Gael García Bernal se alía a Nicole Kidman para resolver un misterio en el primer adelanto de ‘Holland’

La buena estrella que tiene en Hollywood, conseguida sin duda alguna gracias a su talento, le ha ofrecido ya diversas satisfacciones a Gael García Bernal, el astro mexicano de la actuación que, tras hacerse conocido por sus roles en español en cintas tan aclamadas como “Amores perros” (2000), “Y tu mamá también” (2001) y “Diarios de motocicleta” (2004), empezó a incursionar con éxito en la industria desarrollada en la lengua anglosajona.

Curiosamente, una de las primeras producciones que hizo por ese lado fue el título televisivo “Fidel” (2002), que lo llevó a interpretar al Che Guevara en ese formato -y en esa lengua- dos años antes de filmar “Diarios”; pero su ingreso por la puerta grande a las salas de cine dentro de los mismos terrenos se produjo de la mano del reconocido director francés Michel Gondry, quien le dio un rol protagónico en la extraña y celebrada comedia surrealista “The Science of Sleep” (2006).

Desde entonces, García Bernal ha participado en producciones tan llamativas como “Blindness” (2008), la lograda adaptación de la novela del portugués José Saramago que estuvo al mando del brasileño Fernando Meirelles; “The Ardor” (2014), un curioso western que lo ponía en la piel de un heroico chamán amazónico; “Rosewater” (2014), un aclamado drama político que lo llevó a encarnar al periodista y activista irani Maziar Bahari; y “Old” (2021), un discreto pero efectivo filme de terror firmado por M. Night Shyamalan que lo transformó en un agente financiero atrapado en una playa siniestra.

Y no hay que olvidarse, por supuesto, del papel principal que tuvo en “Mozart in the Jungle” (2014-2018), la excelente serie de Prime Video que lo encontró interpretando a un director de orquesta inspirado en el venezolano Gustavo Dudamel y que le permitió obtener un merecido Globo de Oro.

Ahora, el ilustre jalisciense, que ha compartido ya la pantalla con celebridades de la talla de Julianne Moore, Mark Ruffalo y Michelle Williams, colabora por primera vez con Nicole Kidman al formar parte del elenco de “Holland”, una prometedora cinta de suspenso que acaba de dar a conocer su primer tráiler.

En este, podemos adivinar el tono de una historia que se inclinará hacia las sorpresas y los momentos de tensión, pero que parece tener también una veta muy entretenida, en consonancia con las tendencias mostradas anteriormente por su directora Mimi Cave, quien no contará todavía con una reputación firmemente establecida, pero que generó comentarios realmente efusivos entre los entendidos gracias a su ópera prima “Fresh” (2022), una comedia de terror sobre caníbales que se iniciaba engañosamente como una comedia romántica y que tenía al frente al gran Sebastian Stan.

Como podemos ver en el adelanto del nuevo trabajo, Kidman interpreta a Nancy Vandergroot, una maestra de pueblo que se encuentra inmersa en un matrimonio aparentemente perfecto, pero que, luego de ver incrementadas sus sospechas ante la conducta cada más extraña de su esposo, decide emprender por cuenta propia una investigación que la encuentra eventualmente secundada por Dave Delgado (Garcia Bernal), un colega y amigo suyo.

Las imágenes revelan inicialmente que Delgado pretende ser un tipo decidido al que “le encantan los misterios”, pero hay una escena en particular (la que aparece justamente representada en la foto promocional de arriba) que probaría que se trata en realidad de un tipo bastante asustadizo, lo que le abre las puertas a la comedia. Sea como sea, el pasado cinematográfico de Cave insinúa que el filme ofrecerá mucho, mucho más que risas. “Holland” se estrena exclusivamente en Prime Video el próximo 27 de marzo.