los nombres más fuertes de la música hispana en la actualidad, empezando por la colombiana Shakira, cuyo trabajo “Las mujeres no lloran” goza de una enorme popularidad, y siguiendo por la puertorriqueña Kany Garcia, presente con “García”; la brasileña Anitta, quien participa gracias a “Funk Generation”; el también boricua Luis Fonsi, postulado por “El viaje”; y la descendiente de colombianos Kali Uchis, quien obtiene la distinción debido a “Orquídeas”.

No es una sorpresa para nadie que el puertorriqueño Bad Bunny aparezca en el rubro de Mejor Álbum de Música Urbana Latina con su trabajo “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, que será probablemente el ganador; pero no hay que desestimar todavía al “Rayo” del colombiano J Balvin, el “Ferxxocalipsis” del colombiano Feid, el “Las letras ya no importan” del puertorriqueño Residente y el “att.” de la igualmente boricua Young Miko, que también forman parte del conjunto.

Como era de esperarse, la chilena radica en México Mon Laferte (que intentó además colarse sin suerte en los apartados de Grabación del Año y Álbum del Año) figura en el rubro de Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina como autora e intérprete de “Autopoiética”.

Se sabe que es la favorita, pero, para ganar, tendrá que ‘derrotar’ a los menos populares “Compita del destino”, del mexicano El David Aguilar; “Pa’ tu cuerpa”, del cubano Cimafunk; “Grasa”, de la argentina-española Nathy Peluso; y “¿Quién trae las cornetas?”, de la banda venezolana Rawayana.

Por su parte, la angelina Chiquis vuelve a sorprender con su inclusión en la terna de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, que la tendrá en un mano a mano con “Boca Chueca, Vol. 1”, de Carín León; “ÉXODO”, de Peso Pluma; y “De lejitos”, de Jessi Uribe. En teoría, los favoritos son León y PP.

Los ritmos más bailables de nuestra comunidad son atendidos en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical, que incluye a “MUEVENSE” [sic], del ‘nuyorican’ Marc Anthony; “Bailar”, de la descendiente de mexicanos Sheila E.; “Radio Güira”, del dominicano Juan Luis Guerra al lado de su 4.40; “Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)”, de los peruanos Tony Succar y Mimy Succar; y “Vacilón Santiaguero”, del cubano Kiki Valera. Los pesos más pesados por aquí son sin duda Marc y Juan Luis, aunque no deja de llamar la atención que la Academia haya aceptado un trabajo cuyo nombre está mal escrito.

En lo que respecta a los rubros no latinos, lo más resaltante es la inclusión del mexicano Edgar Barrera en el área de Compositor del Año. El prolífico autor, que ha recibido ya 18 Latin Grammys y un Grammy, compite con tres mujeres estadounidenses (Jessi Alexander, Amy Allen y Jessie J Dillon) y una británica (RAYE).

También encontramos por ahí a la afrolatina Cardi B, nominada a la Mejor Interpretación de Rap debido a “Enough (Miami)”. Sus competidores son “When the Sun Shines Again”, de Common y Pete Rock con Psdnuos; “Nissan Altima”, de Doechii; “Houdini”, de Eminem; “Like That”, de Future y Metro Boomin con Kendrick Lamar; “Yeah Glo!”, de GloRilla; y “Not Like Us”, de Kendrick Lamar.

No hay que dejar de lado lo que ha sucedido con el veterano cantante brasileno Milton Nascimento, cuya colaboración con la estadounidense Esperanza Spalding en un disco que se llama justamente “Milton + Esperanza” lo ha colocado como contendiente en el apartado de Mejor Álbum de Jazz Vocal, donde participan también “Journey in Black”, de Christie Dashiell; “Wildflowers Vol. 1”, de Kurt Elling y Sullivan Fortne; “A Joyful Holiday”, de Samara Joy; y “My Ideal”, de Catherine Russell y Sean Mason.

La categoría de Mejor Álbum de Latin Jazz (que puede tener a artistas no latinos debido a que se trata de un género practicado por artistas de diferentes orígenes étnicos) llega compuesta por “Spain Forever Again”, del dominicano Michel Camilo y el español Tomatito; “Cubop Lives!”, del estadounidense Zaccai Curtis; “COLLAB”, del brasileño Hamilton de Holanda y el cubano Gonzalo Rubalcaba; “Time And Again”, de la brasileña Eliane Elias; “El Trío: Live in Italy”, del cubano Horacio ‘El Negro’ Hernández, el estadounidense John Beasley y el cubano José Gola; “Cuba and Beyond”, del cubano Chucho Valdés y el estadounidense Royal Quartet; y “As I Travel”, del nicaraguense-americano Donald Vega en conjunción con el estadounidense Lewis Nash, el estadounidense John Patitucci y el venezolano Luisito Quintero.

Finalmente, el apartado de Mejor Interpretación de Música Global incorpora una versión de “Bemba Colorá” (uno de los mayores éxitos de la estrella cubana Celia Cruz) grabada por Sheila E., la cubano-americana Gloria Estefan y la peruana Mimy Succar (que, como se puede ver, tiene dos nominaciones).

Los demás competidores en ese caso con “Raat Ki Rani”, de la Pakistani Arooj Aftab; “A Rock Somewhere”, del británico Jacob Collier; “Rise”, del ghanés Rocky Dawuni;; “Sunlight To My Soul”, de la beninesa-francesa Angélique Kidjo; y “Kashira”, del japonés Masa Takumi.