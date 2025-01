Jessi Uribe, un colombiano que va por el Grammy en la categoría a Mejor Álbum de Música Mexicana

El cantante colombiano Jessi Uribe fue recibido en la mañana de este martes por el peculiar personaje de Doña Meche, interpretado por el venezolano Raúl González, en el programa Despierta América, donde interpretó su nuevo éxito “Coqueta” (que grabó con Heredero), un tema pegajoso y bailable del género “carranguero”, una modalidad musical que se conoce muy poco y que es originaria de una zona específica de Colombia entre las localidades de Santander y Boyacá.

El baile fue tan intenso en el show mañanero, que al finalizar la transmisión Uribe terminó en una tienda de zapatos porque, al parecer, las botas que portaba se le terminaron dañando durante la transmisión, por lo que necesitaba unos zapatos tenis para mayor comodidad. “Creo que él me dañó la bota”, dijo el joven vocalista entre risas sobre el peculiar personaje colombiano llamado Meche.

En una videollamada con Los Angeles Times, el nominado al Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana, Uribe compartió sus impresiones y el nerviosismo que siente antes de llegar a la ciudad de Los Ángeles la noche de hoy, donde este domingo se estará celebrando tras los incendios en el condado Los Ángeles, la entrega número 67 de los premios Grammy de la Academia, donde el artista colombiano comparte el apartado frente a Chiquis, Carin León y Peso Pluma. “Cada vez que me acuerdo de eso me da ansiedad, me da nervios porque es la primera vez que pasa en la historia de la música popular colombiana y soy el representante, así que tengo mucha responsabilidad”, dijo con la mirada perdida.

Aún cuando la música de Jessi Uribe es una mezcla explosiva del género campesino colombiano basado en rancheras, corridos y huapangos provenientes de México, pasillos y valses de Ecuador y zamba tangos, pasillos y valses de Argentina, lo que se llamó inicialmente “Música Carrilera” o “Música Guasca“, lo cierto del caso es que su nominación al Grammy llega con una producción enteramente de música ranchera romántica que a lo largo de su carrera lo ha ido metiendo poco a poco y ‘De Lejitos”, en el el gusto de los amantes del género y que ha logrado permear más allá de las fronteras colombianas, logrando pisar fuerte en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos.

“Es un sueño, la verdad, poder estar en una categoría que no es nada colombiana, porque es netamente mexicana y tejana para estar al lado de Carin (León), Peso Pluma (y Chiquis). Es un sueño que estoy cumpliendo y agradecido con Dios por cada cosa que me brinda”, dijo el nativo de Bucaramanga.

Ahora el álbum “De Lejitos” estará buscando su oportunidad frente a “Boca Chueca Vol. “, de Carin León; que ganó en noviembre el Latin Grammy 2024 a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y “Diamantes”, de Chiquis, la producción que se llevó el Latin Grammy 2024 al Mejor Álbum de Música Banda y finalmente el trabajo “Exodo”, del mega artista Peso Pluma.

“Me encantaría que exista el género (Música Popular de Despecho). Tristemente no existimos como género en muchos premios como pasa en los Grammy y muchos otros más y que por ahora nos toca ser parte del regional mexicano” — Jessi Uribe/ cantante

De esta manera, Uribe se convierte en el primer artista de origen colombiano que es nominado en esta categoría específica de Música Mexicana al Grammy Americano que, por lo general, es dominada por artistas de ascendencia y descendencia azteca. “Es la primera nominación en el género que represento y por eso tengo tantos nervios y tanta ansiedad de que llegue ese momento y todo esto pasa por la gente, creo que la gente de cada país que he visitado con mi música, eso papaya todo el crecimiento que estoy viviendo en estos momentos”, dijo con su marcado acento.

Particularmente, las letras de sus canciones le cantan, tal como lo hacían sus predecesores del género de la música popular colombiana, al amor y al despecho, pero con un nuevo lenguaje que entra en contacto con el presente. Con eso en mente, Uribe confesó a Los Angeles Times en Español que jamás se imaginó que al entrar al estudio de grabación para la creación del álbum ranchero “De Lejitos”, lo terminaría llevando tan lejos, hasta Los Ángeles con una nominación al Grammy, ya que su álbum recibió muchas críticas en su país de origen y hasta lo hizo dudar de su talento, pero el resultado fue mejor de lo esperado él y por todos.

“Yo creo que el álbum del que más he sentido duda, porque todos mis lanzamientos siempre han sido del despecho y de música para el licor, para mí está la música romántica, yo soy muy amante de las baladas de los 60, 70, 80, de Sandro, Camilo Sesto, Los Terrícolas y hacer un álbum romántico fue lo que primeramente lance y al hacerlo no pasó nada, ninguna canción se pegó, la gente no lo recibió bien y me sentí bien frustrado y en un momento discutí con mi manager porque sentí que no le había puesto el cariño que necesitaba este álbum y mira Dios cómo sorprende”, dijo el cantante.

Jessi Uribe es una representante de la música popular colombiana que hoy es incluida en la categoría a Música Mexicana para la cremonia 67 de los Grammy. (180PR.CO)

“Creo que es una enseñanza. Hay que seguir haciendo lo que uno considera que está bien. Si a mí me gusta la música romántica hay que seguir haciéndolo. Yo le puedo cantar al despecho, al licor, pero no abandonar lo que uno ama”, expresó con sentimiento Uribe sobre este álbum ranchero con temas que combinan letras emotivas con melodías cargadas de sentimiento, que hablan de desamor y de las vivencias de quienes enfrentan separaciones o relaciones complicadas.

“Es un disco romántico que tiene despecho, pero un despecho bonito porque no se habla de uno que le desea el mal a la otra persona, sino con frases como ‘gracias por los momentos que viví contigo’, ‘De lejitos vas a ser mi gran amor’, que es la canción que le da nombre al álbum, ‘Y te juro que te quiero cómo a nadie y por eso es que ahora mismo yo me voy’. Es una relación que se termina pero termina bien”, explicó el cantante de 37 años y esposo de la también intérprete de música popular colombiana, Paola Jara.

“De Lejitos”, a pesar de ser un álbum ranchero, no deja de mantener las raíces de la música popular colombiana que Uribe lleva con orgullo por sus venas, sin embargo su álbum está incluido en una categoría exclusiva para la música mexicana y tejana en las nominaciones al Grammy Americanos. A diferencia de los Latin Grammy, que incluye categorías derivadas del Género Regional Mexicano como álbum de música ranchera mariachi, tejana, banda, norteña y contemporánea mexicana, no hay una categoría aparte para el género de la música popular y sus diferentes vertientes que se hacen en Colombia, por lo que las rancheras colombianas terminan siendo incluidas en los apartados de la música mexicana.

Al preguntarle a Uribe si estaba conforme con esta situación y si desearía que en un futuro la Academia Latina crease una categoría especial para el género de música popular colombiana, el artista dijo con certeza y esperanza que le encantaría que algún día se pudiera lograr tal y como se pudo hacer con el vallenato que años atrás era incluido dentro de algunas de las categorías de la música tropical, pero que hoy tiene su propio apartado.

“Me encantaría que exista el género. Tristemente no existimos como género en muchos premios como pasa en los Grammy y muchos otros más y que por ahora nos toca ser parte del regional mexicano. Me encantaría que existiera el género de despecho y que entre todos nosotros que trabajamos tanto en nuestro géneros podamos ser parte de ello y tener un representante como colombiano de un género”, expresó en tono esperanzador.

Hay que saber que su gusto por la música no vino de la noche a la mañana, fue su padre, don Fernando Uribe, conocido en Colombia por su interpretación de la música mariachi, el que le inculcó este gusto por la música mexicana desde que era un niño. Hoy en la plataforma de Youtube, en la página de Jessi Uribe, se puede ver un paquete de videos que llama “Canciones de mi padre”, en el que se aprecia a ambos compartiendo en vivo, con todo y mariachi, protagonizando una bohemia en el medio de finca que sirvió de escenario para este especial que se grabó el año pasado en homenaje a Vicente Fernández y Joan Sebastian.

“Desde que tengo conciencia he visto cantar a mi papá siempre. Yo crecí con canciones que mucha gente ni conoce. Yo he hablado con mexicanos que nunca han cantado canciones que yo me sé, porqué en Colombia la música de mariachi y la cultura mexicana es muy grande”, dijo el cantante que creció escuchando la música de Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Bronco, Joan Sebastian y hasta Cornelio Reyna, el fallecido y recordado músico, cantante, compositor y actor, oriundo de Parras de la Fuente, México, con más de 60 producciones de música norteña y mariachi.

“Siento que la música popular colombiana de despecho es de raíz de la música mexicana, para nadie es un secreto que Colombia fue influenciada por la música y la cultura mexicana, de ahí nace la música popular, lo que pasa es ue le metimos unos requintos y otros instrumentos que las rancheras no incluyen y siento lo han hecho ellos también porque ya encuentras ahora un mariachi con acordeón por eso llega (Christian) Nodal con el Mariacheño, otros con marchia con banda, con batería y siento que es el momento en el que la música se está explorando entre ella y yo hago parte de eso porque soy amante de la balada, el bolero, el huapango y trato de incluir todo eso mis canciones y eso rico al momento de hacer música”, explicó el cantante.

Con el visto bueno de grandes estrellas mexicanas

Consolidado con su música en mercados de Latinoamérica y luego de compartir escenario o estudios de grabación con figuras del regional mexicano como Alejandro Fernández, Espinoza Paz, Edwin Luna y la Trakalosa, además de Joss Favela, el joven cantante de los ojos claros ha emprendido exitosas presentaciones y una gira por algunas ciudades de Estados Unidos donde compartió la tarima con su esposa Paola Jara en el tour “La Conquista”, que incluso trajo hasta Los Ángeles.

Después de asistir a los Grammy de este domingo, Jessi Uribe se estará presentando el 4 de febrero como invitado de “El Yaki” para cantar en el Auditorio Nacional, una de las salas más importantes y emblemáticas del vecino país y donde el colombiano sueña con presentarse algún día en concierto.

Su gusto por la música no vino de la noche a la mañana para Jessi Uribe, fue su padre, don Fernando Uribe, conocido en Colombia por su interpretación de la música mariachi, el que le inculcó este gusto por la música mexicana desde que era un niño. (180PR.CO)

“Confiando yo en Dios, quiero hacerlo solito y sentir el cariño de la gente, porque he tenido la oportunidad el año pasado de hacer (presentaciones en) la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en sitio pequeños , porque era mi primera vez, los llenamos, gloria a Dios, pero esta vez quiero tirarle a algo más grande y sería para mi uno cosa de locos cumplir ese sueño de estar en el Auditorio Nacional”, dijo el artista que ha escuchado de que el público es exigente y celoso con su música y sus raíces.

“Realmente, soy honesto, he escuchado que pasa, de que son celosos con su música, pero yo no he sentido para nada eso y dijo humildemente que ellos sienten también que yo lo hago con mucho respeto y lo hago bien porque soy un muchacho que desde niño canta ranchero y creo que sienten la forma en que yo canto su música. La música ranchera no es fácil de cantar para cualquier persona y creo que sienten la forma en que yo interpreto su música y que he sido aceptado por artistas que han grabado conmigo como Alejandro Fernandez, Espinoza Paz, Carin León, Joss Favela que son artistas que sienten que hago las cosas con mucho respeto”, explicó.

Además de estos duetos y la posibilidad de algún día compartir escenario con Christian Nodal a quien le ha compuesto un par de canciones. “Hay posibilidades,”, dijo sin dudar. “En un momento tuve la oportunidad de tener una canción ya casi lista con él, pero él tuvo problemas con su disquera y hasta ahí se quedó el proyecto. He tenido la oportunidad de que Christian me grabe dos canciones que escribí para él (“El dolor con el licor” y “Juro por ésta”) en un álbum que ganó el Grammy Latino y siempre hemos tenido una amistad chevere y sé que llegará el momento en el que podamos hacer una canción juntos”, expresó.

Igualmente, Uribe ha llamado la atención al hacer una colaboración musical con un artista coreano, radicado en Colombia, llamado Zion Hwang con quien grabó un remix del éxito “¿Culpa de quién?” que hoy tiene más de 8.8 millones de vistas en la plataforma de YouTube y que seguramente le abrirá las puertas de escenarios asiáticos para internacionalizar todavía más aún su propuesta.

“Zion es un personaje increíble, es una gran persona. Yo lo conocí por Tik Tok y ahí le escribí, hablamos y le dije que me encantaba esa canción y que la hiciéramos, me dijo que ‘de una’ y salió de un productor en Colombia y la hicimos. Y hoy le sirve para que la gente que oye mi música lo conozca, es muy bella persona y es muy raro escuchar a un coreano cantando rancheras”, dijo Uribe sobre este personaje que igualmente ha grabado un tema de corrido tumbado “Copa Vacía” y que sigue sumando seguidores con su atractiva e inusual propuesta, mientras inaugura restaurantes de comida coreana en Bogotá y Medellín.

“Y si me lleva de gira por Corea, ahí nos vamos”, concluyó Uribe entre risas.

Los Grammy se celebran este domingo 2 de febrero desde el Crypto.com Arena con transmisión en vivo por CBS y streaming por Hulu+ Live TV, YouTube TV y FuboTV. Los suscriptores de Paramount+ podrán ver los Grammy al día siguiente de la ceremonia.