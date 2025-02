Woody Harrelson se enfrenta a un trepidante drama marítimo de la vida real en ‘Last Breath’

No siempre es el bueno, pero no siempre es el malo. A lo largo de una carrera profesional que se ha extendido a lo largo de cuatro décadas, Woody Harrelson ha interpretado a muchos personajes de tendencia oscuras, como el psicópata desatado de “Natural Born Killers” (1994), el rudo experto en la ejecución de muertos vivientes de “Zombieland” (2009) y el implacable líder paramilitar de “War for the Planet of the Apes” (2027), entre otros.

Pero ha probado también su versatilidad en roles mucho más sensibles, como los correspondientes al veterano de guerra de “The Messenger” (2009), el maestro de secundaria de “The Edge of Seventeen” (2026) y el entrenador de básquet de “Champions” (2023).

Ahora, el tejano suma un nuevo papel positivo a su repertorio gracias a su participación en “Last Breath”, el emocionante ‘thriller’ que se estrena este fin de semana, y que lo coloca en la piel de Duncan Allcock, un hombre a todas luces encantador que se convierte de algún modo en el ancla emocional de los personajes involucrados en un incidente en altamar que se produjo en la vida real y que involucró a un equipo de buzos dedicados a arriesgadas reparaciones submarinas.

El drama, que fue la base de un celebrado documental del mismo nombre estrenado en el 2019, regresa ahora a través de una cinta de acción real que no desperdicia el tiempo ni toma rodeos con la finalidad de contar de manera particularmente realista lo que pasó durante una misión de rescate cargada de tensión que tuvo un final absolutamente inesperado.

Anuncio

En la entrevista en video y en texto que le ofreció a Los Angeles Times en Español, y que puedes ver y leer a continuación, Harrelson habla de lo que lo llevó a interesarse en el filme, de sus experiencias durante el rodaje, de su conexión con la persona a la que le tocó encarnar y del trabajo que hizo con sus compañeros de reparto y con el director a cargo.

Woody, esta es una película inspirada en un incidente real que le dio anteriormente vida a un largometraje documental. Eso significa que, cuando te invitaron a participar, tuviste muchos recursos para hacer tu investigación y decidir realmente si querías formar parte del proyecto.

Paul Brooks, el productor con el que también trabajé en “Champions”, me dijo que viera el documental. Lo vi, y me voló la cabeza. Es un documental que te mantiene en vilo, como resultó ser la película. Decidí apuntarme de inmediato. Después, él mismo me dijo: “¿Quieres leer el guión?”, y yo le respondí: “Sí; pero da igual, porque ya estoy apuntado. Es una historia increíble”.

Nunca me había sentido así con nada. Sigo sin poder creer que sea un misterio cómo sucedió y cómo es que sobrevivió [el buzo] Chris [Lemons]. Pero pasé tiempo con Duncan, a quien interpreto. Es un tipo realmente interesante, filosófico y fundamental para toda la historia.

Estas no son personas normales, porque si haces buceo de saturación, no eres una persona normal y corriente. Pero, en cierto modo, son personas corrientes que se convirtieron en héroes cuando llegó el momento de hacerlo.

Has mencionado a “Champions”. En esa película, representabas también a un hombre que acababa siendo un personaje muy positivo, aunque no lo fuera desde el inicio. Duncan sí lo es desde el inicio, por supuesto. ¿Qué tan interesante es para ti poder cambiar de ese modo, es decir, interpretar a veces a tipos muy sombríos, y otras veces a tipos tan carismáticos como Duncan? Porque pareces ser un buen tipo en la vida real...

¡Lo soy! [risas] Pero también me gusta interpretar a tipos que no son muy buenos. Claro que Duncan es una persona muy agradable. Es realmente un tipo interesante y hasta fascinante. Es como un astronauta, y hay períodos enteros de tiempo en los que, si quieres contactarlo, no puedes. Meses en los que, incluso si eres su amigo, no puedes hablar con él, porque no puede hablar cuando está ahí abajo.

Anuncio

Entretenimiento Oscar 2025: Comó, cuándo, dónde y quiénes se presentarán en la ceremonia Tras los devastadores incendios que arrasaron Los Ángeles, este domingo llega la edición 97 de los Premios de la Academia y esto es lo que tienes que saber antes de la entrega

También me parece interesante que la película no parezca tener un personaje principal. Supongo que eso se hizo intencionadamente para reflejar el esfuerzo colectivo que se realizó con el fin de salvar al buzo cuya vida estaba en peligro. Normalmente, cuando tienes a una gran estrella de cine como tú, lo encuentras haciendo del tipo que lo arregla todo y que salva a todos.

Sí, y en lo que respecta a la película, se dio de ese modo debido a nuestra gran proximidad y al hecho de estar en lo que ellos llaman “el pozo”, ese espacio realmente estrecho, esa pequeña lata que cae al

fondo del océano desde el barco y en el que se encontraban nuestros personajes. Tienes que tratar realmente de llevarte bien con las personas con las que trabajas en esas condiciones. Y yo me llevé de maravilla con [los actores] Simu [Liu] y Finn [Cole].

Sentí que estaba en esto con compañeros de escena increíbles que estaban completamente comprometidos. Bueno, en su caso, estaban aún más comprometidos que yo, porque pasaron mucho tiempo bajo el agua metidos en estos trajes.

¿Te sentiste aliviado cuando te diste cuenta de que no tendrías que meterte bajo el agua como lo hicieron ellos?

¡Sí! Me invitaron muchas veces, y les dije: “Bueno, en realidad, no lo necesito”. He buceado un poco en mi vida, y me gusta, pero, en este caso en particular, no lo hice.

Anuncio

De izq. a der., Finn Cole como Chris Lemons, Woody Harrelson como Duncan Allcock y Simu Liu como Dave Yuasa en el set de la cinta. (Mark Cassar)

No te preocupes; lo que haces fuera del agua también está muy bien. Me gustaría que hablaras un poco sobre el trabajo de dirección de Alex Parkinson, quien codirigió antes el documental. Los largometrajes de acción real son algo diferente. ¿Cómo fue trabajar con él? Creo que era la primera vez que dirigía actores.

Bueno, supongo que sí. Disfruté mucho del trabajo con Alex. Pensé que era un profesional super preparado, que conocía el tema mejor que cualquier otro podría conocerlo, ya que había hecho el documental y seguía siendo amigo de los buzos reales, quienes estaban realmente involucrados en esta historia.

Creo que hizo un trabajo fenomenal. En cierto modo, fue algo que le supuso mucha presión, porque tenía mucho que filmar, mucho que lograr en un espacio pequeño y en un tiempo muy reducido.

Además de la parte interpretativa, la película se siente muy apegada a la realidad, ¿verdad? No parece que esté intentando ser una superproducción comercial de Hollywood. Probablemente porque Parkinson ya estaba haciendo documentales, y eso le daba la sensibilidad necesaria para hacer algo que se sintiera muy real.

Bueno, tenía definitivamente una visión, y la sensación era: “Oye, si puedes hacerlo tan bien como el documental”... Creo que pedirle a Alex que hiciera esto fue una gran idea por parte de Paul Brooks; pero no podrías haberlo sabido hasta después de que hiciera esta película, lo que significaba un riesgo que resultó ser la decisión correcta.

Anuncio

Con el director del filme, Alex Parkinson, entre escena y escena. (Mark Cassar)

Me encanta cómo ha quedado, porque me encantan las películas de acción, y aunque técnicamente esta no es una película de acción, tiene esa sensación de película de acción emocionante que te mantiene en vilo.

Gracias por todas tus películas.

Gracias a ti.

Bueno, quizás no todas, pero sí la mayoría.

Sí, la mayoría. Bueno, la mitad [risas].