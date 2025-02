CRÍTICAS. Una robot enamorada, unos pobladores en resistencia y más estrenos de la semana

Share via

Se acaba un mes marcado por unos incendios desastrosos, una asunción de poder que ha causado más de una turbulencia y, por fortuna para nosotros, una cartelera mucho más destacada de la que nos suele acompañar en esta temporada, como lo prueban algunos de los títulos que revisamos en nuestra columna habitual.

COMPANION

Director: Drew Hancock

Reparto: Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén

Género: Ciencia ficción / Terror / Comedia

En un mundo ideal, lo mejor que podría suceder es que fueras a ver “Companion” sin tener ninguna idea de su argumento. Pero si estás expuesto de un modo u otro a la cultura popular y vas regularmente al cine, es de esperar que hayas visto ya el trailer de la nueva película, en el que queda completamente claro por dónde va el asunto.

No es algo demasiado grave, porque el giro principal de la trama sucede en los primeros minutos de la historia, cuando se revela que Iris (Sophie Thatcher), la hermosa muchacha que se ha ido de vacaciones con su novio Josh (Jack Quaid) a una casa de campo en la que se encuentran otras dos parejas, es en realidad una robot diseñada para complacer a los seres humanos, más específicamente, a la persona que la haya adquirido y que tenga por ello entre sus manos un control remoto que le otorga poder total sobre la adquisición.

Por suerte, hay muchas más circunstancias inesperadas en un filme que, además de ser un relato de ciencia ficción que calza perfectamente con los tiempos que vivimos, coquetea constantemente con el terror y la comedia mientras desliza comentarios particularmente acertados -y lo suficientemente ingeniosos como para no lucir forzados- sobre el machismo y las relaciones de pareja, tanto heterosexuales como homosexuales.

El estreno de “Companion”, que tiene al frente a una fantástica Thatcher, cierra de manera brillante un mes de enero que, a pesar de la mala reputación de estas fechas en lo que respecta a los estrenos de calidad, nos había ofrecido ya otro título de género sobresaliente: “Presence”, un impactante y conmovedor drama de fantasmas surgido de la imaginación del gran Steven Soderbergh.

El hecho de que el calendario está recién comenzando, y de que tengamos ya ante nosotros dos obras tan logradas en los terrenos del fantástico, abre la posibilidad de que el 2025 sea igual de propicio (o incluso más) para las producciones de esta clase que el año pasado, cuando abundaron las propuestas destacables dentro de la misma tendencia.

NO OTHER LAND

Directores: Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

Género: Documental

El reciente cese del fuego entre Israel y Palestina era absolutamente necesario, y tiene que ser celebrado en medio de un conflicto insostenible que, desde el 7 de octubre del 2023 hasta la fecha, había ocasionado más de 50 mil muertes en el segundo frente y cerca de 2 mil en el primero.

Pero eso no quiere decir que la situación se haya arreglado, ni mucho menos. Mientras los problemas que ocasionaron esto sigan de pie, el estallido de la violencia estará siempre latente. Y eso no significa pretender que desaparezca un estado entero o aceptar soluciones absurdas, sino establecer reglas que creen delimitaciones territoriales precisas y que, si son desacatadas, sean debidamente condenadas.

“No Other Land”, el impresionante trabajo que se estrena este fin de semana en Nueva York, que llega al Laemmle Royal y al Laemmle Town Center 5 de Los Ángeles el 31 de este mes, que se encuentra nominado al Oscar en la categoría de Mejor Largometraje Documental y que -esto es sumamente importante- fue realizado por activistas tanto palestinos como israelíes, es una declaración clara y contundente contra una ocupación que es negada desde el lado de quienes la encabezan, pero que, más allá del nombre que se le quiera poner, resulta brutal, abusiva y desproporcionada, como lo prueban fehacientemente las dolorosas imágenes que aparecen a lo largo de la hora y media que dura este título.

En medio de las incontables pérdidas humanas y de la destrucción masiva ocasionadas por la interminable confrontación, lo que se ve por aquí puede parecer poco; pero el aspecto íntimo de “No Other Land” es justamente el que le permite generar empatía en el espectador, porque es un recuento de primera línea sobre el ataque constante e inmisericorde que han sufrido los pobladores de la región de Masafer Yatta, que ha sido respaldado por tropas israelíes y que, en el transcurso del periodo de tiempo que cubre el documental, causó el fallecimiento inmediato de un manifestante y la larga agonía de otro.

No estamos hablando de militantes armados ni de integrantes de Hamas, por supuesto, sino de residentes locales a todas luces pacíficos que, en sus propias palabras, provienen de familias establecidas en la zona durante muchas generaciones, como es el caso de Basel Adra, quien ha dedicado varios años de su vida a grabar con su celular los abusos cometidos por los colonos y sus defensores gubernamentales.

“No Other Land” resulta interesante, además, porque deja en claro que ser judío no implica necesariamente defender el sionismo a rajatabla, como lo prueba la presencia del periodista israelí Yuval Abraham, quien se encuentra completamente en desacuerdo con la política institucional de su país y cuyas sensibles conversaciones con Adra sirven no solamente para acentuar el impacto emocional generado por el material más alarmante que se exhibe, sino que insinúan la posibilidad de reconciliación entre seres humanos que nunca debieron estar separados por el odio.

CLONE COPS

Director: Danny Dones

Reparto: Phillip Cordell, Danny Dones, Quinnlan Ashe

Género: Ciencia ficción

No es una coincidencia que “Clone Cops”, la película de bajísimo presupuesto que se estrena hoy de manera simultánea en el Laemmle Glendale y en VOD, tenga varios puntos de coincidencia con “Companion”, la cinta de estudio que se lanza también ahora y que comentamos más arriba.

A fin de cuentas, el tema de la Inteligencia Artificial aplicado a la construcción de androides forma parte de una discusión pública que se encuentra completamente en boga, aunque, curiosamente, las dos películas citadas se aproximan al mismo desde la perspectiva de individuos que desconocen inicialmente que no son humanos y que reaccionan de distintos modos una vez que la verdad es revelada.

Eso no quiere decir que “Clone Cops” se encuentre a la altura de “Companion”, ya no en términos de producción, sino en lo que se refiere a alcances artísticos. Amparada en una propuesta estética que se inspiró probablemente en la escuela del irreverente cineasta frances Quentin Dupieux (“Smoking Causes Coughing”), la película dirigida y coescrita por Danny Dones (“Zombies! Zombies! Zombies!”) exhibe intencionalmente sus limitaciones para convertirlas en un elemento esencial de su propuesta; pero lo que obtiene con ello es mayormente decepcionante.

No se trata necesariamente de que la premisa que maneja, situada en un futuro alternativo y centrada en las aventuras de una banda de forajidos enfrentada a un cuerpo de policía clonado en un laboratorio, resulte descartable; de hecho, los comentarios que se hacen sobre el poder de las grandes corporaciones y su intromisión en asuntos de seguridad pública son sumamente pertinentes.

Lo que sucede es que, tal y como está desarrollada, la trama no se presta ni por asomo a un metraje tan largo, dando como resultado un trabajo que pudo funcionar en un formato mucho más corto, pero que termina resultando abrumador, sobre todo porque el sentido del humor que exhibe -no siempre metido en los terrenos del absurdo- deja frecuentemente indiferente al espectador.

Se trata, eso sí, de una obra extravagante y atípica, con un que otro momento inspirado, que puede despertar el interés de quienes se inclinen por esta clase de rarezas y en la que, además, hay que invertir poco en el caso de que decidas verla en casa, porque el costo de hacerlo de este modo es de 3.99 dólares.