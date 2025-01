Zoe Saldaña y Fernanda Torres fueron las únicas ganadoras latinas en los Globos de Oro

La ceremonia número 82 de los Globos de Oro acaba de concluir, y las cartas ya están sobre la mesa. Esto quiere decir que nos encontramos en el momento preciso para brindar algunas consideraciones sobre los resultados que beneficiaron a la comunidad latina.

Por ese lado, resulta necesario empezar por las dificultades que implica calificar a “Emilia Pérez” como una producción de esta clase, sobre todo porque se trata de una producción francesa filmada en Francia por un director francés que también fue su guionista y que, evidentemente, llegó a la ceremonia de los Globos de Oro representando a Francia.

Pero si vemos a esta producción como un esfuerzo colectivo en el que la presencia hispana fue numerosa, podemos considerar que sus logros también nos tocaron, más allá de las reacciones extremadamente contrastadas que ha despertado.

Dejando eso en claro, la misma cinta, que llegó al evento con el mayor número de nominaciones (eran 10), fue la máxima ganadora en las categorías cinematográficas, con cuatro sonoras victorias que fueron celebradas en el escenario tanto por sus creadores europeos como por su reparto hispano.

Lo más notorio por este lado fue que, al momento de subirse al podio del Beverly Hilton, el director y guionista Jacques Audiard le cedió el micrófono a la actriz Karla Sofía Gascón, la española que vivió muchos años en México, que estelarizó “Emilia Pérez” y que asistió al evento luciendo un traje típico de los budistas.

“Estoy llevando esta ropa para decir que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad”, dijo Gascón en un inglés imperfecto, pero de mensaje contundente. “Nos pueden golpear, pueden quitarnos nuestra identidad, pero seguiremos levantando la voz para reclamar nuestra libertad y para decir quiénes somos, no quiénes quieren que seamos”.

Antes, al recibir el premio a la Mejor Película en Lengua Extranjera, Audiard, que no habla inglés y llegó al podio acompañado de una traductora, hizo varias alusiones a la situación política actual al señalar al inicio de su discurso que “este año va a requerir de mucha fortaleza” y al agregar al final que “hay que continuar peleando y esperar tiempos mejores”.

“No tengo hermanas, y es por eso que hice esta película; si hubiera más hermanas [mujeres], este sería un mundo mejor”, afirmó el realizador, quien reconoció particularmente la labor de Gascón, a la que definió como ‘una mujer poderosa y apasionada’. “Me gustaría que esta película fuera un faro de luz para los tiempos que vivimos y una caricia reconfortante para todos los que se encuentran preocupados”.

Lamentablemente para sus deseos, Gascón no alcanzó la victoria en el rubro de Mejor Interpretación Femenina en una Película Musical o de Comedia en el que se encontraba nominada, que prefirió a la veterana Demi Moore por “The Substance”; pero la contraparte llegó con el triunfo de Zoe Saldaña en la categoría de Mejor Interpretación Femenina de Reparto en una Película, que, además de corresponderle directamente a nuestra comunidad (ella es una estadounidense de ascendencia puertorriqueña y dominicana), fue memorable para su receptora, porque se trataba del primer Globo de Oro de su carrera.

Eso hizo que su discurso de agradecimiento estuviera lleno de emociones y hasta de lágrimas. “Tengo dislexia y suelo olvidarme de las cosas cuando estoy ansiosa, pero mi corazón se encuentra lleno de gratitud”, fue lo primero que dijo en el podio antes de mencionar a “las mujeres de Emilia Pérez”, entre ellas, a sus coestrellas Gascón y Selena Gomez.

Saldaña aseguró también que respetaba inmensamente a quienes habían sido nominadas en el mismo rubro y que, para ella, lo que estaba sucediendo “no es una competencia”. “Todas ellas son magia, y eso es lo que experimenté en el set”, dijo, para reconocer luego a Audiard empleando una frase en francés (“merci beaucoup”) y, ya casi de salida, manifestar su cariño por su madre y sus dos hermanas, que asistieron con ella a la ceremonia.

Selena Gomez, que formó parte de “Emilia Pérez” pero no resultó nominada por esa cinta, sino en la categoría de Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión - Musical o Comedia por su labor en “Only Murders in the Building”, se fue a casa con las manos vacías ante el triunfo de Jean Smart por su labor en la hilarante “Hicks”. “Only Murders in the Building” tampoco tuvo fortuna en el apartado de Mejor Serie de Televisión- Musical o Comedia, donde fue derrotada por “Hicks”.

Fernanda Torres en la sala de prensa del evento de premios. (Chris Pizzello/Invision/AP)

En el mismo plano del cine, y en lo que respecta ya estrictamente a creaciones de individuos pertenecientes nuestra comunidad, es imprescindible hablar de lo que paso con “I’m Still Here” (“Ainda Estou Aqui”), la única película de producción latinoamericana (llegó representando a Brasil) que estuvo en competencia y que estaba nominada en dos categoría: Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Interpretación Femenina en una Película Dramática (por el brillante desempeño de Fernanda Torres como una mujer que se enfrenta a la dictadura militar que azotó a su país).

Sus posibilidades de salirse con las suyas en el primer apartado se evaporaron durante la primera hora del evento, cuando la balanza se inclinó, como ya señalamos, hacia “Emilia Pérez”; pero las segundas -que según los pronósticos eran sumamente improbables- se hicieron realidad casi al final de la ceremonia, cuando se anunció que el Globo en ese rubro era, efectivamente, para Torres.

La intérprete oriunda de Río de Janeiro llegó al podio evidentemente sorprendida, pero aparentemente tranquila, para brindar unas cuantas palabras que empezaron reconociendo al director del filme, Walter Salles, pero que no dejaron de lado a su madre, Fernanda Montenegro, quien aparece en la última escena de la película encarnando al mismo personaje que ella y que, como lo recordó, estuvo en este mismo escenario hace 25 años, luego de ser nominada en la misma categoría por su participación en una cinta dirigida por el mismo Salles.

“Este es un filme que nos enseña cómo vivir en tiempos difíciles”, enfatizó la actriz, que había colaborado ya dos veces con Salles y que no esperaba ni por asomo hacerse del trofeo debido a que sus contendientes incluían a Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet y Tilda Swinton.

Manteniéndose en los terrenos de la pantalla grande, había también expectativa por lo que sucedería con “Alien: Romulus”, la superproducción hollywoodense vinculada a una popular saga de terror que fue dirigida y escrita por el uruguayo Fede Alvarez, que participaba en el novedoso y controvertido rubro Logros Cinematográficos y de Taquilla y que, pese al gran apoyo que recibió por parte de la comunidad aficionada al género, tuvo que cederle la plaza a “Wicked”, un título que, por supuesto, sedujo a una audiencia mucho más masiva.

En realidad, cuando nos centramos en los segmentos televisivos, las cosas no mejoraron para nosotros, porque más allá de lo que pasó con Selena Gomez, la suerte no favoreció a ninguno de los demás hispanos que estaban nominados.

Ni el mexicano Diego Luna, ni el español Javier Bardem, nominados por “La Máquina” y “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, respectivamente, resultaron ganadores en la categoría que compartían (Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Televisión), que terminó favoreciendo al japonés Tadanobu Asano por su participación en la aclamada “Shogun”.

Paso lo mismo con Sofia Vergara en “Griselda”, que estaba nominada en el apartado de Mejor Interpretación Femenina en una Serie Limitada, Serie Antológica o Película para Televisión, y que fue superada por Jodie Foster, la estrella de “True Detective: Night Country”.

Finalmente, Alfonso Cuarón e Issa López, que tentaban fortuna en el mismo rubro (Mejor Serie Limitada de Televisión, Serie Antológica o Película para Televisión) como creadores, directores y escritores de “Disclaimer” y “True Detective: Night Country”, respectivamente, vieron la silla ocupada por “Baby Reindeer”, que causó una verdadera conmoción en el 2024.

Pero López pudo irse con la cabeza en alto, porque Jodie Foster, la excelente actriz estadounidense que protagonizó la cuarta temporada de “True Detective” bajo las órdenes y empleando sus diálogos, se hizo merecedora del premio a la Mejor Actriz en una Serie Limitada por esa misma labor.