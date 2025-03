Eiza González se une a Aaron Paul para llevarnos a los aterradores confines de ‘Ash’

González había estado en otras películas de ciencia ficción, como “Alita: Battle Angel” (2019) y “Godzilla vs. Kong” (2021), pero “Ash” va por un camino muy distinto y muy experimental, en consonancia con el estilo visual de Flying Lotus, quien, con esto, se suma a la notable lista de cineastas que vienen haciendo propuestas de género tan interesantes como raras.

“Yo quería hacer una película rara, y sabía que lo que él quería hacer era raro”, afirmó la actriz. “No es una película hecha para el mainstream, y más que una película de terror, la considero un thriller psicológico. Me parece mucho más cercana a ‘The Substance’ que a ‘Alita: Battle Angel’”.

“Me da mucho gusto que películas como estas estén funcionando tan bien en el mercado, porque permiten que los directores asuman riesgos grandes y dejan ver que las audiencias están deseosos de verlas”, agregó la intérprete latinoamericana.

En una conversación separada, Aaron Paul, quien interpreta a Brion, un hombre que aparece de pronto ante Riya para decirle que es otro sobreviviente de la tripulación, nos habló de su gusto por la ciencia ficción, que lo ha llevado en los últimos años a participar en la serie televisiva “Westworld” y a formar parte de “Dual” (2022), otra propuesta inquietante y seria del género.

“Cuando me presentaron ‘2001, Space Odyssey’, se convirtió en una de mis películas favoritas -si no la favorita- de todos los tiempos”, enfatizó. “El problema es que está pasando ahora algo semejante a lo que me pasó antes; desde que hice ‘Westworld’, todo lo que me ofrecen es de ciencia ficción, y cuando estaba en “Breaking Bad”, recibía mayormente ofertas para interpretar nuevamente al drogadicto adorable”.

En todo caso, reconoce que “Ash” es algo muy diferente a todo lo que había hecho antes. “Me encanta lo raro. Me encanta lo creativo. Me encanta el cine independiente porque, en primer lugar, te coloca dentro de una familia muy pequeña y unida”, describió. “He hecho grandes producciones masivas, y no estoy en contra de ella; pero si se trata de conectarte realmente con todo el equipo, necesitas tener a pocas personas, como sucedió aquí, donde éramos unos 50 o 60”.

No es de extrañar que Flying Lotus, quien es ampliamente conocido por su labor como creador y productor de hip-hop experimental y progresivo, haya optado por hacer algo inusual.

De hecho, “Ash” es mucho más ‘normal’ que su primer largometraje “Kuso” (2017), un trabajo surrealista sobre mutantes post apocalípticos que causó controversia y hasta disgusto debido a su crudeza y su empleo indiscriminado de técnicas visuales y auditivas, pero que González asegura admirar.

“Era como abrir la cabeza de Steven [D. Bingley-Ellison, el nombre real del artista] y dejar salir todo lo que pasa en ella”, retomó la actriz. “Me recuerda un poco al Adult Swim con el que crecí, a esos clips rarísimos que había en MTV”.

“Cuando lees el libreto de ‘Ash’, te das cuenta de que esta película, para que se separara de las demás, necesitaba de un director con una visión súper clara de quién es como artista y como visionario”, decretó. “Y Steven lo es, por supuesto”.

Paul reconoce también la particularidad arrolladora de “Kuso”, aunque admite que su paso por el Festival de Sundance generó mucha conmoción. “La gente se preguntaba, ‘¿qué diablos está pasando?’”, recordó. “Pero me parece muy bien que Flying Lotus se haya atrevido a traspasar los límites”.

Aaron Paul al lado de Eiza González en otro momento del filme. (RLJE Films)

Retro y experimental

Pese a haber sido hecha con un presupuesto realmente limitado que, según cálculos de González, se sitúa alrededor de los 10 millones de dólares, “Ash” luce estupendamente y tiene una personalidad visual única.

Tampoco parece haber sido retocada de manera excesiva con tecnología digital, y eso se nota, por ejemplo, en el impresionante brazo robótico de cirugía que aparece en el trailer mientras opera a Riya y que, como sucede con otros detalles del filme, se vincula a la cultura japonesa que Flying Lotus admira.

“Todo vino del cerebro del director; tenía un libreto, pero eso no es lo que terminas viendo en la pantalla”, advirtió González. “Él trajo al diseñador del set, a los encargados de fotografía; tenía muy claro lo de la iluminación, porque quería que las luces fueran parte de los personajes, del mismo modo que la música, que él mismo compuso”.

“Casi todo lo que se ve se hizo con efectos prácticos y escenografías reales, como el set que estaba en una ‘warehouse’ y que representaba la estación espacial”, añadió. “Hay cosas que se agregaron evidentemente luego, pero casi todo estaba ya allí”.