GloRilla, una de las voces más prometedoras del hip hop

GloRilla ha pasado de ser una chica del coro a una reina del rap de voz ronca, escalando las filas del hip hop hasta tal punto que ha ganado un viaje a la Casa Blanca. La intérprete nacida en Memphis se ha convertido en una de las voces más prometedoras de la industria con su carácter genuino, su flow y su inconfundible acento sureño. Este año se ha establecido como una creadora de éxitos probada con “Wanna Be”, en colaboración con Megan Thee Stallion, y “Yeah Glo!”, que obtuvo dos nominaciones en los próximos Grammy.

La mentalidad de la rapera este año ha sido “poner el pie en el acelerador y no aflojar”, le dijo a The Associated Press.

Tan sólo en 2024, ha sido artista invitada en la gira Hot Girl Summer Tour de Megan, ganando más confianza al actuar en arenas llenas. Se presentó en una fiesta llena de estrellas que van desde Leonardo DiCaprio hasta Kim Kardashian, y se reunió con el presidente Joe Biden durante un evento del mes de la historia de la mujer.

Todo esto ocurrió antes del lanzamiento en octubre de su aclamado álbum debut “Glorious”, cuyo tema “TGIF” hizo bailar a Rihanna en una publicación en redes sociales, ganando a GloRilla un lugar como una de las Artistas Revelación de la AP de 2024.

“No te sientas cómodo nunca”, dijo la rapera, que irrumpió en la escena del hip-hop en 2022 con “Tomorrow” y la nominada al Grammy “F.N.F. (Let’s Go)”. “Aprovecha todo lo que se cruce en tu camino. Si conduces y te esfuerzas, va a suceder”.

Los humildes comienzos de GloRilla sirvieron como fuerza impulsora para perseguir horizontes más amplios. Su nombre de pila es Gloria Hallelujah Woods (su nombre artístico fue sugerencia de un primo), la joven de 25 años acredita a su madre y su crianza centrada en la iglesia por prepararla para este momento crucial en su vida.

“Mi mamá siempre me dijo que fuera humilde y agradecida”, dijo. “Vengo de casi nada. Mi mamá es muy educada. Mi mamá nos enseñó bien, como, internamente, tener un gran espíritu. Mi personalidad y espíritu vienen de mi mamá”.

GloRilla todavía se está adaptando a su creciente fama mientras maneja algunas controversias. Quedó “desconsolada” después de que tres mujeres murieran en una estampida mortal hacia el final de un concierto en 2023 en el estado de Nueva York, donde los investigadores no encontraron irregularidades criminales. Enfrentó críticas por usar un insulto relacionado con discapacidades en sus letras y fue acusada de conducir ebria en Georgia este año.

A pesar de eso, su perfil ha crecido en los últimos meses hasta convertirse en uno de los nombres más grandes del rap, gracias a algo que el rapero Yo Gotti vio cuando la firmó para su sello Collective Music Group en 2022.

“Es la autenticidad”, dijo Yo Gotti, también originario de Memphis. “Incluso cuando habla de las luchas a lo largo de este viaje, es refrescante. No creo que muchos artistas hagan eso. Todos quieren parecer perfectos. Creo que por eso tanta gente se siente atraída por ella. Se relaciona con la gente real”.

Aunque disfruta tomarse fotos con los fans, opta por el modo incógnito en sus días más casuales: “No me gusta decirle ‘No’ a la gente. No quiero ser mala con mis fans. Esa es probablemente la peor parte. Odio tomar fotos cuando no estoy preparada”.

Buscando un modelo a seguir en su carrera, GloRilla a menudo examina la ética de trabajo de Beyoncé, quien llamó a la rapera una de sus artistas jóvenes favoritas.

“Ella es una mujer de negocios. Hace malabares con muchas cosas”, dijo. “Eso es algo en lo que tengo que mejorar. Ella trabaja increíblemente duro. Su ética de trabajo es loca”.

GloRilla podría seguir los pasos de Beyoncé como actriz. Desde niña, ha soñado con protagonizar una película o un programa de televisión, aunque se está preparando para los largos días en el set que eso conlleva.

“Creo que aún lo voy a hacer”, dijo. “Pero no voy a mentir. Cuando estoy en esos sets de videos musicales, pienso ‘No sé si podría actuar’. Solo puedo imaginar cuántas veces tengo que decir el guion y memorizarlo en mi cabeza. No sé... Pero aun así lo intentaré”.