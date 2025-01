La única película latinoamericana nominada a los Globos de Oro coloca a una mujer ante la dictadura brasileña

Salles ha dicho ya que uno de los elementos esenciales del cine es la capacidad que este tiene de ser un instrumento contra el olvido. Sin embargo, en el transcurso de su preparación, la cinta se convirtió en algo mucho más urgente, debido a la elección presidencial de Jair Bolsonaro, un militar retirado y político de ultraderecha que simpatizaba abiertamente con el viejo régimen.

Bolsonaro, que admiraba a Donald Trump y era admirado por este, estuvo en el poder desde el 2019 hasta el 2023, sosteniendo medidas que atacaban a la comunidad LGBTQ, defendían la aplicación de la tortura y minimizaron los graves alcances del Covid.

“La idea inicial era hacer una película que ofreciera una reflexión sobre nuestro pasado que nos permitiera entender mejor de dónde veníamos, y de repente, la realidad que nos rodeaba cambió, con lo que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una película que también era sobre nuestro presente”, retomó el director.

“Y es que el auge de la extrema derecha no se limitó a Brasil, porque es un movimiento mucho más amplio que nos habla de la fragilidad de la democracia en el mundo en el que vivimos”, prosiguió. “En esos momentos, Brasil empezó a virar hacia un régimen muy similar al que la película retrata, por lo que todos los que estábamos involucrados en ella la abrazamos incluso con más pasión”.

Walter está convencido de que, si Bolsonaro hubiera permanecido en el cargo, “I’m Still Here” no existiría. “No habríamos podido filmar en la calle ni en ningún espacio público”, aseguró. Y su convicción no se encuentra muy alejada del pensamiento de Fernanda Torres, la actriz que interpreta a Eunice en la cinta y que, como lo señalamos ya al inicio, está nominada a un Globo Oro por el desafiante rol.

De hecho, la intérprete fue más allá al recordar que, hace solo unas semanas, en medio del estreno del filme en Brasil, se revelaron detalles de los intentos de Bolsonaro y de varios allegados suyos para realizar un golpe de estado luego de que el mismo político asegurara que las elecciones más recientes, donde fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, le habían sido robadas.

“Es sorprendente, porque algunos de los militares que estuvieron involucrados en este intento de golpe eran jóvenes durante la época de la dictadura en los años ‘70, y se opusieron en su momento al término de la misma”, detalló. “Este tipo de situaciones son realmente chocantes”.

Para ella, el estado actual de las cosas tiene que ver con la explosión de una revolución tecnológica que cambió nuestra forma de hacer política y de comunicarnos. “Pensamos que la vida moderna traería la igualdad al mundo, y pasó lo contrario”, afirmó. “Y cuando tienes este tipo de tecnología con la capacidad de generar miedo, el populismo se refuerza”.

“Parece como el regreso de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos patrocinó las dictaduras en Sudamérica porque temía que Cuba y los comunistas se apoderaran del continente”, añadió. “En Brasil, la gente ha estado hablando nuevamente del comunismo, cuando ni siquiera China es comunista ya”.