El primer Capitán América afroamericano y el primer Falcon latino elevan juntos el vuelo

Hay algo que se veía venir ya en “The Falcon and the Winter Soldier” (2021), la aclamada serie televisiva de Marvel que se estrenó en la plataforma Disney+ y que hizo efectivo el relevo. Y es que si bien Sam Wilson había sido designado por Steve Rogers como su legítimo sucesor en “Avengers: Endgame” (2019), en ese mismo filme, el ex pararrescatador que operaba entonces como Falcon se negaba todavía a aceptar la responsabilidad por diferentes motivos.

Sin embargo, el final del show lo encontró enfundado ya en el distintivo traje, dentro del cual hará su debut cinematográfico a partir del 14 de febrero gracias al estreno de una cinta que, por otro lado, nos presentará por primera vez al Falcon latino, designado por el mismo Wilson y representado por el descendiente de colombianos y mexicanos Danny Ramírez (“Top Gun: Maverick”).

En los últimos días, la película ha venido llamando la atención de manera particularmente poderosa debido a las conexiones voluntarias o involuntarias que podría tener con la situación actual de los Estados Unidos, sobre todo porque se sabe que mucho de lo que se verá en la pantalla se encuentra relacionado a un nuevo presidente del mismo país que será interpretado por Harrison Ford y que, según algunos indicios, no estaría actuando de manera adecuada, incluso antes de transformarse en el temible Red Hulk, como lo han revelado ya los adelantos finales.

En busca de información adicional sobre un trabajo cuyos detalles se están manteniendo celosamente en secreto, y del que solo hemos podido ver cerca de 20 minutos hasta el momento, establecimos contacto con Mackie y Ramírez, quienes nos ofrecieron la entrevista que puedes encontrar a continuación tanto en su formato de video, debidamente traducido, como en una transcripción de texto especialmente editada.

Deben estar muy emocionados, porque se acerca el estreno de la película y todo el mundo está hablando de ella. Tiene sentido, porque esta nos presentará oficialmente en la pantalla grande al primer Capitán América negro y al primer Falcon latino; es una de esas producciones de Marvel que son esperadas con ansias, y ha sido anunciada además como un ‘thriller’ político, lo que hará que la gente trace paralelismos con la realidad de manera inevitable. ¿Cómo se sienten ustedes con todo esto?

Anthony Mackie: Marvel se ha enfrentado a esta clase de obstáculos antes, y no ha retrocedido ni una sola vez. Estoy orgulloso de formar parte de la película. Como he estado interpretando a Sam Wilson durante mucho tiempo, viendo su crecimiento a través del Universo de Marvel y la Fase 1, ahora que es el Capitán América, me alegra que esté teniendo su día de gloria.

En cualquier caso, ¿qué podemos esperar de tu interpretación del personaje en términos de actitud, moral y valores? Porque el director de la cinta, Julius Onah, ha estado hablando sobre esta idea de hacer que sea mucho más realista. Por supuesto, eso sigue la línea del monólogo que el mismo personaje dio al final de la serie “The Falcon and the Winter Soldier”, donde hablaba de tolerancia, de unión y de hacer lo correcto en medio de situaciones complicadas.

Anthony Mackie: Siento que, con Sam Wilson, hay un cierto nivel de comprensión que se necesita para saber lo que es un soldado, pero no solo un soldado, sino un soldado que arriesga su vida para salvar a otros soldados. En los cómics, Sam Wilson es parte de la 58ª Aerotransportada, un escuadrón de la Fuerza Aérea que, cuando alguien resulta herido o es capturado tras las líneas enemigas, manda a otros de sus integrantes para que lo traigan de vuelta a casa sano y salvo.

Otra escena de los dos actores en la nueva cinta. (Marvel Studios)

Todo en Sam Wilson ejemplifica el hecho de que haría más por otra persona de lo que le pediría a esta persona que hiciera por él. Es desinteresado. Es un humanitario. Es un dador de buena voluntad. Al verlo crecer hasta este punto, no había nadie más que pudiera ser el Capitán América. Steve Rogers le dio el escudo por la naturaleza desinteresada y humanitaria que tiene.

Ustedes dos estuvieron ya juntos en la serie, pero, como dije, este es el debut del Falcon latino, que es interpretado por Danny, por supuesto. Me parece que este es el segundo superhéroe latino en el Universo Cinematográfico de Marvel después de América Chávez.

Danny Ramírez: Esto es algo con lo que nunca soñé. Simplemente, no creía que fuera a darse. Nunca lo vi como una meta, ni siquiera cuando empecé a actuar. En el momento en que surgió la oportunidad, tuve que hacer un gran ajuste en lo que pensaba que era posible y, de hecho, en lo triste que había sido esa forma de pensar, de limitarte a ti mismo en algo que para otros es un objetivo normal.

Cuando conseguí el trabajo, se asentó en mí el impacto de lo que significa la representación. Espero que muchos latinos se sientan orgullosos con esto. Estoy muy emocionado por lo que pudimos lograr en esta película, por el papel que tiene [el personaje de] Joaquín Torres en ella y, específicamente, por el anhelo de demostrar que siempre se puede hacer algo grande. Y esa es una energía que es compartida más allá de los latinos, porque tiene un eco universal.

Anthony tuvo que esperar 11 años para ser ascendido a Capitán América. Así que, si te portas bien, podrías quizás ser el primer Capitán América latino en el 2036 o algo así.

Mackie [entre risas]: ¡Acabo de conseguir el trabajo, hombre! ¡El traje ni siquiera está seco! ¡Sigue en la tintorería!

¡Pero son 10 años! Puedes hacer varias películas y series en ese lapso.

Ramírez: Los latinos nos mantenemos unidos, Anthony. Pero dame una región, ¿Ok? Dame Centroamérica o Sudamérica.

Mackie: Yo soy el Capitán Puerto Rico. Puedes hacer lo que quieras después.

Ramírez: Ni siquiera voy a decir qué seré.

Claro. No sabemos dónde estaremos en 10 años, francamente. No hemos podido ver la película entera, pero sí un adelanto más o menos amplio. Hay una secuencia de acción que tiene lugar en México y en la que se habla algo de español. Danny, tú tienes sangre mexicana y colombiana, pero, ¿qué pasa con tu versión de Joaquín Torres? Porque en los cómics originales del 2015, él nació en México y se crió en Arizona.

Ramírez: En la película, descubrimos que Joaquín es de Miami, pero como ciudad en la que creció, no necesariamente como parte de su ascendencia o como el lugar donde nació. Creo que las discusiones sobre dónde lo llevará su historia y, específicamente, lo que le pasará como militar, se darán después. Todavía nos queda mucho por descubrir sobre él. Empezamos aquí en un lugar que es sumamente importante para Sam y para Joaquín, porque nos da la oportunidad de aportar mucho como individuos.

Tú eres de Miami, ¿verdad?

Ramírez: Sí. Julius me llamó al principio del proceso y me dijo: “Quiero que, en esta película, como mínimo, Joaquín sea de Miami, más allá de que sus padres sean colombianos, mexicanos o cubanos”. Es un lugar que conozco personalmente y sé cuáles son mis deseos. Espero que podamos averiguar más sobre él en el futuro. -¡Kevin [Feige], llámame!- [risas]

De todos modos, Julius pensó que era increíblemente importante poner la carne en el asador. Creo que, cuando ves a Sam en las producciones anteriores, te das cuenta del modo en que da la cara por su ciudad, Nueva Orleans.

En mi caso, vincular a Miami con el viaje de Joaquín me dio esa energía extra. Si estaba cansado, pensaba: Miami me va a estar observando. México me va a estar observando. Colombia me va a estar observando. Me dio ese empujón extra.

Obviamente, cuando uno los ve hablar en entrevistas, se da cuenta de que ustedes dos son muy divertidos y de que se la pasan haciendo bromas; pero en la película, me parece que esa energía será bastante diferente, ¿verdad? Joaquín es muy juguetón y el Capitán es mucho más serio, porque tiene que serlo. ¿Cómo fue desarrollar ese aspecto durante el rodaje?

Mackie: Creo que lo más importante de esos momentos fue lo que hizo [el personaje de] Isaiah Bradley. Carl Lumbly es un actor realmente genial y un compañero de escena increíble. Se adaptó muy bien y contribuyó a esto de manera extraordinaria, porque podíamos estar bromeando todo el día, pero él aportaba esa sensatez que hizo que todo pareciera realista.

Julius nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Las escenas eran un esbozo de lo que él quería, y nosotros simplemente improvisábamos, creábamos pequeños ritmos y añadíamos cosas de nosotros mismos a lo que estaba escrito en el guión. Era algo que él fomentaba, e hizo que esos momentos fueran realmente honestos y funcionaran muy bien. Claro que hubo momentos en los que yo me equivocaba y, en lugar de llamar al personaje de Danny “Joaquín”, le decía “Danny”. En esos casos, evidentemente, teníamos que volver a hacerlos.