Shakira dedica su cuarto Grammy a los inmigrantes y a las mujeres

La estrella colombiana Shakira dedicó este domingo su premio al Mejor Álbum de Pop Latino a los inmigrantes en este país. Desde que llegó a la alfombra roja, la artista nacida en Barranquilla, le dijo a Los Angeles Times en Español que “nadie puede quitarnos lo que valemos, lo que somos y lo que tenemos que ofrecerle al mundo”, dijo.

La artista que se mudó dedesde Barcelona, España y que hoy se encuentra radicada en la Ciudad de México en la preparación de su gira mundial, habló de sus experiencia como imigrante. “Yo he sido también una inmigrante que llegó a este país por un sueño y solo espero que este país pueda seguir acompañando, protegiendo y sobre todo valorando lo que la comunidad latina tiene que ofrecer”, dijo la ahora ganadora de cuatro Grammy americanos.

Igualmente la creadora del álbum “Las mujeres ya no lloran” dijo en su paso por la alfombra que no es solo es un asunto de mano de obra, sino intelectualmente y artisticamente. “Los latinos somos una fuerza imparable y aquím estoy. No me cansaré nunca de luchar con ellos y por ellos.

Jennifer López, izquierda, entrega el premio al mejor álbum de pop latino a Shakira por “Las mujeres ya no lloran” en la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Ya en el escenario del Crypto.com Arena, donde la actriz y cantante Jennifer López, su colega puertorriqueña con la que deslumbró en el Medio Tiempo del Super Bowl del 2020, fue la encargada de anunciar su premio al Mejor Álbum Pop Latino, y reiteró en ese instante que este premio se lo dedicaba a los inmigrantes, a sus hermanos y hermanas latinas.

“Me gustaría dedicar este premio a mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país”, dijo Shakira en inglés. “Son amados, son valiosos y siempre lucharé por ustedes”, agregó.

Shakira también dedicó su premio a las mujeres “que se esfuerzan día a día para proveer a sus familias, son una joya”, expresó ante el aplausos de los presentes en el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles.

Shakira, en el centro, interpreta dos fragmentos de sus temas en la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Chris Pizzello/Invision/AP)

En escenario, Shakira deleitó más tarde a los presentes con una explosiva presentación musical que inició con un fragmento de su clásico “Ojos Así’ e el que muestra sus raíces libanesas y luego levantó de los asientos a los presentes con una versión de intro gospel de su éxito “Shakira:Bzrp Music Sessions, Vol. 53” donde expone la infidelidad de su ex Gerard Piqué. Los aplausos no se hicieron esperar y una de las que más la ovacionó fue Beyonce, la más nominada de la edidión 67 de los Grammy de la Academia y ganadora del 3lbum del Año por “Cowboy Carter”.

Video Armando García