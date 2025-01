‘Emilia Pérez’ está en su mejor momento, pero no todo el mundo lo celebra

En teoría, no podría haber empezado el año de mejor modo. Luego de haber sido la máxima nominada a los Globos de Oro debido a sus 10 candidaturas, “Emilia Pérez” salió de la ceremonia de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que se llevó a cabo el pasado fin de semana con cuatro victorias, convirtiéndose de ese modo en el título más premiado del evento.

Sus triunfos no fueron precisamente menores, ni siquiera en lo que respecta a su condición general como propuesta cinematográfica, porque se llevó no sólo la distinción a la Mejor Película- Comedia o Musical, sino también la de Mejor Película en Lengua Extranjera, lo que significa que los votantes la consideraron extraordinaria tanto en términos de aportes internacionales como en lo que respecta a su calidad global.

Tampoco dejó de ser trascendente lo sucedido con ella en el plano de la actuación, porque Zoe Saldaña recibió el primer Globo de su carrera al coronarse en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Más allá de lo debatible que pueda haber sido su ubicación dentro del rubro (para nosotros, ella es la protagonista de la cinta, y no Karla Sofía Gascón, la actriz que encarnó al personaje que le dio nombre a la misma), lo sucedido resultó histórico; y fue también conmovedor ser testigos de las emociones desbordadas que surgieron de la estrella de “Avatar” luego de que se hiciera el anuncio.

La cuarta victoria fue en el apartado de Mejor Canción Original, otorgada a Camille y Clement Ducol por su trabajo en el tema musical “El mal”, que es cantado en español por Saldaña en una de las escenas más celebradas y mejor actuadas del filme, y cuya letra habla de manera crítica de personajes que se encuentran involucrados en el crimen, la corrupción y la impunidad.

En realidad, la única gran victoria que le faltó a “Emilia” fue la de Mejor Interpretación Femenina en una Película Musical o de Comedia, que le hubiera correspondido a Gascón y que terminó en manos de Demi Moore por su comentado papel en “The Substance”.

Pese a ello, Gascón estuvo plenamente involucrada en el acto de agradecimiento que se hizo en el podio ubicado en un salón del hotel Beverly Hilton inmediatamente después de que se anunciara el resultado en la categoría de Mejor Película - Comedia o Musical, cuando Jacques Audiard, el director de la cinta, le cedió el micrófono para que se encargara del agradecimiento respectivo.

Los que la admiran

Antes de esto, “Emilia Pérez”, un musical extravagante que muestra la complicada relación entre una abogada (interpretada por Saldaña) y su nuevo cliente (encarnado por Gascón), un peligroso narcotraficante que decide someterse en secreto a una operación de cambio de sexo, había causado ya furor en algunos de los festivales por los que había transitado.

Pese a no haber ganado en la competencia por la Palma de Oro de Cannes en la que participaba (en ese caso, la balanza se inclinó por “Anora”), fue aplaudida de pie por la audiencia allí presente por cerca de 10 minutos, y se fue a casa con resultados favorables en los rubros de Premio del Jurado, Banda Sonora y Mejor Actriz.

Este último es un apartado que, de manera significativa, se entregó por primera vez en los casi ochenta años de existencia del evento no a una intérprete, sino al ‘reparto femenino’ de la cinta, compuesto por Saldaña, Gascón, Selena Gomez y Adriana Paz (la única mexicana de la partida).

En lo que respecta al territorio estadounidense, donde se estrenó de manera limitada en cines el pasado 1ro de noviembre y donde fue lanzada en Netflix el 13 de noviembre (lo que no ha sucedido en Latinoamérica, que la tendrá en salas próximamente), las críticas profesionales han sido mayormente positivas, como lo demuestra el 76% de aprobación que tiene en Rotten Tomatoes.

Por ese lado, el filme cuenta con defensores tan influyentes -y a veces tan maravillados por sus supuestos méritos- como Manohla Dargis, del New York Times; Leonard Maltin; Stephanie Zacharek, de la revista TIME; Dana Stevens, de Slate; Robert Abele, de Los Angeles Times; Peter Travers, de ABC News; Kyle Smith, de The Wall Street Journal; Justin Chang, del New Yorker, y Peter Bradshaw, de The Guardian.

En el terreno de los creativos pertenecientes a la industria, ha despertado el entusiasmo incondicional de directores como Taylor Hackford, Denis Villeneuve, James Cameron y Michael Mann; de actrices como Emily Blunt, Meryl Streep, America Ferrera, Daisy Ridley y Eva Longoria; y hasta de la mítica Madonna.

La admiración a veces superlativa que han demostrado los mencionados parece ser completamente sincera, y en más de un caso, tiene sentido en vista que la película es, efectivamente, novedosa en relación al tema que trata, ambiciosa en su planteamiento visual y sonoro, y decididamente arriesgada en términos narrativos.

Pero no le digan eso a sus detractores, que, según todos los indicios, provienen principalmente de México, país en el que se ubica la historia pero que, curiosamente, no sirvió como locación de la misma, ya que el rodaje entero se efectuó en París.