Celebridades que fallecieron y han dejado conmocionado al mundo este 2024

Enfermedades, causas naturales, accidentes y algunas situaciones inexplicables que todavía se mantienen bajo investigación, han marcado la partida de algunas de las figuras que han dejado un vacío, pero a la vez un legado que no podrán olvidar sus seguidores. Aquí les tenemos algunas de ellas que han marcado este año a un día de sonar las últimas 12 campanadas de este 2024.

DICIEMBRE

Hugo Sotil

El exjugador peruano conocido como ‘El Cholo Soti”, una leyenda del fútbol de la década del setenta que llegó a destacar en Europa en el FC Barcelona y en dos mundiales y dos copas América con la selección nacional de su país, murió este lunes 30 de diciembre en un hospital de Lima, Perú, donde estaba internado en la unidad de cuidados intensivos desde hace 11 días. Sotil falleció a la 1.30 a.m. “por un shock circulatorio con falla renal y hepática” tras haber ingresado el 19 de diciembre “debido a que presentaba falla orgánica múltiple y shock séptico, por lo que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos”, informó el hospital Dos de Mayo en un comunicado que reprodujo la agencia Associaed Press. Sotil tenía 75 años.

Jimmy Carter

El presidente estadounidense más longevo, falleció el domingo 29 de diciembre en su casa del pequeño pueblo de Plains, Georgia, donde él y su esposa, Rosalynn, quien falleció en noviembre de 2023, vivieron la mayor parte de sus vidas. Su fallecimiento fue confirmado por el Centro Carter. El agricultor de maní de Georgia que llegó a la presidencia tras el escándalo de Watergate y la guerra de Vietnam, sufrió una derrota humillante luego de un mandato tumultuoso y redefinió su vida después de la Casa Blanca como un humanitario global.Tenía 100 años.

Jimmy Carter

Olivia Hussey

La actriz anglo argentina que protagonizó a una adolescente Julieta en la película de 1968 “Romeo y Julieta”, murió el 27 de diciembre a la edad de 73 años.Hussey tenía 15 años cuando el director Franco Zeffirelli la eligió para su adaptación de la tragedia de William Shakespeare después de verla en el escenario en la obra “The Prime of Miss Jean Brodie”. “Romeo y Julieta” ganó dos Óscar, y Hussey obtuvo un Globo de Oro a la mejor actriz nueva por su papel de Julieta, teniendo como coprotagonista al actor británico Leonard Whiting, que en ese momento tenía 16 años.

Dulce

La talentosa cantante mexicana Dulce murió el 25 de diciembre por complicaciones causadas por neumonía tras haber sido internada en un hospital de la Ciudad de México. La cantante presentaba problemas pulmonares y fue sometida a una operación de decorticación pleuropulmonar. Dulce, que alcanzó renombre por su participación en populares espacios de la televisión local y festivales internacionales, también será recordada por su éxitos “Tu muñeca”, “Déjame volver contigo”, “Soy una dama”, entre otros. Tenía 69 años.

Rey Misterio Sr.

La lucha libre mexicana se tiñó de luto con el fallecimiento de Miguel Ángel López Días, conocido el cuadrilátero como Rey Misterio Sr. La noticia que fue confirmada por su hijo a través de las redes sociales, causó conmoción entre sus seguidores y miembros del ambiente de la lucha libre mexicana. López Días falleció a la edad de 66 años, aunque no se revelaron los motivos de su partida.

NOVIEMBRE

Silvia Pinal

La actriz mexicana que era considerada como Gran Diva del Cine de Oro de México, murió el 28 de noviembre a la edad de 94 años por complicaciones de salud que se derivaron de una infección en las vías urinarias, lo cual la mantuvo recluida en un hospital una semana antes de su fallecimiento. La actriz, cantante, bailarina, productora y empresaria, madre de la famosa cantante Alejandra Guzmán, se destacó como actriz de drama, comedia y musical tanto en el cine como en el teatro y la televisión. Fue galardonada en innumerables ocasiones durante sus 70 años de carrera profesional, incluidos cuatro premios Ariel, los premios más importantes de su México natal.

Silvia Pinal

Ernestina Sodi

La escritora mexicana Ernestina Sodi, hermana de la reconocida cantante Thalía y la primera actriz Laura Zapata, falleció el 8 de noviembre. La madre de la talentosa actriz Camila Sodi y abuela de Fiona y Jerónimo, estuvo hospitalizada en la unidad de terapia intensiva debido a dos infartos que finalmente le provocaron la ruptura de la vena aorta. Sodi tenía 64 años de edad.

Quincy Jones

El legendario productor musical Quincy Jones, creador de muchos de los grandes éxitos musicales de figuras como Michael Jackson, Frank Sinatra, Lionel Richie, Donna Summer y muchos más falleció el 3 de noviembre. Jones originario de Chicago, Illinois, produjo los álbumes “Off The Wall” (1979), “Thriller” (1982) y “Bad” (1987), siendo el segundo de dichos álbumes, el álbum más vendido de todos los tiempos y también el más vendido de la carrera de Michael Jackson. El laureado productor murió rodeado de su familia por causas naturales y cerró una carrera icónica que definió la música del siglo XX. Tenía 91 años.

OCTUBRE

Egidio Cuadrado

El mundo del vallenato y la música colombiana se tiñó de luto al darse a conocer la muerte de Egidio Cuadrado, el legendario acordeonista que acompañó por casi tres décadas al cantante y “Persona del Año 2024” de la Academia Latina de la Grabación, Carlos Vives. “Con profundo dolor, la Clínica Universitaria Colombia se permite informar a la opinión pública que ha fallecido en nuestra institución el artista vallenato Egidio Cuadrado”, señaló un comunicado de la Clínica Universitaria Colombia donde el músico nacido en Villanueva, La Guajira, Colombia, estuvo internado. “Egidio Cuadrado, el mismo que nunca dejó su sombrero vueltiao, su mochila arhuaca y sus 12 acordeones, quedará para siempre en nuestros corazones; añorando ese canto vallenato que permeó en su noble corazón y diciéndole al mundo que la vida tiene el mayor sentido cuando suena el acordeón de un Rey Vallenato como él”, señaló Vives en un carta. Cuadrado murió el 21 de octubre. Tenía 71 años de edad.

Egidio Cuadrado

Kompayaso

Se dio a conocer en Estados Unidos como concursante en un programa de la cadena Estrella TV en Los Ángeles. Su personaje de comedia oscura conocido como Kompayaso, hizo que el originario de Hidalgo se ganara la admiración de muchos, pero también el odio de algunos que se convirtieron en blanco de sus fuertes comentarios y chistes subidos de tono.Eleazar del Valle, como era su nombre real, falleció el 17 de octubre víctima de un derrame cerebral, aunque ya venía de presentar severas complicaciones de insuficiencia renal desde hace un par de años. Tras una carrera de 20 años en los escenarios y la televisión, Kompayaso murió a los 54 años de edad.

Liam Payne

La muerte del ex integrante de la agrupación musical One Direction, Liam Payne, conmocionó al mundo de la música internacional. El cantante falleció el 16 de octubre presuntamente tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina, bajo circunstancias que todavía se encuentran en investigación. El trágico incidente ha despertado interrogantes que no han sido terminadas de ser descifradas y por ello la investigación continúa. Payne tenía apenas 31 años de edad.

SEPTIEMBRE

James Earl Jones

El famoso actor James Earl Jones, reconocido en Hollywood por ser la voz del personaje de la Guerra de las Galaxias Darth Vader y del personaje animado de Disney Mufasa, murió el 9 de septiembre. Conocido también por su participación como el coach en la cinta de artes marciales “The Best of the Best”, Earl Jones debutó en la gran pantalla en el filme de Stanley Kubrick Dr. Strangelove, aunque la fama le llegó en 1970 con su papel en la película The Great White Hope en la que interpretaba al primer campeón afroestadounidense de los pesos pesados de EE.UU. con el que fue nominado al Oscar como mejor actor en 1971, aunque no ganó la estatuilla hasta 2012, cuando recibió un Oscar honorífico. Debutó en Broadway en 1958 con Sunrise at Campobello (“Amanecer en Campobello”), pieza que ganó el Tony a mejor obra teatral. A lo largo de su carrera obtuvo dos Tony y también ganó dos Emmy y un Grammy. Por eso fue miembro del club de los EGOT (ganadores de Emmy, Grammy, Oscar y Tony). Tenía 93 años.

James Earl Jones

Alberto Fujimori

El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció el 11 de septiembre luego de una larga batalla contra el cáncer en la lengua. La política peruana siempre lo tuvo presente por los intentos de su hija Keiko de llegar a la presidencia y la polémica generada en diciembre de 2023 por su salida de la cárcel en la que cumplía condena por crímenes contra los derechos humanos.Los críticos nunca le perdonaron los delitos por los cuales Fujimori terminó terminó en prisión tras ser acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera dos masacres en las que murieron 25 personas. Tenía 86 años.

JULIO

Adrián Olivares

El cantante de origen mexicano Adrián Olivares fue otro de los integrantes del grupo Menudo que falleció tras haber tenido en su adolescencia una carrera musical con el controvertido colectivo puertorriqueño. Olivares fue el primer cantante no puertorriqueño que formó parte del grupo en 1990 al lado de Robert Avellanet, Sergio Blass, Rubén Gómez, César Abreu, Ángelo García y Rawy Torres. En 1994 Adrián abandonó el grupo. El cantante hermano de la actriz Karla Souza falleció el 9 de julio a la edad de 48 años.

Shannen Doherty

La actriz estadounidense Shannen Doherty, conocida por sus actuaciones en las series americanas Beverly Hills 90210 y Charmed, perdió la batalla contra el cáncer y falleció el 13 de julio. Tras luchar arduamente contra esta enfermedad, la actriz perdió finalmente la batalla con valentía. Un día antes de su partida, la actriz cerró un ciclo personal al firmar su divorcio y mostrando su fortaleza hasta el final de su travesía. Tenía 53 años.

Shannen Doherty

JUNIO

Donald Sutherland

El legendario actor canadiense Donald Sutherland, padre del también actor Kiefer Sutherland falleció el 20 de junio tras una larga enfermedad. Sutherland, protagonista de películas como “Gente como uno”, “Los juegos del hambre” y “Animal House”, fue considerado por su hijo y por muchos seguidores de su labor en la pantalla como “uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca le asustó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, escribió Kiefer Sutherland en la plataforma X. Sutherland, quien tuvo una trayectoria de siete décadas en el cine, el teatro y la televisión, tenía 88 años de edad.

MAYO

Omar Geles

Otra de las grandes figuras del vallenato de Colombia fue sin duda el cantante y compositor Omar Geles. El autor del éxito musical “Los Caminos de la Vida” falleció el 21 de mayo tras sufrir un paro cardiaco. El compositor y cantante de vallenatos estaba jugando tenis en un club de Valledupar y de pronto cayó desvanecido en pleno campo de juego. Tenía 57 años de edad.

César Luis Menotti

El técnico campeón del mundo con Argentina en 1978 César Luis Menotti falleció el 5 de mayo. El técnico que le dio la primera estrella a la camiseta albiceleste de la Selección Argentina había permanecido internado durante casi un mes por un cuadro severo de anemia. La noticia de su deceso fue confirmada ese día por la AFA (Asociación de Futbol Argentino). Tenía 85 años de edad.

César Luis Menotti

ABRIL

Lorena Velázquez

Al igual que Silvia Pinal, la actriz Lorena Velázquez también fue considerada como un icono del cine mexicano y falleció el 11 de abril. María de la Concepción Lorena Villar Dondé, como era su nombre completo y real, tuvo una exitosa carrera de 68 años entre el cine, el teatro y la televisión. Velázquez, apellido en honor a su padrastro que tanto quiso, tenía 86 años de edad.

“O.J.” Simpson

La exestrella de la NFL “O.J.” Simpson murió de cáncer el 11 de abril. Simpson, el laureado astro del fútbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y su amigo, pero luego declarado responsable en un juicio civil aparte, obtuvo, fortuna y adulación durante su carrera en el deporte y el entretenimiento, pero su legado fue alterado para siempre por el doble asesinato en junio de 1994, de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman, en Los Ángeles, ambos apuñalados. Tenía 76 años.

O.J. Simpson

Ernesto Gómez Cruz

Tras dejar un legado artístico de 58 años, el primer actor mexicano Ernesto Gómez Cruz falleció el 6 de abril. Su carrera en el cine, teatro y televisión lo convirtieron en un referente de las artes histriónicas de México. Su hija Virgina Gómez había comentado que durante los últimos años la salud de su padre se había visto afectada por varios incidentes que finalmente lo llevaron a la muerte. Gómez Cruz tenía 90 años de edad.

MARZO

Nicandro Díaz

El fallecimiento del reconocido productor de telenovelas mexicanas Nicandro Díaz falleció el 18 de marzo tras sufrir un accidente en un moto acuática durante su visita de vacaciones a Cozumel, Quintana Roo, México. Díaz inició carrera en Televisa en 1985 como asistente de producción del recordado Valentín Pimstein en varias telenovelas y con el tiempo se convirtió en uno de los productores más importantes y queridos de esa estación televisiva y del talento que tuvo la suerte de trabajar junto a él en innumerables y exitosas producciones. Díaz tenía 60 años de edad.

FEBRERO

Helena Rojo

Tuvo una exitosa y prestigiosa carrera actoral por 55 años consecutivos y logró grandes caracterizaciones en la pantalla chica. La primera actriz mexicana Helena Rojo perdió la batalla contra el cáncer de hígado el pasado 3 de febrero y su fallecimiento dejó una enorme consternación en el medio artístico mexicano y el público. Con una aclamada carrera en la televisión, el teatro y el cine, Helena Rojo falleció a la edad de 79 años.

Sasha Montenegro

víctima de un derrame cerebral y complicaciones de cáncer pulmonar, fueron las causas del fallecimiento de la actriz, cantante y vedette italiana Sasha Montenegro el pasado 14 de febrero en Cuernavaca, Morelos, México. Montenegro llegó a México desde Argentina donde vivió gran parte de su vida junto a sus padres que la llevaron desde muy niña. Comenzó en el cine mexicano 1971 y también actuó en el teatro y la televisión. Fue esposa del ex presidente de México José López Porrtillo, con quien tuvo a sus hijos Nabila y Alexander. Enviudó en 2004 y 20 años después falleció a los 78 años de edad.

Carl Weathers

Carl Weathers

El actor y ex estrella de la NFL Carl Weathers falleció el 2 de febrero. Conocido por su legendario e icónico personaje de Apollo Creed en la saga de las películas de Rocky así como por sus actuaciones en producciones como “Predator” y más recientemente en la serie de Disney + “The Mandalorian”, murió en paz en su casa, pero no se mencionó la causa de muerte. Weathers era en realidad un exjugador de fútbol americano que nunca había boxeado cuando hizo su audición para el papel en “Rocky”, pero ganó el papel de Apollo Creed en la película ganadora del Oscar y en las siguientes tres secuelas.Tenía 76 años.

ENERO

Franz Beckenbauer

El legendario futbolista y entrenador alemán Franz Beckenbauer falleció el 7 de enero en Salzburgo, Austria tras padecer el mal de Parkinson asociado con demencia senil, además de haber sufrido problemas cardiacos y un infarto en el ojo derecho en los últimos meses de su vida. Conocido en el ambiente deportivo como “El Kaiser”, Beckenbauer, leyenda del Bayern Munich y de la selección de Alemania fue visto por última vez en público fue en la tradicional cena en el Hotel Kitzhof en Kitzubel, el 6 de enero de 2023. Tenía 78 años.