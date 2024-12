Los creadores de ‘Skeleton Crew’ celebran la frescura y la inocencia en la nueva aventura de Star Wars

Involucrarse en la creación de cualquier proyecto relacionado al universo de Star Wars no es fácil. Y no solo por las demandas técnicas que implica el proceso, sino también porque, a estas alturas, los fans de la franquicia pueden ser particularmente efusivos en la manifestación de su desacuerdo cuando se trata de una producción que no les gusta.

Basta con ver lo que sucedió ante el estreno de “The Acolyte”, la serie televisiva más reciente en lo que respecta a la mitología originada por Star Wars, que fue destrozada sin misericordia por un grupo considerable de fans desde que se lanzaron sus primeros adelantos y a la que no fue mejor una vez que se encontró en ‘streaming’, a diferencia de lo sucedido con “The Mandalorian” (sobre todo sus dos primeras temporadas) y “Andor”, que generaron todo lo contrario.

En ese sentido, las cosas deberían irle mucho mejor a “Skeleton Crew”, el show de la misma plataforma (Disney+) que se empezará a exhibir el 2 de diciembre con el estreno simultáneo de sus dos primeros episodios y que ha estado generando una multitud de respuestas positivas por parte de la hinchada, como lo revelan los comentarios que acompañan al trailer oficial en YouTube.

Pero eso no significa que el personal involucrado en su realización esté tomando la responsabilidad con ligereza. “Siempre te pones nervioso cuando haces algo y está a punto de salir, pero nos encanta esta serie y nos sentimos muy orgullosos de ella”, fue lo primero que nos dijo Jon Watts, creador, director y escritor principal de la serie al lado de su colaborador habitual Christopher Ford, durante una reciente entrevista. “Esperamos con ansias que la gente la vea”.

En la piel del misterio

En una conversación separada con Los Angeles Times en Español, Jude Law, quien interpreta al personaje de Jod Na Nawoodl y que se ha hecho conocido por sus papeles en películas como “The Talented Mr. Ripley” (1991), “A.I. Artificial Intelligence (2001)”, “Closer” (2004), “Sherlock Holmes” (2009) y “Captain Marvel (2019), reconoció que la fecha de estreno tampoco le resulta indiferente mientras hacía gala de su sentido del humor.

“Siempre hay un poco de nervios cuando lanzas una producción en la que has trabajado duro y con la que te has comprometido emocionalmente, porque significa mucho para ti”, nos dijo. “Pero no estoy en las redes sociales, así que no sigo nada de eso. Aunque me odien, seré felizmente ignorante. Aunque estoy seguro de que me lo harían saber”.

A diferencia de lo que ha sucedido con las producciones previas de Star Wars, esta le da el protagonismo a los niños, más precisamente, a un grupo de cuatro pre adolescentes (Wim, Ferm, KB y Neel) que viven en un planeta remoto de la galaxia y que, luego de hacer un descubrimiento que no deberían haber hecho, terminan perdidos en un paraje distante, lleno de criaturas hostiles.

Una vez allí, tienen que aprender a sobrevivir y a enfrentarse a situaciones que los ponen en apuros, ayudados de uno u otro modo por Jod Na Nawoodl, un sujeto enigmático que maneja aparentemente La Fuerza pero que no parece ser de fiar, incluso cuando el carisma de Law -quien ha interpretado tanto a héroes como a villanos de forma convincente- lo vuelve particularmente interesante.

“Me gustó la oportunidad de interpretar a alguien con tantas contradicciones y tantas cuentas pendientes”, nos dijo el actor inglés. “En el fondo, es alguien que intenta descubrirse a sí mismo, que trata de sobrevivir en medio de situaciones desesperadas. Es muy versátil, muy ingenioso y muy duro; y tiene que serlo, porque no se le ofrecen muchas posibilidades en la vida”.

Jon Watts en el set de la serie. (Justin Lubin / Lucasfilm Ltd.)

Un nuevo barrio

Pese a que había una mitología que respetar, Watts y Ford estaban conscientes de que debían innovar de algún modo y ofrecer algo diferente que no se saliera de lo que se debe esperar en una producción de Star Wars. En este caso, por ejemplo, se ve por primera vez una ciudad que recuerda claramente a los suburbios estadounidenses que hemos visto en producciones hollywoodenses de los ‘80.

“Sólo buscábamos extender lo que hizo ‘Andor’ al explorar diferentes rincones de la galaxia, porque queríamos ver lugares que se encontraban entre lo más alto y lo más bajo de este universo”, explicó Watts.

“Nuestros personajes no viven en un palacio, pero tampoco están rebuscando cosas en el desierto”, dijo por su parte Ford. “Tiene que haber una clase media en esta galaxia, y es ahí donde queríamos empezar nuestra historia”.

Más allá de las alusiones estilísticas y temáticas a “The Goonies” y a las producciones fílmicas de Amblin de los ‘80 que el mismo Watts ha reconocido, el director, productor y escritor considera que el origen de “Skeleton Crew” tiene mucho que ver con sus propias experiencias de crecimiento en un paraje poco atractivo de los Estados Unidos.

“Para mí, el punto de partida fue esa sensación que tenía cuando era un niño que vivía en Colorado, en medio de la nada, y que se iba a pasear con un amigo por el campo, caminando en línea recta todo lo que podíamos porque esperábamos tropezarnos con alguna aventura que nunca llegaba”, recordó el cineasta, que ha dirigido las tres cintas más recientes de Spider-Man en acción real.

“Es por eso que nos encantaban las películas en las que los niños salían a la calle y se encontraban con extraterrestres o con un tesoro pirata”, añadió, en clara referencia a “E.T. the Extra-Terrestrial” (1982) y a la citada “The Goonies”. “Ese anhelo de aventura y de querer salir de tu aburrida vida a los 10 años para hacer algo loco y emocionante resultaba esencial”.

El legado

Law asegura que, debido a su edad, la conexión que tuvo con Star Wars fue decididamente impactante. “Cuando era un niño, iba a ver las películas de animación de Disney, pero cuando llegó Star Wars, mi percepción del cine cambió por completo, porque nunca había visto nada igual”, manifestó el actor, que aprecia en particular los logros de las películas de la saga “The Empire Strikes Back” (1980) y “Rogue One” (2016).

“Se convirtió en una pasión absoluta. Era a lo que jugábamos en el patio. Era lo que hacíamos con esos juguetes pequeñitos. Obviamente, yo era un niño entonces. No diría que estoy tan obsesionado como antes, siendo un adulto, pero ese universo siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón”, agregó.

Por ese lado, Law comenta que participar en “Skeleton Crew” lo regresó de algún modo a su infancia, y que el hecho de que la serie se encuentre protagonizada por niños con características reales le parece un gran acierto. “Algunos de ellos son felices en casa, otros no tanto. Algunos son buenos en el colegio, otros no tanto. No siempre se llevan bien”, describió. “Y es a través de esos ojos, cargados de inocencia o de miedo, que podemos mirar de otro modo este universo”.

La puesta en escena

Los fans no se sentarán a ver “Skeleton Crew” únicamente por su historia, sino también por su oferta visual. En este caso, los creadores de la serie combinaron escenarios reales y efectos prácticos con pantalla verdes y CGI, aunque Watts asegura que le dieron preferencia a lo real y tangible.

“Queríamos hacer tantas cosas ante la cámara como fuera posible; primero, porque es divertido construir marionetas y animatronics; y segundo, porque queríamos que los niños interactuaran con estos en el set”, retomó el realizador. “Nos interesaba que las reacciones que obtuvieramos de ellos fueran lo más reales y sinceras que resultara posible”.

Lo mismo se aplica a la presentación de las criaturas con las que se encuentran los niños, y que abundan en este caso, lo que resulta también positivo para los fans que reclamaban más presencia de criaturas en las series.

“Cuando veías a algunos de estos alienígenas en el set, frente a ti, sentías que estabas frente a una creación digital vuelta carne y hueso, porque eran increíbles, incluso en el movimiento de sus bocas”, señaló Ford. “El nivel de la robótica y la animatrónica es tan avanzado en estos tiempos que te permite hacer cosas que nunca hubieras imaginado antes”.

Jude Law a lado de David Lowery, quien dirige dos episodios del show televisivo. (Matt Kennedy / Lucasfilm Ltd.)

En su propio mundo

Law es un actor muy versátil que, más allá de sus numerosas incursiones dramáticas, ha participado en algunas películas de aventuras, incluso en una de piratas donde era el pirata principal (“Peter Pan & Wendy”, la producción estrenada en el 2023 por Disney+ en la que interpretaba al Capitan Hook). En vista de que “Skeleton Crew” también se encuentra relacionada a esa temática (el primer planeta al que llegan los protagonistas es justamente un emporio de atracadores espaciales), valía la pena recordarle esta circunstancia del pasado.

“Soy un pirata muy experimentado, sí; pero esto pertenece al universo de Star Wars, así que es difícil hacer comparaciones”, reflexionó el intérprete. “Esta franquicia hace las cosas a su manera. Tienen un equipo que se especializa en determinar si lo que estás haciendo es fiel a la mitología y a la estética de Star Wars, por ejemplo”.

“Skeleton Crew” le brindó además su primera experiencia con Virtual, un set ultra moderno ubicado en Manhattan Beach que genera una sensación de 360 grados y que fue empleado ya en “The Mandalorian”. “También fue la primera vez que trabajé con los titiriteros y los animatronics que utilizan en la saga, y todo eso fue novedoso, más allá de lo familiarizado que estaba ya con ofrecer interpretaciones dentro de un set”, advirtió Law.

Ante todo lo señalado, solo quedaba preguntarle a nuestros entrevistados lo que esperan que reciba la audiencia al exponerse a la esperada serie. “Quiero que la gente que no sabe nada de Star Wars pueda verla y disfrutarla del mismo modo en que lo debería hacer la gente que sabe mucho de Star Wars”, .. “Me encantaría que estos dos grupos de personas se reunieran para verla, porque vivirán el espectáculo de una manera completamente diferente”.

Por su parte, Law anhela que los espectadores sientan en carne propia ese sentido de lo maravilloso que él mismo experimentó durante la filmación. “Espero que esa alegría y ese asombro se transmitan al público”, exclamó. “Y como sucede en cualquier aventura de Star Wars, espero que disfruten de los sobresaltos y de las emociones que les ofrecemos”.