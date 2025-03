Jimmy Humilde, Columbia Pictures y Sony Music Vision se unen para llevar a ‘Clika’ y los corridos tumbados al cine; tal y como lo hizo Daddy Yankee con el reggaetón

Tras haber contribuido con el lanzamiento y proyección de artistas como Natanael Cano y Junior H, entre otros, además de haberle señalado el camino a otros exponentes del género de los “corridos tumbados” como Ivonne Galaz, Dan Sánchez, Oscar Maydon, Tania Dominguez y Codiciado, ahora el empresario Jimmy Humilde, CEO de Rancho Humilde, atrae los reflectores al expandir su dominio musical en el mercado mexico-americano hacia el terreno de la gran pantalla.

Con la complicidad de sus socios Jose “JB” Becerra y Roque “Rocky” Venegas, ahora Humilde arranca “humildemente” su nueva aventura denominada “Clika”, una cinta que él mismo ha producido bajo la dirección del realizador Michael Green (LIVE, 2018) y que promete colocarse entre las historias más prometedoras entre el público mexicoamericano y sin lugar a dudas a nivel global.

Esta cinta que será llevada a la gran pantalla por Columbia Pictures y Sony Music Vision, el próximo 15 de agosto, lleva como bandera la fuerza innovadora detrás del nacimiento, evolución y consolidación género de los “corridos tumbados” y su influencia cultural que en un abrir de ojos se apoderó del mundo de la música cruzando fronteras que nunca se imaginaron.

Jimmy Humilde es productor y escritor de “Clika”, pero cuenta con el respaldo de Michael Greene y Sean McBride, además de la producción de Sean McBride. (James Carbone para Los Angeles Times en Español )

Con esta propuesta, pareciera que Humilde ha decidido seguir el camino que un día emprendió y recorrió Daddy Yankee con el reggaetón cuando “El Cangri” o “Big Boss” llevó a la gran pantalla la cinta “Talento de Barrio” (2008) poniendo al descubierto su vida, la de Nicky Jam y otros exponentes que cimentaron las bases de un género que pasó del underground a los grandes escenario globales. Pero para lograrlo, tuvo que sortear innumerables obstáculos y superar pruebas de la vida y así darle la espalda al camino fácil del dinero y la criminalidad para adentrarse finalmente en su verdadero sueño: la música.

Con “Clika”, la fórmula es muy parecida y el resultado suena que superará sus propias expectativas. Al igual que “Talento de Barrio” que mostraba todo lo que vivieron Daddy Yankee y Nicky Jam antes de convertirse en las grandes estrellas de la música y llevar su música a un mercado completamente global, “Clika” cuenta la historia de lo que pudiera haber vivido Jay Dee, el joven artista del sello Rancho Humilde y estrella en ascenso que lidera la agrupación de corridos tumbados “Herencia de Patrones”.

A pesar de ser una historia de ficción, “Clika” también está basada en situaciones reales de otros exponentes del género pero encarnados en una misma persona, donde se muestran los diferentes caminos que, de una manera engañosa, podrían llevar al protagonista al éxito o la destrucción. Una historia para reflexionar y entender que el camino más fácil es el equivocado y no es precisamente el más seguro para alcanzar los sueños.

La película llega a las pantallas en un momento crucial para la representación global de las historias mexico-americanas. Y aún cuando no han hecho público el trailer de la película, se conoce que esta es la historia de un joven humilde que trabaja en los campos del norte de California recolectando fruta para ayudar y contribuir con la familia, pero más allá de su responsabilidad, tiene el sueño de llegar algún día convertirse en un exitoso cantante. Sin embargo, el camino no está tapizado de fresas, uvas o pétalos de rosa, el sendero tiene atajos espinosos que podrían llevarlo por un camino más corto, creyendo que es el camino rápido y directo al dinero, las mujeres y el “éxito”. La vida misma y sus dudas lo harán reflexionar si eso es lo que realmente quiere o si es mejor escuchar a su corazón y a las personas que lo aman para tomar el camino correcto en busca de sus verdaderos sueños.

“Esta película marca el camino para una nueva era de oportunidades y representación para los creadores mexico americanos en Hollywood. Hemos estado trabajando en segundo plano, pero ahora estamos entrando en el foco de atención, listos para mostrarle al mundo de qué estamos hechos”, comentó a través de un comunicado Jimmy Humilde.

Durante una conversación con Los Angeles Times en Español en noviembre de 2023, cuando Humilde estaba inaugurando la sede de Rancho Humilde en Paramount City, el empresario ofreció un adelanto verbal de lo que se vendría próximamente con él más allá de la música, pero no ofreció mayores detalles. Ese camino que brevemente asomó estaba dirigido hacia la gran pantalla. “Estamos llevando un camino diferente. Siento que la música ya la tenemos en las manos y hoy en día estamos moviéndonos para el lado de la televisión”, comentó en ese entonces.

“Estamos haciendo unos acuerdos para películas y ya estamos por filmar una. Estamos en pláticas y ya está el guión, los actores. Uno de ellos es un artista nuestro, no voy a decir quién es porque no puedo. Es un artista con mucha popularidad y un joven que resultó ser muy buen actor, la verdad es que las escenas que hemos filmado ya es otro rollo y está haciendo un buen papel”, adelantó en aquella ocasión Humilde.

Hoy que ya las cartas sobre la mesa y luego de concretarse el acuerdo y en una momento cuando la cinta está a punto de llevarse a la gran pantalla con el respaldo de Columbia Pictures y Sony Music Vision, Humilde asegura que a partir de ahora las reglas del juego han cambiado, pero el cometido es el mismo. “No solo para nosotros, sino para la próxima generación y para todos los que alguna vez sintieron que no tenían un lugar en la mesa. Ya no somos solo parte de la conversación, la estamos liderando. Esto es solo el comienzo”, dijo Humilde en relación al lanzamiento de “Clika”.

Luego de establecerse las reglas y de contar con el respaldo de un público asegurado en las salas de cine, ya que de acuerdo a las estadísticas, la audiencia que más asiste a las salas de cine de Estados Unidos con un boleto comprado es el público mexicoamericano y de esta manera “Clika” promete convertirse en un suceso de taquilla para el público estadounidense de origen latino con proyección a lograr lo mismo en mercados más allá de las fronteras de ste país.

Sanford Panitch, presidente del grupo de películas de Sony Pictures, ha señalado la importancia que tiene para la audiencia esta historia de superación con matices culturales de esta generación. “Jimmy es un productor visionario cuyo enfoque innovador ha reformado el sonido de la música mexicana. Ahora, sus significativas contribuciones en el mundo de la música abren la puerta a nuevas voces, nuevos tipos de historias y nuevas estrellas de cine. Estamos encantados de asociarnos con Sony Music Latin para lanzar su primera película, Clika”, dijo Panitch.

Jimmy Humilde junto a sus socios Roque Venegas (izquierda) y José JB Becerra, co-fundadores de Rancho Humilde. (James Carbone para Los Angeles Times en Español)

Por su parte, Alex Gallardo, presidente de Sony Music US Latin dijo que este lanzamiento lo emociona de sobremanera y sobre todo por ser parte de esta película al lado de Sony Pictures, Rancho Humilde y Jimmy Humilde. “Humilde es un visionario que ha revolucionado la cultura mexicana, y “Clika” es la primera película nacida de su visión y su impulso creativo. Desde el momento en que supimos del proyecto, sabíamos que queríamos ser parte de él y que Columbia Pictures era el socio ideal para darle vida”, señaló Gallardo en el comunicado.

“Clika”, escrita por el mismo Jimmy Humilde, en conjunto con Michael Greene y Sean McBride, es producida por Sean McBride, conocido por su trabajo en la cinta de 2023 “Eli Roth Presents: The Legion Of Exorcists”, también además cuentan con la participación de los productores Dave “Foots” Footman (X-Men, 2000), Ski-ter Jones (Unsung, 2008) y Lalo the Giant.

El elenco de la cinta incluye la participación de la reconocida estrella estadounidense Eric Roberts, conocido por su papel del karateca Alexander Grady en la saga “The Best of the Best” y las cintas “Runaway Train”, “The Dark Knight”, “The Specialist”; al lado de Sylvester Stallone y Sharon Stone y la serie de Telemundo “La Reina del Sur”, en el papel del jefe de la DEA Erick Sheldon.

También participan en la cinta figuras como Cristian “Concrete” Gutierrez (Killer Oldies, 2022), Daniel “DoKnow” Lopez (White Men Can’t Jump, 2023), Laura López (Saffron Kingdom, 2025), Nana Poncelan (The Zero Hour, 2010), OhGeesy, Uziel Pantoja, Josh Benitez, Francine Sena, Percy “Master P” Miller (Hollywood Homicide, 2003) y Peter Greene (Pulp Fiction, 1994).