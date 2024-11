Una velada de nostagia, sorpresas y grandes emociones se vivió en los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación

Es sin duda una de las ceremonias más emotivas que se festejan durante la Semana del Latin Grammy y en esta ocasión no fue la excepción.

La gala de los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación y el Consejo Directivo se llevó a cabo durante la noche de este domingo para darle la importancia, la elegancia y el realce que se merece una celebración como ésta en la que galardona merecidamente la trayectoria y los logros de las grandes figuras de nuestra música, que en esta ocasión contaron con la presencia de invitados de lujo como Carlos Vives, María Becerra, Erika Ender, Gilberto Santa Rosa, Emilio y Gloria Estefan, Edgar Barrera, Paty Cantú y Desmond Child, entre otros que se encargaron de presentar a los galardonados de la gran noche.

Bajo el calor de la ciudad de Miami, el evento tuvo como protagonistas a figuras como Los Ángeles Azules, Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Draco Rosa y Lulu Santos, quienes recibieron el Premio a la Excelencia Musical, mientras que el puertorriqueño Ángel ‘Cucco’ Peña y el mexicano Chucho Rincón fueron reconocidos con el Premio del Consejo Directivo en el marco de la celebración de los 25 años del Latin Grammy.

Los Angeles Azules dunatae su paso por la alfombra roja de los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación 2024. (Tommy Calle)

El Premio a la Excelencia Musical que se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades fue recibido, en esta ocasión, con bailes en el escenario, con nerviosismo, pero también con una evidente emoción por parte de los hermanos Mejia Avante, quienes bañados en aplausos y ovaciones levantaron de sus asientos a los presentes y llenaron de algarabía el Knight Concert Hall del Arsht Center en la ciudad de Miami.

“Han visto a esta agrupación que nació sin saber música, sin saber que era una composición, no teníamos nada al firmar un contrato cuando comenzamos a grabar la cumbia de acordeón, nada más nos dijeron ‘firmen aquí y no hay problema. No había regalías, ni sabíamos que eran regalías tampoco. Pero han pasado por nosotros muchas historias, como cuando íbamos a trabajar a todos los pueblitos de México durante 48 horas de camino por carretera y yo creo que eso hizo que Los Ángeles Azules que se reuniera con toda esa gente de bajos recursos y eso para nosotros era muy importante” recordó en el escenario Elías “El Doc” Mejia Avante que junto a sus hermanos Jorge, Alfredo, José, Christina y Guadalupe hoy en día siguen recorriendo el mundo para poner a bailar con su contagiante cumbia mexicana a todo el público de Latinoamérica y sin importar las clases sociales.

Este reconocimiento, el primer Grammy de su larga carrera de 40 años, llega a las manos de los hijos ilustres de Iztapalapa luego de haber recorrido y llenado a plenitud los más importantes escenarios de México y Estados Unidos con su gira “El amor de mi vida Tour” y de seguir haciendo historia con su cumbia sonidera en toda Latinoamérica.

“Nosotros pensábamos que nunca nos íbamos a ganar un Grammy, por eso cuando nos dijeron que tendríamos nuestro primer Grammy de la vida, el de la Excelencia Musical, el mejor, nos sentimos agradecidos con Dios y con nuestros padres que cuando éramos niños formaron su grupo y hoy estamos los seis hermanos, la familia Mejía Avante, festejando nuestra cumbia romántica en los Grammy. Y estamos orgullosos de llevar nuestra música de Iztapalapa por todo el mundo”, agregó Jorge Mejía Avante, el talentoso autor, compositor y músico de la agrupación a Los Angeles Times en Español.

La banda formada en 1976 y encaminada a principios de los años 80 por seis hermanos de la familia Mejía Avante, Los Ángeles Azules han ha logrado expandir sus alas a través de la música latina y su popularidad ha entrado en el corazón de los amantes de la cumbia con legendarios éxitos como “Listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “Por el amor a mi madre” y muchas más.

Los Angeles Azules en el escenario de los Premios Especiales. (Tommy Calle)

Sin duda, ha sido un largo camino en el que no solamente han conquistado al público, sino también a grandes leyendas de la música pop y regional con los que han grabado grandes éxitos en las voces de Yuri, Miguel Bosé, Gloria Trevi, Yuri, Ha*Ash, Pepe Aguilar, recientemente con Alejandro Fernandez y muchos más que han logrado compartir su talento para lograr álbumes del regional mexicano que se han colocado en el Top 10.

Las presentaciones en vivo con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México en 2016 demostraron que la cumbia pertenece a todos. Pero ya sea acompañados por una sinfonía o en su configuración habitual por la que han pasado 32 cantantes, Los Ángeles Azules siguen conquistando mercados más allá de sus fronteras como lo logrado en Argentina donde grabaron en vivo la producción de éxitos “De Buenos Aires para el mundo” junto a las voces de grandes figuras del Cono Sur como Lali Esposito, Abel Pinto, Ángela Leiva, Palito Ortega, Vicentico y Ángela Leyva, con la que se presentaron en algunas plazas del Sur de California durante “El Amor de mi Vida Tour”.

“Es una bendición, porque al país donde vamos los artistas de ese país quieren hacer duetos con Los Ángeles Azules y es una bendición seguir en las listas de popularidad y en los primeros lugares”, señaló José Mejía Avante.

Con una industria musical cada vez más exigente y repleta de nuevas tendencias y jóvenes figuras en ascenso, Los Ángeles Azules han sabido mantenerse vigentes con colaboraciones al lado de figuras juveniles de la música de hoy.

Comenzaron ese recorrido en 2019 con su versión de “Nunca es suficiente”, que fue compuesta e interpretada por la mexicana Natalia Lafourcade, el cual se convirtió en el primer éxito regional mexicano del grupo en encabezar las listas de popularidad en 19 años. Igualmente continuaron permeando su estilo entre la juventud con “Amor a primera vista” junto a Belinda, Lalo Ebratt y Horacio Palencia.

María Becerra fue la encargada de hablar de Los Ángeles Azules antes de ser galardonados en el Premio a la Excelencia Musical 2024. (Tommy Calle)

Pero más allá de sus fronteras, las colaboraciones con las nuevas exponentes de la música urbana de Argentina le dieron un nuevo rostro a la cumbia de Los Ángeles Azules. “El Amor de mi vida” con María Becerra, “Otra noche” con Nicki Nicole y “Tú y tú” con Cazzu y la participación de Santa Fe Klan, además del mega éxito “Perdonarte ¿Para qué” al lado de la nueva estrella de la música pop de Argentina, Emilia y el sencillo “Felicitalo” junto a la mexicana Yuridia lo ha seguido metiendo en el gusto de la juventud.

Y por supuesto no hay que olvidar el exitoso dueto con Carlos Santana (el funk desatado del sencillo “A todos los rumberos”, al lado de Panteón Rococó, en 2023), con los que se consolidaron como una de las bandas más queridas de la música latinoamericana.

Para completar el ciclo, todos estos duetos terminaron siendo inmortalizados en una edición de vinilo de dos LP en estuche de lujo titulado “Ruta 40”.

La llamada “Nena de Argentina” María Becerra, con quien el grupo grabó el éxito “El amor de mi vida” dijo a Los Angeles Times en Español lo orgullosa que se sentía de haber sido invitada a presentar a su agrupación favorita para recibir este galardón. “Yo me crié con ellos. Ellos han sonado en cada cumpleaños mío, en cada cena familiar, cada fiesta de Navidad, de Fin de Año y la verdad, es un flash porque mi familia es fanática, mi tío hasta tiene tatuada una frase de Los Ángeles Azules. La verdad es un sueño cumplido”, dijo emocionada Becerra.

Ya en el escenario, María Becerra les pudo agradecer la oportunidad de haberla invitado a cantar junto ellos y lo hizo frente a los cientos de presentes en la sala. “Quiero darle a Los Ángeles Azules las gracias por inspirarnos y por recordarnos que la cumbia es una parte esencial de la identidad. Felicitaciones por este merecido reconocimiento y que sigan los éxitos”, señaló con profundo agradecimiento la joven cantante María Becerra, vocalista del gran éxito del tema “El Amor de mi vida”, cuyo video musical le permitió reunir a toda su familia con sus ídolos de la misma manera que lo hacían en todas las fiestas familiares de los Becerra.

La otra gran figura que fue premiada la noche del domingo fue Albita Rodríguez, la cantante cubana de música tropical que emigró a Miami en 1993. Sus padres, eran cantores de música campesina en Cuba. La originaria de La Habana logró convertirse en una estrella de la música tropical y sus colaboraciones con Celia Cruz, Gilberto Santa Cruz, Ednita Nazario y otros, le permitieron entrar en los corazones de su público con temas como “Qué manera de quererte” y “Fiesta pa’ los rumberos”, entre mucho más.

Albita recibió con agradecimiento y emoción su Premio a la Excelencia Musical. (Tommy Calle)

“Estoy humildemente agradecida, no lo esperaba y para mi ha sido una bendición”, dijo a Los Angeles Times la ganadora del Latin Grammy al mejor álbum de música tropical contemporánea en 2004 y que hoy 202 años después recibe el Premio a la Excelencia que en su palabras, llega a sus manos “en el mejor momento” de su vida.

Desde siempre, Albita ha sido conocida por la energía electrizante de su voz en el entendimiento preciso de la tradición musical cubana. En 1993 se reinventó al dejar Cuba y se mudó a Miami donde realizó conciertos en clubes nocturnos que de pronto llamaron la atención de Emilio Estefan, quien la firmó para su sello discográfico Crescent Moon. “Para nosotros Albita ha sido un orgullo el éxito que ella ha tenido y siempre con nuestra música cubana en alto”, dijo Gloria Estefan al lado de su esposo Emilio Estefan.

“No se parece a nada”, fue su álbum debut estadounidense en 1995, el cual incluyó uno de sus más grandes éxitos “Qué manera de quererte”. Como compositora, Albita creó una discografía de material original que fusiona la raíz del son cubano con la balada y la trova tradicional. Condujo el programa “La descarga con Albita” en la televisión y su talento la llevó a Broadway con musicales como“The Mambo Kings”, “Carmen la cubana” y “Havana”. Hoy continúa activa en los estudios de grabación y presentando conciertos en todo el mundo. “La verdad es que he tenido un año 23 y 24 espectacular. Acabo de llegar de México de unos conciertos espectaculares, sigo con conciertos en España, Miami y finales del año estoy lanzando una producción maravillosa al lado del maestro Chucho Valdés, ya estoy preparando disco para el año, así que no puedo quejar”, agregó Albita.

Gloria y Emilio Estefan se mostraron emocionados por los Premios a la Excelencia de sus colegas y amigas Lolita Flores y Albita, así como el reconocimiento del Consejo Directivo que recibió Ángel “Cucco” Peña. (Tommy Calle)

Por su parte, el ganador de varios Latin Grammy, el cantante de ascendencia puertorriqueña, Draco Rosa fue otro de los premiados de la emotiva velada en la que contó con la presencia de su padre entre el público. El reconocimiento a la excelencia musical de este guerrero de la vida y la música llega, según no dijo, “en el mejor momento de su vida”.

“Es un momento en el que más tranquilo estoy. Eso de la vida, uno va sangrando en el camino y eso es ley de vida. Hay quienes se vuelven un ocho y todas esas dudas o incertidumbre te hacen o te deshacen. Gracias a Dios he tenido mucha gente a mi alrededor muy buena y Dios me ha puesto a gente en cada paso que me ha enseñado a perdonar y lo que es el amor propio para poder amar a los demás. Todas estas enseñanzas y cada golpe me han dado sabiduría. Por eso siento que estoy en el mejor momento”, dijo con lágrimas en los ojos este luchador de la vida, porque para Draco, como lo dijo en el esceario “la música se siente más allá de la razón. Y aquí hay un hombre con la alegría de vivir”.

La carrera Draco Rosa comenzó como una estrella juvenil del pop en el grupo Menudo, luego se convirtió en un pionero legendario del rock en español y creador de éxitos globales, gracias a una visión y a un talento excepcional. Draco nació en 1969 en Long Island, Nueva York y fue bautizado como Robert Edward Rosa Suárez, pero como integrante del grupo Menudo se hizo llamar Robby Draco Rosa. Tras salir de la banda de donde también salieron Ricky Martin, Ricky Melendez, Johnny Lozada y muchos más, Draco formó parte de la banda de rock Maggie’s Dream, con los que editó dos álbumes fundamentales para la nueva ola del rock latinoamericano de los 90: “Frío” (1994) y “Vagabundo” (1996).

Draco Rosa no puedo estar más emocionado por su Premio a la Excelencia y esta foto junto a los Estefan lo confirmó. (Tommy Calle)

“Es un gran genio y hemos trabajado juntos y se aprende de estos muchachos con gran talento, además de ser un gran músico y gran ser humano. Cuando empezamos nosotros era muy difícil ser latino, luchamos duro y es bonito ver que reconozcan a grandes maestros, porque muchos se morían sin ser reconocidos. Y lo que más me gusta de los Latin Grammy es que ha habido unión entre los latinos, puertorriqueños, colombianos, mexicanos, nos celebramos, nos besamos porque esto es historia y estoy muy orgulloso de Draco”, expresó Emilio Estefan antes de darle un fuerte abrazo a Draco en su paso por la alfombra roja.

No hay que olvidar que como compositor, Draco puso a bailar el planeta entero al ritmo del mega éxito “Livin’ la vida loca” que hizo junto a Desmond Child para Ricky Martin, el cual fue incluido en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como uno de los 25 tesoros sonoros que se guardarán para la posteridad, además del éxito “La Copa de la Vida” como tema oficial del Mundial de Fútbol de Francia 98.

“Nosotros hemos venido trabajando por más de 20 años y siempre fue un placer estar con él. Siempre estuvimos apoyándonos el uno al otro. Pudimos hacer historia con ‘La Copa de la Vida’ porque es la canción que Ricky presentó en los Grammy (de 1999) y de ese momento en adelante se crearon los Latin Grammy”, recordó Desmond Child, quien fue el encargado de presentar en el escenario a Draco Rosa para recibir su reconocimiento.

Desde Puerto Rico a la Argentina

Sin ser esperado en el escenario, Carlos Vives, la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2024 sorprendió a todos al ser él quien presentara en el escenario a uno de sus grandes ídolos de la música de Argentina para recibir su merecido reconocimiento a la Excelencia Musical, Alejandro Lerner. “Hoy conspiró la vida para que yo estuviera aquí”, fue lo primero que dijo Vives al subir al escenario en medio de aplausos.

“Yo no era el encargado de entregar este premio. El encargado de entregarlo era nada más y nada menos que la estrella del rock argentino David Lebón”, agregó el músico colombiano, quien dijo además que hubiera sido un enorme gusto poder verlo.

“En tiempo que el rock sonaba en inglés y que cantar en español parecía no ser tan importante para la juventud y carecía del mismo valor. Por eso pienso que la Academia tiene una deuda inmensa, yo podría decir que como la deuda de todos nuestro países con el Fondo Monetario Internacional, tiene esa deuda con el rock argentino y por eso como suramericano , hispano americano fui testigo de primera mano”, dijo mirando a Lerner que se encontraba entre el público.

“Ni tú mi querido Alejandro y la playa de estrellas del rock argentino saben el el profundo impacto que en varios generaciones y en la mía y en una América confundida en su identidad para la información que necesitábamos una juventud dividida de una América de nuestro origen así que quiero darte las gracias como parte de esos millones y millones que fuimos a los estadios , a las plazas de toros, a verte a ti , a ver a Charly (García), a ver a Fito (Páez), a ver a Soda (Stereo). Hoy cuando se subestima la capacidad y la importancia educativa que tiene la música para las nuevas generaciones, las letras del rock argentina, las letras de Alejandro Lener siguen vigentes, urgentes y necesarias”, expresó Vives visiblemente emocionado antes de invitar al escenario a uno de sus ídolos argentinos.

El argentino y residente de Los Ángeles Alejandro Lerner recibió, inesperadamente y por conspiración del universo, su Premio a la Excelencia de manos de la Persona del Año 2024, Carlos Vives (Tommy Calle)

Conocido como un extraordinario cantautor y dueño de una técnica impecable en los teclados, este argentino nacido en 1957 en Buenos Aires de nombre Alejandro Lerner comenzó su carrera durante la adolescencia, cuando colaboró con grandes leyendas del rock argentino durante la década de los setenta. Editado en 1982, su álbum debut “Alejandro Lerner y la magia” logró cautivar a millones de fanáticos por su musicalidad reveladora, sus letras honestas y su talento para evocar climas crepusculares.

Inspirada por el retorno de Argentina a la democracia en 1983, su tema “Todo a pulmón” fue grabada por el español Miguel Ríos y se convirtió en un éxito internacional. La admiración mutua que compartió con el ícono de la balada Armando Manzanero motivó varias giras en conjunto. Y la noche de este domingo, Lerner no solamente se sintió conmovido por las palabras de Vives sino que también mostró el profundo respeto que siempre guardó por el recordado Manzanero.

Después de un fuerte abrazo con Vives en el escenario, Lerner recibió su Grammy a la Excelencia Musical en medio de sonoros y sentidos aplausos. “Cuando la vida, Dios, el universo deciden darte, exagera. Estoy profundamente emocionado y siempre digo que la vida y el tiempo es cuando empiezan a tener sentido de las palabras, la vida te da eso, la palabra soledad, la palabra gracias, la palabra tristeza. Hoy la palabra gracias me queda chica”, expresó Lerner con su gramófono dorado de base roja en las manos.

Su carrera que se ha mantenido entre Argentina y Los Ángeles lo ha llevado a encontrar nuevos caminos. Los Ángeles se ha convertido en su segunda casa. En 2002 por ejemplo, colaboró con el legendario guitarrista Carlos Santana en el álbum “Shaman”. Ha trabajado con Carole King, con Luis Miguel (en el éxito “Dame”, de 1996), con Celine Dion, Air Supply, Gino Vannelli, Paul Anka, Alan Parsons y Barry Gibb, entre otras muchas estrellas de la música anglosajona. “Para mi es muy bonito ver que diga L.A.”, dijo mirando el micrófono de Los Angeles Times en Español en su paso por la alfombra roja.

“L.A. es una ciudad que en los últimos 30 años me ha dado mucha, mucha felicidad. Yo fue a vivir allá para empezar a componer después de haber tenido una carrera de más de 10 años como intérprete, pero en Los Ángeles conocí a Paul Anka y empecé a trabajar con él, a Celine Dion, luego a Carlos Santana, fui a los estudios Disney para canciones de la película “Chicken Little””, dijo el músico que igualmente recordó el apoyo que recibió de figuras como Humberto Gatica y David Foster.

Hoy el Premio a la Excelencia llega a las manos de Lerner en un momento cuando su identidad de vida ha cambiado. “Yo creo que llega en un momento cuando mi identidad cambió profundamente desde que fui padre, porque yo antes era un joven artista, compositor e intérprete que viajaba por el mundo y hoy soy papá de mis hijos Luna, que tiene 15 años y mi hijo Tomás que va a cumplir 10. Entonces hoy cuando llevo un premio se lo llevo a mi familia y a Marcela, mi esposa, que hoy me acompaña esta noche”, expresó emocionado.

Lolita Flores también recibió su Premio a la Excelencia Musical entre ovaciones y aplausos. (Tommy Calle)

Y de Argentina nos fuimos hasta España en presencia de la explosiva Lolita Flores, hija de la recordada Lola Flores y hermana de la múlti ganadora del Latin Grammy, Rosario Flores.

Haciendo una breve pausa a su gira de presentaciones teatrales, la popular bailarina y actriz, que en el pasado hizo música, hoy la Academia la galardonó con el Premio a la Excelencia, el primer Grammy de su carrera. “Es un reconocimiento a todo ese trabajo que se ha hecho durante 50 años que cumplo el año que viene en mi profesión, no solamente en la música, sino en el teatro, en el cine y todo lo que he hecho. Esta es una recompensa de las que te da el universo, Dios y la vida. Y lo recojo con muchas ganas y muy feliz”, nos dijo la estrella española ganadora de un premio Goya, que al dia siguiente se marcharía de inmediato hacia España para continuar con sus compromisos en las tablas.

“Me tengo que ir a trabajar a Valencia donde está pasando esa catástrofe tan grande y en mi corazón están todos los valencianos también”, dijo Flores en relación a las inundaciones que han ocurrido en esa ciudad donde se han perdido innumerables vidas y donde se han registrado grandes daños materiales.

El otro galardonado de la noche fue Lulu Santos, cantante, guitarrista y compositor de brillo romántico que durante las últimas cinco décadas ha logrado forjar un camino propio dentro de la música brasileña.

Nacido en Río de Janeiro en 1953, Luiz Maurício Pragana dos Santos abandonó sus estudios para abocarse al movimiento hippie y una carrera musical. Luego de fundar el ambicioso grupo de rock progresivo Vímana, debutó como solista en 1982 con “Tempos modernos”.

Su cadencioso tema homónimo y el exquisito “De repente Califórnia” resumen la estética MPB de su época: soleados acordes de pop-rock, melodías esquivas, ecos de new wave. En 1984, su tercer álbum, “Tudo azul”, lo estableció como figura principal del rock brasileño, pero su búsqueda incansable de nuevas formas de expresión lo inspiró a introducir elementos de dance, funk y R&B en sus discos de la década de los noventa.

Gilberto Santa Rosa, quien llegó acompañado de su esposa Alexandra Malagón, fue el encargado de presentar a Ángel “Cucco” Peña, con quien ha trabajado y quien fue premiado con el galardón del Consejo Directivo. (Tommy Calle)

Siempre deseoso de reconocer la obra de sus colegas, Santos grabó excelentes elepés con tributos a los cancioneros de Roberto y Erasmo Carlos (2013) y Rita Lee (2017). Santos continúa activo en la música; editó un EP de remezclas, “Atemporal”, en mayo de 2024.

Finalmente, el Premio del Consejo Directivo que se otorga a personalidades que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones, lo recibió con beneplácito el legendario Ángel ‘Cucco’ Peña en medio de ovaciones y aplausos que levantaron de sus asientos a los invitados especiales y a los mismos galardonados. El “Caballero de la Salsa” Gilberto Santa Rosa fue el encargado de presentar a este laureado compositor, productor y arreglista que ha trabajado con figuras como Marc Anthony, Celia Cruz, Willie Colón y el mismo Santa Rosa.

“Es una de las personas que yo admiro. Se llama ‘Cucco’ Peña, el maestro y estoy contento porque es una carrera digna de admirar, de muchos años, una carrera siempre ascendente y o en lo personal además de la amistad que nos une también he tenido la dicha de trabajar con él y de saber lo profesional que es y lo beneficioso que ha sido para mi carrera cuando yo he estado de la mano de él”, señaló Santa Rosa.

Nacido en Santurce en 1948, Peña estudió en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, y fogueó su talento como intérprete con el conjunto tropical Orquesta Panamericana. Su habilidad para darle un toque de raíz boricua a todas sus grabaciones forjó su reputación como colaborador eficiente de otros artistas.

En 1993, coprodujo el clásico “Hecho en Puerto Rico” de Willie Colón, que incluye el himno de la salsa “Idilio”. La segunda mitad de la década de 1990 fue una época de creatividad desenfrenada: produjo el tercer álbum de Marc Anthony, “Contra la corriente”, fue director musical del disco de Gilberto Santa Rosa “En Vivo desde el Carnegie Hall” y contribuyó su magia a elepés de Ricky Martin (como “Vuelve”, todo un fenómeno de ventas), Chayanne y Celia Cruz. Este ganador del Latin Grammy ha trabajado extensamente en el cine, la publicidad y varios especiales televisivos, y continúa siendo un inquieto embajador de la música latinoamericana.

Unos de los reconocimientos más emotivos de la noche fue el del prolífico compositor, productor y ejecutivo de sellos discográficos, el ganador del Latin Grammy Chucho Rincón, quien ha sido un pionero de la industria y un faro musical para la cultura latina.

Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1937, Jesús ‘Chucho’ Rincón Cárdenas creció en Michoacán y aprendió a tocar la guitarra cuando era joven. Luego de instalarse en Ciudad de México y tomar clases de canto y actuación, en 1956 se convirtió en el cantante principal del Trío Los Aguilillas.

Abandonó la agrupación para desarrollar una carrera solista y empezó a escribir canciones en 1962. Su carisma y su conocimiento facilitaron su transición al cargo de director musical en varias discográficas. Durante su etapa con Capitol firmó a muchos artistas, incluyendo a Joan Sebastian en su juventud quien logró una de varias trayectoria décadas en la música hasta el día de su partida.

En la alfombra roja Rincón, a sus 87 años, hoy muestra una lucidez increíble, pues recuerda a detalle cada uno de los trabajos en los que ha participado y sobre todo, las grandes satisfacciones que ha vivido en su momento.

Su merecido Premio a la Excelencia Musical es un reconocimiento que lo llena de orgullo y llega en un momento muy especial de su vida. “Por estoy ya rascando los 90 años de vida y que a esta edadyo esté entero de cabeza y me llegue esto, pues no sé cómo agradecerlo”, dijo emocionado.

“No me es fácil decirlo porque no encuentro un reconocimiento que tenga mayor valor que este. Me parece que este es el top. Yo le he preguntado a muchos que me digan qué reconocimiento puede haber mayor que éste. No lo hay y no me queda nada más que agradecer, agradecer y agradecer”, dijo el veterano compositor, productor y ejecutivo que a lo largo de su trayectoria ha producido más de 300 discos de estrellas como Alejandro Fernández, Chavela Vargas, La Sonora Santanera y el disco que grabó Vicente Fernández con canciones de Joan Sebastian “Para Siempre”, además de componer más de 200 canciones, entre las que se encuentra el éxito “Quén pompó”.