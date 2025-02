‘El Gordo y la Flaca’ develan sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a los Estefan y Thalía

En el 2013 Thalía develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en medio de una multitud. Seis años más tarde, Thalía regresó para acompañar a su esposo Tommy Mottola, quien develó su estrella en el 2019 y ahora seis años más tarde, la actriz, cantante y empresaria mexicana volvió a Hollywood Boulevard, pero esta vez para acompañar como invitada especial a la develación de las estrellas de sus amigos Raúl de Molina y Lili Estefan, las cuales son otorgadas por la Cámara de Comercio de Hollywood.

Como niña chiquita, la famosa cantante se veía emocionada de formar parte de la lista de invitados que “El Gordo y la Flaca” tenían en uno de los momentos más importantes de sus carreras como presentadores de televisión por casi 27 años en la cadena Univisión.

“Me dijeron que preparara algo , pero no preparé nada, porque yo dije ‘qué mejor que estar presente en este momento tan maravilloso y tan importante para mi hermana de vida, mi flaca”, dijo Thalía en el estrado mirando fijamente a Lili Estefan, quien estaba sentada a un lado junto a sus dos hijos: Lorenzo y Lina Luaces que la tomaban del brazo.

La presencia de Thalía no era una ocurrencia de la producción. Su presencia tiene lazos atados al corazón de ambas, quienes se conocieron a principios de los años 90 en el “backstage” de Sábado Gigante antes de una presentación de la cantante en el ya desparecido programa que conducía Don Francisco. Para ese entonces, Lili era una de las modelos y co-animadora del programa sabatino de variedades. “Y de ahí las dos como imán no nos separamos más hasta el día de hoy”, dijo a la audiencia Thalía para luego mirar fijamente a su hermana para hacerle una confesión que la conmovió.

Hasta Thalía fotografió a su ‘hermana’ Lili Estefan en la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Tommy Calle/Los Angeles Times en Español )

“Yo he visto tu evolución amiga mía. Te he visto crecer y te he visto estudiar para ser la mejor, te he visto aprender de diferentes artistas, de todas las profesiones que has querido hacer y que lo has hecho tan bien y con tanta excelencia, pero sobre todo, además de desarrollarte toda tú como profesionista, eres la mejor madre que he conocido”, dijo con mucho sentimiento y los ojos aguados la cantante de temas como “Desde esa noche” y “Arrasando”.

Y es que más allá de resaltar sus logros profesionales y la ajetreada vida que conlleva su carrera en la televisión a la par con su vida personal, Thalía quiso mostrar ante todos a la madre que los televidentes no ven a través de la pantalla cada tarde a las 4pm por Univision. “¿Y sabes cómo lo haces? Porque tienes el amor, la pasión, el corazón y sobre todo tienes esa esencia. Lo que la gente puede hacer es buscar ser como la gente exitosa, más nunca tendrá esa esencia. Tú tienes esa esencia flaquita y te felicito por este día tan maravilloso”, dijo en medio de los aplausos y la mirada cargada de emoción de Lili y la de sus hijos al oír las palabras de Thalía.

Dos sillas a la izquierda estaban sentados Gloria y Emilio Estefan quienes también tuvieron la oportunidad de hablar de aquella época en la que conocieron a Lili, cuando era una niña que llegó desde Cuba a Miami a para adaptarse a una nueva vida. “Esto lo tenemos que hacer juntos”, dijo Gloria en el estrado al lado de su esposo Emilio. “Lili es realmente sobrina de Emilia de sangre ¿Quieres decir algo primero tú”, dijo la superestrella de la música a su esposo Emilio con quién lleva casi 50 años de matrimonio. “No, no, la razón por la que llevamos casi 50 años de casados es que la dejo hablar, así que adelante”, le respondió con simpatía.

“Has sido una mujer increíble, una madre increíble, una hija increíble para mi y de verdad estoy tan feliz que estamos juntos en el Hollywood Walk of Fame” — Gloria Estefan a su sobrina Lili Estefan

“Primero Raúl, felicidades, qué cosa tan bella. Han tenido un matrimonio (profesional) larguísimo ustedes. Y Mily, qué paciencia la tuya”, dijo Gloria señalando a la madre de Mía, la hija que procreó junto a Raúl en el seno de un matrimonio que este 2025 cumple 30 años.

Pero las palabras de Gloria fueron más que nada para resaltar la relación con su sobrina, a quien considera como una hija al igual que a su hermana Michi con quien tuvo contacto desde que eran unas niñas. “Yo las llevaba y las recogía de la escuela todos los días. Lili, realmente es prácticamente mi hija y hasta ahora la considero como mi hija. Y estoy increíblemente orgullosa, porque ella vino sin hablar nada de inglés”, recordó la estrella de canciones como “Con los años que me quedan” y “Oye mi canto”.

Cuando Lili cursaba el noveno grado, un día ella se quedó hasta las 3 de la madrugada haciendo la tarea y al otro día le habló con preocupación a Gloria. “Tía, la verdad, la escuela es muy difícil’ y le dije ‘bueno, tú sabes que no conoces el idioma’ . Y al otro día cuando regresó con su tarea a la escuela, el profesor me dijo que ella había hecho la tarea de todo el curso en una sola noche”, recordó Gloria entre risas y luego aclaró que ‘La flaca” fue aceptada en Harvard gracias a su esfuerzo aunque muchos pensaron que había recibido ayuda de sus tíos para lograrlo.

Lili Estefan fue recibida con mucho cariño por el público de Los Ángeles durante la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Richard Shotwell/Invision/AP)

“Nosotros no hicimos nada, Lili hizo todo eso por ella misma. Trabajaba en la radio desde la 5 de la mañana, entró así a Sábado Gigante y todavía sigue trabajando duro hasta el día de hoy”, señaló convencida y luego se dirigió a ella. “Yo te admiro tanto mi ‘flaquencia’, como yo te digo, porque tú te mereces cada galardón, cada alegría en tu vida. Has sido una mujer increíble, una madre increíble, una hija increíble para mi y de verdad estoy tan feliz que estamos juntos en el Hollywood Walk of Fame”, dijo visiblemente emocionada.

En conversación con Los Angeles Times en Español, Lili confesó que ambos estaban muy emocionados de poder vivir uno de los momentos más importantes de sus vidas. “Son 27 años trabajando, como dijo Raúl, contra viento y marea, a través de muchas administraciones en Univision que han creído en nosotros. Les damos las gracias públicamente a nuestra cadena que es nuestro segundo hogar, al público, a todos lo latinos del mundo, gracias, gracias por apoyarnos. Y esperamos que lleguen muchas más estrellas para los latinos en la televisión. La última fue hace 15 años”, expresó la artista que en junio de 2023 fue cuando recibió la noticia que develaría su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Estefan es ganadora de múltiples premios Emmy, ha recibido un Emmy diurno al talento diurno sobresaliente en español (2018), Premio Lo Nuestro a la trayectoria (2017) y Mujer poderosa del año de Moves (2016), la primera vez que una mujer hispana es elegida en la televisión. En 2024, fue honrada con el premio Chair’s Award del Congressional Hispanic Caucus Institute, en reconocimiento a su influencia como líder de los medios y defensora de la comunidad latina.

Lili Estefan y Thalía se divirtieron como niñas en la develación de la estrella de ‘La Flaca’. (Tommy Calle/Los Angeles Times en Español)

Más allá de la televisión, Estefan ha dejado su huella en el cine, los medios digitales y la radio. Coprotagonizó la franquicia ganadora del premio Emmy Red Table Talk: The Estefans junto a Gloria y su prima Emily Estefan, ampliando su alcance a audiencias globales. También ha aparecido en Zombieland: Double Tap (2019), Vivo (2021) y Ice Age: The Great Egg-Scapade (2016).

La estrella roja con filos dorados sobre una superficie negra en la categoría de televisión de la cubana Lili Estefan, está ubicada en el 7076 del famoso bulevar de Hollywood y es la número 2802 a solo unos pasos de las estrellas de José José, Don Francisco, Los Tigres del Norte, Angélica Vale y Angélica María, Pepe y Antonio Aguilar, Luis Miguel, Juan Gabriel y Maná.

Una estrella de peso completo

La estrella que hoy develó Raúl de Molina es la número 2901 y está ubicada frente a frente a la estrella de su compañera de estudio por casi tres décadas en la pantalla.

“El Gordo”, como cariñosamente lo conocen en la industria, igualmente estuvo acompañado de sus seres queridos, comenzando por su esposa Mily y su hija Mía, quien nunca dejó de mostrar el orgullo que siente por su padre, quien un par de días antes de volar a Los Ángeles, llamó a Lili totalmente emocionado y conmovido al ver un reportaje que hizo Maria Antonieta Collins sobre sus carreras y todo lo que han vivido en sus carreras. Igualmente estuvo a su lado su amiga entrañable, la periodista puertorriqueña Maria Celeste Arrarás, el actor y comediante Paul Rodríguez, el ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, entre otras personalidades de la cadena y parte del talento del show como Tanya Charry y los reporteros Oscar Petit y María Hurtado.

“Aquí en Los Ángeles es una ciudad a la que estoy viniendo desde que comencé en la televisión en (el programa) ‘Ocurrió Así’ haciendo historias en cada esquina, lo que nadie hacía, lo hacía yo. La ciudad donde hay más hispanos que en ningún otro lugar en los Estados Unidos y el estado de California. Y señores, que nosotros dos tengamos una estrella en el día de hoy, quiere decir que el sueño americano sigue viviente”, expresó visiblemente emocionado De Molina, quien a lo largo de su carrera ha sido figura principal del programa “El Gordo y la Flaca”, además de participar en la tradicional cuenta regresiva de la Nochevieja en Times Square durante 27 años y de haber sido testigo presencial en grandes eventos internacionales como la boda del Príncipe William y Kate Middleton, el funeral de la Reina Isabel II, la Coronación del Rey y muchos más.

“Estoy súper emocionada por él, yo crecí viniendo a Los Ángeles, California, cuando él venía a hacer el programa y siempre la gente iba para verlo. El apoyo es increíble y es tan especial estar aquí de nuevo para recibir estas estrellas porque sin la gente que ve ‘El Gordo y la Flaca’ él no estuviera aquí y de verdad, me toca el corazón”, expresó Mía de Molina, hija del homenajeado y ganador de tres premios Emmy

La Cámara de Comercio de Hollywood administra el legendario Paseo de la Fama de la Ciudad de Los Ángeles y ha sido la anfitriona de las ceremonias de entrega de estrellas icónicas a nivel mundial durante décadas. Millones de personas de los Estados Unidos y de todo el mundo han visitado este cultural hito desde 1960.