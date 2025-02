Así arranca el tour mundial de Shakira ‘Las Mujeres ya no Lloran’ en territorio brasileño

Canadá y Estados Unidos

Mayo

13 Charlotte, NC – Bank of America Stadium



15 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium



20 Montreal, QC – Bell Centre



22 Detroit, MI – Little Caesars Arena



26 Toronto, ON – Scotiabank Arena



29 Boston, MA – Fenway Park



31 Washington, DC – Nationals Park







Junio

04 Orlando, FL – Camping World Stadium



06 Miami, FL – Hard Rock Stadium



11 Arlington, TX – Globe Life Field



13 San Antonio, TX – Alamodome



15 Houston, TX – Toyota Center



20 Inglewood, CA – SoFi Stadium



22 Phoenix, AZ – Footprint Center



26 San Diego, CA – Snapdragon Stadium



28 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium



30 San Francisco, CA – Oracle Park