El Vive Latino celebra su edición 25 con Caifanes y Los Ángeles Azules

La celebración por la edición 25 del Festival Vive Latino comenzó llena de emoción con las presentaciones de Caifanes y Los Ángeles Azules.

Caifanes, la banda de rock mexicana liderada por Saúl Hernández, hizo corear a buena parte de los cerca de 80.000 asistentes que tuvo el festival en su primera jornada.

“Viento”, “Mátenme porque me muero”, “Nubes” y “Los dioses ocultos” fueron algunos de los temas que interpretaron. También se dieron tiempo para presentar un nuevo tema recién lanzado este año, titulado “Y caíste”.

“Tú haces que esto exista y tú haces el espectáculo más grande y gracias a ti todas las bandas, todos los hermanos y hermanas, los grupos, compartimos este festival y es gracias a ti”, dijo Hernández al público extasiado desde el escenario principal del festival.

Anuncio

El vocalista se retiró del escenario para proyectar el video de “Canción sin miedo”, un tema contra los feminicidios y la violencia machista de la cantautora mexicana Vivir Quintana.

La banda mexicana Caifanes saluda al público durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Aurea Del Rosario/AP)

“Queremos pedir un aplauso a las mujeres que han hecho historia en este país. Por la dignidad, por la justicia, por la libertad de géneros. Ustedes hombres, porque hay muchos aquí, necesitamos hombres y menos machos. Lucha junto a tu pareja, tu familia, tus hijos”, dijo Hernández al presentar esta canción. La banda también recordó a los estudiantes desaparecidos y los periodistas asesinados en México proyectando imágenes de manifestaciones y carteles al interpretar su tema “Antes de que nos olviden”.

“No dejes que” y “Afuera” en una versión más bailable, fueron otras de las canciones que hicieron rugir al Estadio GNP Seguros.

Hernández también se dio tiempo de mencionar la controversia por la nueva designación del Golfo de México como Golfo de Estados Unidos por parte del gobierno federal estadounidense.

“América no es un país, América es un continente, un continente en el que vivimos millones de latinos”, dijo Hernández. “Por muchos, muchos siglos, por la eternidad, siempre se llamará el Golfo de México”.

Anuncio

A estas palabras siguió un cover de la canción proinmigrantes “Clandestino” de Manu Chao.

Más noche, la agrupación de cumbia mexicana Los Ángeles Azules fue otra de las que tuvieron más seguidores. Los Ángeles se han caracterizado por realizar versiones muy populares de sus canciones con artistas invitados, por lo que muchos ansiaban saber si alguno de ellos estaría acompañándolos en el escenario.

La banda de cumbia mexicana Los Ángeles Azules durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Aurea Del Rosario/AP)

La primera fue Denise Gutiérrez, con quien lanzaron en 2014 una versión de su tema clásico “El listón de tu pelo”. La segunda fue Natalia Lafourcade, quien llegó para interpretar “Nunca es suficiente”, de la que hicieron una versión en 2018. A pesar de su amplia experiencia en los escenarios, tanto Gutiérrez como Lafourcade se veían emocionadas y nerviosas por presentarse ante la multitud.

“Esto es un sueño para mí”, dijo Lafourcade. “Canten muy fuerte mi México, les amo, muchas gracias, estoy muy emocionada”.

También tuvieron como invitadas a Ximena Sariñana para “Mis sentimientos”, que lanzaron en una versión conjunta en 2013, y Belinda para “Amor a primera vista”, de 2019.

Pero la mayor sorpresa vino cuando el líder de la banda, el bajista y cantautor Elías Mejía Avante, reveló que apenas hacía tres días había fallecido su padre Porfirio Mejía. Los Ángeles Azules es una agrupación familiar, por lo que la pérdida afectó a muchos de sus integrantes.

Anuncio

“Este evento se lo dedico a mi papi, tiene tres días de fallecido, pero venimos a cumplir con mucho corazón a ustedes”, dijo Elías. “Un aplauso para mi papi, el ángel mayor”, agregó antes de una emotiva versión de su nostálgica canción “Cómo te voy a olvidar”.

La banda alemana Scorpions logró presentarse en el Vive después de cancelar su presentación en 2024 por una cirugía de espalda de su vocalista Klaus Meine.

“Por dios, ha sido un año difícil, algunos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles”, dijo Meine. “Así que estamos muy agradecidos de estar esta noche con ustedes y les vamos a tocar el primer concierto de la gira de aniversario”.

La agrupación creada en la extinta Alemania del Este, cumple 60 años de rock con temas como “Wind Of Change”, “Send Me An Angel”, “Rock You Like a Hurricane” y “I’m Leaving You”.

“Ha pasado mucho, mucho tiempo y se siente tan bien estar de gira de nuevo, no podría ser un mejor lugar que aquí en México esta noche”, dijo Meine.

El cantautor mexicano Siddhartha durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Aurea Del Rosario/AP)

Anuncio

Siddartha estrenó un tema llamado “Nada por hecho” e interpretó su éxito “00:00” acompañado de mariachi. La versión original “00:00” tiene trompetas y otros instrumentos de la música regional mexicana fusionados con música electrónica, por lo que acompañarla de una banda completa de mariachi la llevó a otro nivel.

“Nosotros estamos aquí para dar toda nuestra energía, nuestro corazón”, dijo Siddartha.

La agrupación de Monterrey El Gran Silencio, una de las bandas que se presentó en la primera edición del festival en 1998, también estaba de aniversario.

“32 años de pura sabrosura, 25 años del Vive Latino, y lo vamos a disfrutar como la primera vez”, dijo su vocalista Carlos Alberto Hernández, alias Cano Hernández o Capricornio Man, antes de entonar su éxito “Duerme soñando”. Cano también pidió que el público hiciera slam.

La banda tuvo como invitado a Rubén Albarrán de Café Tacvba y recordó al fallecido José José con su cover de “Lo que un día fue no será” y a otro artista con el que colaboraron y que también falleció, el acordeonista Celso Piña con quien lanzaron el tema “Cumbia Poder” que retomaron en el concierto.

Micky Huidobro de la banda mexicana Molotov durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Aurea Del Rosario/AP)

La noche terminó con una presentación estelar de Molotov en la que su miembro fundador Jay de la Cueva fue el guitarrista invitado tras el anuncio de que su guitarrista titular, Tito Fuentes, tenía problemas de salud. Al final, Fuentes sí estuvo un momento en el escenario, al igual que otro miembro original de la banda, Iván Moreno y el hijo del bajista Paco Ayala, Max, quien tocó la batería en “Frijolero”, un tema que dedicaron a los inmigrantes.

Anuncio

Foster The People, Meme del Real, The Guapos (otra de las bandas de De la Cueva) y Dhuncan Du fueron otros de los artistas que se presentaron en la primera jornada del Vive Latino 25. El festival continuará el domingo con presentaciones de Zoé, Aterciopelados y Keane.