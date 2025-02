Beyoncé gana el premio al mejor álbum country en los Grammy, presentado por Taylor Swift

Share via

Taylor Swift entregó el premio al mejor álbum country el domingo por la noche en los Grammy a Beyoncé por su innovador “Cowboy Carter”.

“Realmente no me esperaba esto. Vaya”, comenzó Beyoncé su discurso. “Género es una palabra fría que nos mantiene en nuestro lugar como artistas... Todavía estoy en shock. Muchas gracias por este honor.”

La ceremonia tuvo un poquito del salvaje oeste y un poquito de Hollywood. Chappell Roan llevó una versión rockera de su “Pink Pony Club” al escenario de los Grammy. Acompañada por un grupo de vaqueros payasos bailarines, cantó desde lo alto de un caballo rosa gigante.

Beyonce recibe el premio al mejor álbum country por “COWBOY CARTER” durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Chappell Roan fue nombrada mejor nuevo artista en los Grammy 2025.

Leyó un discurso de un cuaderno y comenzó dirigiéndose a sus compañeros nominados. “BRAT fue la mejor noche de mi vida este año”, dijo, mientras se le caía el sombrero de la cabeza, haciendo referencia a Charli xcx.

Pero su discurso cambió de rumbo. Dirigió su atención a los grandes sellos discográficos y a la industria musical, instruyéndoles a “ofrecer un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”. Luego describió cómo lo contrataron siendo menor de edad, cómo la despidieron y cómo ingresó a la fuerza laboral durante el COVID-19 sin experiencia ni atención médica. Les pidió que trataran a los artistas como “empleados valiosos”.

Chappell Roan, centro, interpreta “Pink Pony Club” durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

“Nosotros respaldamos a las discográficas, pero ¿ustedes nos respaldan a nosotros?”, concluyó su discurso. “Gracias”.

El primer premio televisado de los Grammy 2025 fue para Doechii al mejor álbum de rap por “Alligator Bites Never Heal”.

Las lágrimas fueron inmediatas. “Esta categoría se introdujo en 1989. Ganaron dos mujeres, Lauryn Hill... - dijo, corrigiéndose. - Ganaron tres mujeres. Lauryn Hill, Cardi B y Doechii”.

Era el primer Grammy de Doechii. Su sincero discurso se produjo después de que el programa abriera con varias referencias a los incendios forestales del área de Los Ángeles que devastaron la ciudad pero, pusieron el foco en la resiliencia de sus habitantes. Los Grammy comenzaron el domingo en la Arena Crypto.com con muy buen humor, llamando la atención sobre los socorristas y la fortaleza de la comunidad musical.

El discurso de apertura del anfitrión Trevor Noah estuvo dedicado a los afectados por los incendios, prometiendo un espectáculo que no solo los celebra, sino que también celebra “la ciudad que nos trajo tanta de esa música”. Los Grammy también han asignado tiempo de anuncios para ser utilizado por negocios locales afectados por los incendios.

En un escenario diseñado para parecerse a las montañas de Los Ángeles, Billie Eilish, una orgullosa angelina, y su hermano y colaborador Finneas interpretaron su éxito “Birds of a Feather”. Fue una de las varias maneras en que la gala busca rendir homenaje a la ciudad. “Te amamos LA”, le dijo ella a la multitud al final del set.

La ceremonia comenzó con una poderosa actuación de apertura de “I Love L.A.” de Randy Newman por Dawes, cuyos miembros fueron directamente afectados por el incendio de Eaton, respaldados por John Legend, Brad Paisley, Sheryl Crow, Brittany Howard y St. Vincent.

Sabrina Carpenter recibe el premio al mejor álbum vocal pop por “Short n’ Sweet” durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Ganadores primerizos

Durante la Ceremonia de Premiere del domingo, un programa previo a la transmisión presentado por el compositor Justin Tranter, algunos de los nombres más grandes del pop como Sabrina Carpenter y Charli xcx ganaron sus primeros Grammy, al igual que el astro de la música mexicana Carín León, la banda francesa de metal Gojira y la artista de folk country Sierra Ferrell.

No fueron los únicos: los veteranos también se llevaron trofeos, al igual que el expresidente Jimmy Carter, quien ganó un Grammy póstumo por narrar “Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration”, grabaciones de sus últimas lecciones de escuela dominical impartidas en la Iglesia Bautista Maranatha en Georgia. Fue su cuarto triunfo en los Grammy.

El primer premio del día, a mejor interpretación pop solista, fue otorgado a Carpenter por “Espresso”. Es su primer triunfo en los Grammy.

Poco después, Charli xcx también ganó sus primeros dos Grammy, en la categoría de mejor grabación pop dance por “Von Dutch” y mejor álbum de dance/electrónica por “BRAT”.

Amy Allen ganó el premio a la compositora del año, no clásica, una categoría de los Grammy que solo ha existido durante tres años. Es la primera mujer en ganar. Tobias Jesso Jr. ganó en 2023 y Theron Thomas ganó en 2024.

“La niña que llevo dentro... está gritando, llorando y riendo ante la absurdidad de este momento”, comenzó su discurso Allen. “Somos el motor que impulsa toda la industria musical”, dijo sobre los compositores pasados y presentes”.

Ferrell ganó sus primeros Grammy por interpretación de música americana, canción american roots, álbum de música americana e interpretación de american roots. Sacó un discurso de aceptación de un cetro. “Honestamente, esto es algo cómico”, bromeó después de volver al escenario por tercera vez. ”¡Uf!” comenzó su cuarto discurso de aceptación.

Beyoncé, Kendrick Lamar y otros gigantes de la música reconocidosLa nominada principal Beyoncé ganó su primer premio de la noche por su canción con Miley Cyrus, “II Most Wanted”. Se llevó el premio a la mejor interpretación de dúo/grupo country durante la Premiere de los Grammy, donde se entregaron un total de 85 premios. Marca la primera victoria de Beyoncé en una categoría country.

La omnipresente “Not Like Us” de Kenrick Lamar fue una ganadora temprana, recibiendo trofeos por video musical, canción de rap e interpretación de rap. Marca su séptima vez ganando en la última categoría.

“Now and Then” de The Beatles, que utilizó tecnología de IA, se llevó el premio a la mejor interpretación de rock. Sean Lennon aceptó el premio en nombre de su padre John Lennon. “En lo que a mí respecta, es la mejor banda de todos los tiempos”, dijo sobre los Beatles. “Pongan la música de los Beatles a sus hijos. Siento que el mundo no puede permitirse olvidarla”.

Doechii, en el centro, recibe el premio al mejor álbum de rap por “Alligator Bites Never Heal” durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Celesia Moore mira desde la izquierda. (Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Qué pueden esperar los espectadores?

A medida que Los Ángeles continúa recuperándose de los incendios que destruyeron más de 14.000 estructuras y desplazaron a decenas de miles, la Academia de la Grabación ha reformateado su espectáculo de premiación para beneficiar a las víctimas de los incendios forestales.

“También vamos a reconocer la resiliencia de nuestra comunidad y celebrar a nuestros socorristas y hacer todo lo posible por levantar esta ciudad que amamos”, dijo el director general de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr., en sus comentarios de apertura.