‘Capitán América’ ocupa el primer lugar de taquillas el fin de semana del Oscar

Esta imagen difundida por Disney muestra a Danny Ramirez, izquierda, y Anthony Mackie en una escena de la película de Marvel Studios’ “Captain America: Brave New World”.

“Captain America: Brave New World” se mantuvo en el primer lugar de las taquillas norteamericanas en un fin de semana en que la mayor parte de la atención está en los Oscar.

La más reciente oferta de Disney-Marvel recaudó otros 15 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo.

La película, protagonizada por Anthony Mackie, tuvo un fuerte estreno de aproximadamente 120 millones de dólares en un fin de semana largo el mes pasado, pero se desplomó a 28,2 millones de dólares la semana pasada; una de las caídas más significativas en su segundo fin de semana para una película de Marvel. Ha ganado 163,7 millones desde su estreno.

Expertos y audiencias la han criticado por no traer consigo el reinicio de Marvel que algunos esperaban. Esa tarea ahora recae en “Thunderbolts” que se estrenará en mayo y “Fantastic Four: First Steps”, en julio. Sin embargo, “Capitán América” enfrentará poca competencia hasta marzo y podría permanecer en el número uno por un tiempo.

El único estreno significativo del fin de semana, “Last Breath”, de Focus Features, ganó solo 7,8 millones de dólares. La aventura basada en una historia real, protagonizada por Woody Harrelson, Simi Liu y Chris Lemons, trata sobre una misión de buceo en aguas profundas que sale mal cuando un joven buzo queda varado a unos 100 metros (300 pies) bajo la superficie.

Recibió críticas positivas. Lindsey Bahr de The Associated Press elogió la “experiencia de tensión” y el “suspenso y ansiedad puros” que ofrece.

En el número tres se encontraba “The Monkey”, de Oz Perkins, que recaudó 6,4 millones de dólares, alcanzando un total de 24,6 millones en dos semanas. Es uno de los mejores estrenos para el distribuidor independiente Neon, cuya película “Anora” y su director Sean Baker podrían dejar una marca importante en los Oscar más tarde el domingo.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Captain America: Brave New World”

15 millones de dólares.

2. “Last Breath”

7,8 millones

3. “The Monkey”

6,4 millones

4. “Paddington in Peru”

4,5 millones

5. “Dog Man”

4,2 millones

6. “Mufasa: The Lion King”

1,9 millones

7. “Ne Zha 2”

1,8 millones

8. “Heart Eyes”

1,3 millones

9 “The Unbreakable Boy”

1,2 millones

10. “One of Them Days”

925.000 dólares.