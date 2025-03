Oscars 2025: Hablan los ganadores en la sala de prensa

Ya estamos instalados en la sala de prensa de los Premios de la Academia para ofrecerles nuestra cobertura de las declaraciones que serán ofrecidas a lo largo de la velada por aquellas personas que obtengan victorias llamativas en el evento.

Para mantener de manera constante el flujo informativo, iremos actualizando esta nota con el paso de los minutos y el avance de los triunfos, que serán muchos y se prolongaran hasta cerca de las 7.30 p.m.

Kieran Culkin (Mejor Actor de Reparto por “A Real Pain”)

La primera celebridad ganadora de la jornada dijo ante nosotros que no podía manifestar todavía lo que sentía ante la victoria, porque no se encontraba “dentro de su cuerpo”, pero reconoció el esfuerzo puesto en un trabajo que, desde su etapa creativa, lo apartó por mucho tiempo de sus hijos, a los que adora.

“El guión [de Jesse Eisenberg, también director] era increíblemente claro, por lo que entendí completamente a mi personaje, algo que no suele suceder”, dijo el intérprete, en alusión a Benjamin “Benji” Kaplan, un joven judío de buenos sentimientos pero de personalidad inestable. “Lo leí una vez y no quise leerlo de nuevo; quería simplemente hacerlo. Fue una aproximación inusual. No quería sobreanalizarlo. Un año después, recién al ver la película terminada, me di cuenta de que conocía a alguien exactamente igual al tipo que caracterice”, agregó.

Culkin se sintió abrumado cuando se le preguntó lo que el mismo personaje representa en su carrera. “Cada vez que hago algo importante, la gente dice que me parezco al que interpreto, pero yo nunca lo veo así”, afirmó. “En este caso, creo que mi vida es mucho menos caótica que la suya”.