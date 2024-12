El rey Carlos III dedica mensaje navideño al personal médico que lo ayudó

(Aaron Chown / Associated Press)

El rey Carlos III utilizó su mensaje navideño anual el miércoles para elogiar el altruismo de aquellos que lo han cuidado a él y a la princesa de Gales este año, después de que ambos fueran diagnosticados con cáncer.

El monarca de 76 años dijo que él y su familia están “continuamente” impresionados por aquellos que dedican sus vidas a ayudar a los demás.

“Desde un punto de vista personal, ofrezco un agradecimiento especial y sincero a los médicos y enfermeras desinteresados que este año me han apoyado a mí y a otros miembros de mi familia a través de las incertidumbres y ansiedades de la enfermedad y han ayudado a proporcionar la fuerza, el cuidado y el consuelo que hemos necesitado”, dijo en su discurso pregrabado.

La transmisión se realizó varias horas después de que el monarca saludara a una gran multitud de espectadores que tradicionalmente se reúnen para ver a la familia real asistir a los servicios del Día de Navidad en una iglesia en Sandringham, la finca en la costa que ha servido como retiro familiar durante generaciones.

El rey caminó con la reina Camila mientras su hijo mayor, el príncipe Guillermo, Kate y sus tres hijos los seguían. La nuera del rey, que ha regresado lentamente a sus deberes públicos después de completar la quimioterapia, abrazó a un paciente con cáncer después del servicio.

Dos de los hermanos de Carlos, Ana, la princesa real, y el príncipe Eduardo, el duque de Edimburgo, también estaban en la procesión.

Notablemente ausente en la iglesia de Santa María Magdalena estaba el príncipe Andrés. El hermano de 64 años del rey se ha retirado aún más de la vida pública en medio de noticias de que se le prohibió la entrada al país a un empresario chino debido a preocupaciones de que cultivó vínculos con Andrés en nombre del Partido Comunista chino.

Andrés, que una vez fue el segundo en la línea al trono británico, ha figurado en los tabloides debido a sus problemas financieros y vínculos con personajes cuestionables, incluido el fallecido financiero estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Incluso después de retirarse de los deberes públicos, Andrés ha continuado apareciendo en eventos familiares y su ausencia en Sandringham sugiere un retiro aún mayor de la vida pública. El rey ha estado bajo presión para distanciar a Andrés de la familia real para evitar más vergüenzas para la monarquía.

Mientras Andrés dijo que nunca discutió nada sensible con el supuesto espía chino y cesó el contacto con el hombre tan pronto como se plantearon preocupaciones, el escándalo plantea más preguntas sobre su juicio y distrae del trabajo de la familia real, dijo Ed Owens, autor de “After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself?’’ (“Después de la reina Isabel: ¿Podrá salvarse la monarquía?”)

“La razón por la que esto es un problema para el rey es simplemente que el rey está tratando de redefinir la monarquía en este momento, centrando su enfoque en él, pero también en Guillermo, Catherine, en lo que están tratando de hacer”, dijo Owens.

“Ha sido un año muy difícil para la monarquía, no solo debido a los dos diagnósticos de cáncer. Y todos los titulares positivos que el rey ha estado tratando de generar últimamente, desafortunadamente, están eclipsados por el comportamiento, el comportamiento imprudente, de su hermano menor, que una vez más se encuentra en los titulares”.

El discurso navideño del rey es el tercero desde que ascendió al trono después de que la reina Isabel II muriera en septiembre de 2022, pero el primero desde que fue diagnosticado con una forma no revelada de cáncer en febrero.

El mensaje navideño del monarca es visto por millones de personas en el Reino Unido y en toda la Mancomunidad, con muchas familias programando el almuerzo de Navidad alrededor de él.

El tratamiento del rey, que se cree que sigue en curso, lo obligó a alejarse de las apariciones públicas durante dos meses. Ha regresado lentamente a la vida pública en los últimos meses y estaba de buen humor en una gira por Australia y el Pacífico Sur en octubre.

Unas semanas después de que Carlos comenzara el tratamiento, la princesa de Gales anunció su propio diagnóstico de cáncer, que la mantuvo al margen durante gran parte del año.

En una voz en off para su servicio anual de villancicos en la Abadía de Westminster, que fue grabado este mes pero transmitido el martes por la noche, Kate también reflexionó sobre el amor y el apoyo que recibió.

“La historia de Navidad nos anima a considerar las experiencias y sentimientos de los demás”, dijo. “También refleja nuestras propias vulnerabilidades y nos recuerda la importancia de dar y recibir empatía, así como cuánto nos necesitamos unos a otros a pesar de nuestras diferencias”.

Carlos habló en la Capilla Fitzrovia en el centro de Londres, que formaba parte del ahora demolido Hospital Middlesex donde su primera esposa, Diana, inauguró la primera sala dedicada de Londres para enfermos de sida.

El rey había encargado al equipo que organizaba la transmisión encontrar un sitio lejos de la finca real, y uno con conexiones de salud, una fuerte presencia comunitaria y un lugar de consuelo y reflexión para aquellos con o sin fe.

Es inusual que el mensaje navideño del monarca no se grabe en una residencia real, notablemente el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor. La última vez que su difunta madre grabó su mensaje fuera de la finca real fue en 2006.

Carlos también rindió homenaje a las tropas de la Segunda Guerra Mundial que perecieron en las playas del norte de Francia, así como a los pocos veteranos restantes, muchos de ellos centenarios, que asistieron al 80° aniversario de los desembarcos del Día D en Normandía en junio.

Dijo que fue un “enorme privilegio” conocer “a los notables veteranos de esa generación tan especial que se entregaron tan valientemente en nombre de todos nosotros” pero recordó que el espectro de la guerra acecha al mundo en esta Navidad.

“Durante conmemoraciones anteriores, podíamos consolarnos con la idea de que estos trágicos eventos rara vez ocurren en la era moderna”, dijo. “Pero en este Día de Navidad, no podemos evitar pensar en aquellos para quienes los devastadores efectos del conflicto en el Medio Oriente, en Europa Central, en África y en otros lugares representan una amenaza diaria para la vida y los medios de subsistencia de tantas personas”.

En el tema nacional, el rey expresó su “profundo sentido de orgullo” por las comunidades que se unieron después de que estallaran disturbios en muchas ciudades y pueblos en el verano tras una serie de apuñalamientos en una clase de baile que dejó tres chicas muertas y varias heridas.

Brian Melley contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.