Hablan los ganadores de los Globos de Oro en la sala de prensa

La actriz estadounidense de ascendencia dominicana y boricua se encontraba claramente emocionada por haber recibido el primer Globo de Oro de una carrera que, a estas alturas, ya es extensa. “He estado trabajando en esto por 25 años, desde el momento en que dejé de ser bailarina para dedicarme a la actuación”, le recordó a todos.

“Siempre he estado empleada, y siempre he tenido a mi lado a cineastas increíbles, de innegable talento, que creen en mí, que apuestan por mí y que confían en mí constantemente”, prosiguió.

Pese a ello, luego de señalar abiertamente que tiene 46 años, reconoció que hubo un momento, dos calendarios atrás, en el que las cosas no lucían tan prometedoras dentro de su oficio. “¿‘Me voy a una granja?¿Comienzo a plantar un jardín?’, me pregunté. Pero la verdad es que soy una artista de principio a fin, y necesito crear todos los días. No sé qué haría sin esto”, sentenció.

Saldaña se emocionó al contar que, ese mismo día, había recibido una llamada de felicitación de James Cameron, el cineasta que la dio a conocer en “Avatar”, pese a que este se encontraba en medio de una filmación que se lleva a cabo en Nueva Zelanda. “Después de tantos años, él sigue creyendo en mí”, afirmó, casi al borde las lágrimas.

Anuncio