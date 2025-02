CRÍTICAS. Un asesino del amor, una pareja dispareja y otros estrenos de la semana

La proximidad de la festividad vinculada a Cupido hace inevitable el lanzamiento de propuestas inclinadas hacia esa temática; pero nuestra columna actual se toma el trabajo de ir más allá de lo evidente para incluir dos trabajos de tinte independiente que exploran otra clase de terrenos.

HEART EYES

Director: Josh Ruben

Reparto: Olivia Holt, Mason Gooding, Gigi Zumbado

Género: Terror / Romance / Slasher

En teoría, uno de los aciertos mayores de “Heart Eyes” es la posibilidad que ofrece para que los espectadores con diferentes intereses se expongan a una película que maneja definitivamente una temática correspondiente al Día de San Valentín, pero que lleva las cosas por terrenos mucho menos recorridos al insertarse también en los terrenos del terror y, más precisamente, en los del ‘slasher’.

En realidad, luego de verla, uno se queda con la impresión de que esto va mucho más por el lado de la comedia romántica de lo que se había esperado, lo que quiere decir que, si odias realmente con toda tu alma ese género, no saldrás probablemente satisfecho de la sala; pero el resto del mundo tendría que sentirse complacido con una propuesta que resulta ciertamente entretenida y fácil de digerir, incluso cuando tiene unos cuotas de ‘gore’ particularmente elevadas que, pensándolo bien, son capaces de espantar por completo a quienes no toleren ver derramamientos de sangre ni siquiera en la ficción.

“Heart Eyes” es la nueva película de Josh Ruben, un joven realizador, actor y comediante que se hizo sumamente popular en el mundo del ‘indie’ cinematográfico gracias a “Scare Me” (2020) y “Werewolves Within” (2021), dos largometrajes que combinaban el miedo y las risas por partes iguales y que lo ubicaron ya en la lista de los nuevos talentos del fantástico.

Anuncio

En ese sentido, la presente cinta no es un salto extremadamente cualitativo, sino una prolongación de una carrera que no ha ofrecido hasta el momento decepciones, pero tampoco obras maestras. En todo caso, la que tenemos ahora ante nosotros es su esfuerzo más comercial, así como un título que no se desentona en absoluto con los proyectos anteriores de dos de sus tres guionistas, Christopher Landon y Michael Kennedy, quienes han estado involucrados en la saga de “Happy Death Day” (2017-2019) y en “Freaky” (2020).

Aquí, Ally (Olivia Holt), quien trabaja para una compañía de modas y está extremadamente dolida por una ruptura amorosa, se involucra sin quererlo en una extraña relación con Jay Simmons (Mason Gooding), un diseñador de modas con una perspectiva mucho más positiva sobre el romance. En medio de estas confusiones, la pareja se convierte en el blanco de Heart Eyes, un misterioso asesino en serie enmascarado que se ha vuelto tristemente célebre por los brutales asesinatos que comete contra la gente enamorada.

Pese a su aire predecible y al empleo de un sentido del humor que no siempre funciona, la cinta se puede disfrutar sin complicaciones -sobre todo si se aprecia sin mayores expectativas-; tiene al menos una escena memorable -la que se desarrolla con el asesino suelto en el estacionamiento de un autocinema-; establece una buena química entre sus protagonistas -los ya señalados Holt y Gooding-; nos presenta a un nuevo villano de consideración -no del todo logrado, eso sí- y tiene una banda sonora encantadora en la que figuran piezas esenciales de KC & The Sunshine Band y The Supremes.

SUZE

Directores: Dane Clark y Linsey Stewart

Reparto: Michaela Watkins, Charlie Gillespie, Sara Waisglass

Género: Comedia dramática

Manteniendo todavía un saludable aroma ‘indie’ que la aleja de las convenciones hollywoodenses, pero ofreciendo de todos modos un trabajo plenamente accesible, la pareja canadiense de directores y productores conformada por Dane Clark y Linsey Stewart se anota un verdadero triunfo con “Suze”, una comedia dramática que resulta particularmente encantadora en medio de su aparente simpleza, y que llega además coronada por dos actuaciones sobresalientes.

Al inicio de la historia, Suze (Michaela Watkins) es una mujer divorciada que mantiene una complicada relación con su hija adolescente Brooke (Sara Waisglass), quien se encuentra a punto de ir a la universidad, y que rechaza de manera instintiva a Gage (Charlie Gillespie), el novio de la misma Brooke, un muchacho de pelo largo y de conducta irresponsable que no parece tener ningún futuro provechoso por delante.

Sin embargo, luego de que Brooke se traslada a otra ciudad para seguir sus estudios, y debido a circunstancias particulares ajenas a su control, Suze tendrá no solo que hacer las paces con Gage, sino también ponerlo prácticamente bajo su tutela, lo que da origen a una peculiar relación intergeneracional.

Anuncio

“Suze” resulta convincente no solo por la honestidad con la que se aproxima a sus personajes, sino también porque no evita los terrenos comprometedores que pueden esperarse de una historia semejante (estamos hablando de una mujer de edad media que no ha tenido relaciones íntimas en mucho tiempo y de un jovencito en plena efervescencia sexual ), aunque esto no la lleva nunca a entregarse a temáticas escabrosos que, en realidad, evita (en otras palabras, no esperes algo como “Babygirl”).

Finalmente, se trata de un relato tierno, compasivo y tremendamente divertido que cuestiona los prejuicios que muchos(as) pueden tener y que, además de rendirle homenaje a las madres solteras, hace lo mismo con un segmento de la juventud que parece estar descarriado pero que, en realidad, es una víctima más de las circunstancias sociales en la que se crió.

ARMAND

Director: Halfdan Ullmann Tøndel

Reparto: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit

Género: Drama

Los amantes del cine internacional deberían estar interesados en esta película incluso sin saber detalles de su trama, porque se trata de la ópera prima de Halfdan Ullmann Tøndelm, un nombre que, en primera instancia, no les dirá nada, pero que tras una breve investigación, se revela como el que le pertenece al nieto de dos leyendas incuestionables: el director Ingmar Bergman y la actriz Liv Ullmann.

Claro que, más allá de la referencia, Tøndel destaca por méritos propios debido a su trabajo como director y guionista de “Armand”, un filme que, sin alcanzar ni por asomo la excelencia, posee un saludable sentido del atrevimiento, se encuentra impecablemente filmado y, sobre todo, le ofrece una oportunidad inmejorable de lucimiento a Renate Reinsve, la excelente actriz que encabezó la igualmente notable “The Worst Person in the World” (2021) y que tuvo un papel estelar en la reciente “A Different Man” (2024).

En este caso, Reinsve se pone en la piel de Elizabeth, una viuda reciente, actriz retirada y madre de un niño de 6 años supuestamente responsable de haber intentado actos sexuales inapropiados y abusivos con su companero de escuela Jon. Los menores nunca aparecen en una cinta que, a pesar de abrirse paulatinamente en términos visuales, confina inicialmente los hechos al salón de clases en el que se reúnen Elizabeth, los padres de Jon (Sarah y Anders, interpretados por Ellen Dorrit Petersen y Endre Hellestveit), el director de la escuela (Jarle, interpretado por Øystein Røger), la maestra de los niños (Sunna, interpretada por Thea Lambrechts Vaulen) y otra administradora (Ajsa, interpretada por Vera Veljovic).

Casi desde el inicio, la tensa situación que se desarrolla en este espacio se ve salpicada por hechos extraños, como el incontinente sangrado de nariz que sufre Ajsa; y, posteriormente, hay un momento extremadamente incómodo que muestra a Elizabeth afectada por un ataque de risa interminable, debido probablemente al estrés que le provoca lo que sucede. Pero nada de eso nos prepara para lo que viene después, marcado por escenas de aparentes alucinaciones y de bailes imprevistos que nos llevan a otros ambientes de la escuela y que rompen totalmente la impresión de realismo que se había labrado anteriormente.

Anuncio

El resultado es un trabajo que desconcertará profundamente a quienes esperan enfrentarse a narrativas más convencionales y que posee una segunda parte demasiado enigmática como para permitir conclusiones satisfactorias, pero que será apreciado por más de un cinéfilo debido a su originalidad, su sentido del riesgo y sus sobresalientes actuaciones.