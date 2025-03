Adiós, Park City. El Festival de Cine de Sundance se mudará a Boulder, Colorado

Share via

Después de una búsqueda de un año, el Festival de Cine de Sundance anunció el jueves que su nuevo hogar será Boulder, Colorado, manteniendo a Sundance en las montañas, pero trasladándolo fuera de Park City, la ciudad de esquí en Utah que durante décadas proporcionó al principal encuentro de cine independiente su pintoresco telón de fondo nevado.

Los organizadores dijeron que después de 40 años en Utah, el festival había superado a Park City y carecía de los cines necesarios o de viviendas asequibles para seguir albergando lo que se ha convertido en uno de los eventos cinematográficos más extensos de América del Norte. Sundance había reducido las opciones a Salt Lake City (con una presencia menor en Park City), Cincinnati y Boulder.

Boulder fue elegida debido a su proximidad a la naturaleza, su encanto de pueblo pequeño y una comunidad comprometida que, según los organizadores, proporciona a Sundance el escenario ideal para su futuro.

“Boulder es una ciudad tecnológica, es una ciudad universitaria, es una ciudad de artes y es una ciudad montañosa”, dijo Amanda Kelso, directora ejecutiva interina del Instituto Sundance, en una entrevista el jueves desde Boulder. “Con 100.000 habitantes, una ciudad más grande que Park City, nos da el espacio para expandirnos”.

Kelso, la presidenta de la junta del Instituto Sundance, Ebs Burnough, y Eugene Hernandez, director del festival y jefe de programación, hablaron poco antes de anunciar el traslado del festival a Boulder. Los funcionarios locales, que ayudaron a atraer a Sundance con 34 millones de dólares en créditos fiscales durante diez años, aplaudieron la decisión.

“En nuestro estado celebramos las artes y la industria cinematográfica como un motor económico clave, generador de empleos e importante contribuyente a nuestra cultura próspera”, dijo el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, en un comunicado.

Al reaccionar a la decisión, el gobernador de Utah, Spencer Cox, un republicano, dijo el jueves que Sundance lamentará dejar Utah.

“Como he dicho desde el principio, queríamos que Sundance se quedara”, dijo Cox en un comunicado. “Se lo dejamos claro a su liderazgo y armamos un paquete altamente competitivo. En última instancia, esta decisión es suya, pero creo que es un error y que, algún día, se darán cuenta de que dejaron atrás no solo un lugar, sino su herencia”.

Un cambio respaldado por el fundador de Sundance, Robert Redford

El cambio de Park City a Boulder significa que Sundance se queda en las montañas, pero cambia un enclave de lujo donde la gente vacaciona y practica esquí por una pequeña ciudad en crecimiento y amante del aire libre. La ciudad de Colorado, a una milla de altura, situada en las estribaciones de las Montañas Rocosas, también mantiene un sentido de naturaleza circundante, algo que los organizadores destacaron como un factor importante en su decisión. El centro comercial peatonal de cuatro cuadras de Boulder en Pearl Street, con cines cercanos, podría proporcionar un sentido similar de centro como la calle principal de Park City. Se espera que el Auditorio Macky, en el campus de la Universidad de Colorado, sea un escenario central para Sundance.

El Instituto Sundance fue fundado en 1981 por Robert Redford, quien buscó un lugar lejos de Hollywood para fomentar voces independientes en el cine. En 1984, el instituto se hizo cargo del Festival de Cine de Sundance, pero la misión de la organización sin fines de lucro de ayudar a los jóvenes cineastas a crecer a través de laboratorios y talleres, la verdadera pasión de Redford, continuó durante todo el año lejos del festival.

Redford, de 88 años, quien estudió en la Universidad de Colorado en Boulder en su juventud, dio su bendición al traslado.

“Las palabras no pueden expresar la sincera gratitud que tengo por Park City, el estado de Utah y todos aquellos en la comunidad de Utah que han ayudado a construir la organización”, dijo Redford en un comunicado. “Lo que hemos creado es notablemente especial y definitorio. Como el cambio es inevitable, siempre debemos evolucionar y crecer, lo cual ha sido el núcleo de nuestra supervivencia”.

Cómo eligió Sundance su nuevo hogar

El festival hizo de los “valores de ética y equidad” uno de sus criterios, lo que llevó a muchos a preguntarse cuánto influirían las políticas locales en la elección de Sundance, que enfatiza la inclusión. Cox está considerando actualmente un proyecto de ley que prohibiría izar ciertas banderas en escuelas y edificios gubernamentales, incluida la bandera del orgullo LGBTQ.

Los organizadores dijeron que el “ambiente acogedor de Boulder se alinea con la ética que el Festival de Cine de Sundance desarrolló en Park City”.

“Este proceso comenzó hace 18 meses y hemos estado en Utah durante 40 años. Así que la política realmente no guio el proceso”, dijo Burnough el jueves. “Realmente se trataba de evolución. Ahí es donde aterrizó. No pasamos constantemente tiempo examinando qué proyecto de ley avanzaba o podría o no ser firmado”.

La fecha de vencimiento de su contrato actual se acercaba y la búsqueda de una nueva ciudad anfitriona comenzó en serio en abril de 2024. El grupo inicial de seis contendientes también incluía Atlanta, Louisville, Kentucky y Santa Fe, Nuevo México.

Lo que Sundance ha significado para Park City y el mundo del cine

Antes de empacar, Sundance tendrá una última edición en Park City en enero de 2026.

“El Festival de Cine de Sundance será el Festival de Cine de Sundance donde sea que vayamos. Lo que es consistente es nuestra misión”, dijo Hernandez. “Este es un festival de descubrimiento global. Lo emocionante de Boulder es que es un lugar donde podemos construir”.

A lo largo de los años, Sundance en Park City se convirtió en un mercado principal para el cine estadounidense, atrayendo a ejecutivos de estudios y celebridades abrigadas a las montañas Wasatch cada enero. Ayudó a lanzar la carrera de innumerables cineastas a lo largo de los años, desde Steven Soderbergh de “Sex, Lies and Videotape” (“Sexo, mentiras y video”) hasta Ryan Coogler de “Fruitvale Station”. La primera película galardonada en Sundance que también ganó el Oscar a mejor película fue “CODA” (“CODA: señales del corazón”) de 2021.

Sundance significó un gran negocio para Utah y Park City. En 2024, el festival tuvo alrededor de 72.840 asistentes presenciales, 24.200 de los cuales venían de fuera del estado. Según el informe de impacto económico del festival, los visitantes de fuera del estado gastaron un estimado de 106,4 millones de dólares en Utah durante el festival. Su impacto económico total se estimó en 132 millones de dólares, con 1.730 empleos para residentes de Utah y 69,7 millones de dólares en salarios en Utah.

Pero el festival también había tenido enfrentamientos con los centros de esquí locales, la otra gran fuente de ingresos de Park City, ya que los asistentes al festival llenaban los hoteles y dejaban las pistas prácticamente vacías durante dos semanas durante la temporada alta de esquí. El festival fue una bendición para algunos negocios, pero un obstáculo para otros. Para los visitantes que volaban al festival de diez días, los crecientes costos de alquiler se convirtieron cada vez más en un factor que determinaba su asistencia.

Las tres principales contendientes presupuestaron millones para atraer el lucrativo festival a su ciudad. Cincinnati reservó 2,5 millones para Sundance y otros 2,5 millones adicionales si era elegida. Salt Lake City ofreció a Sundance 3,5 millones para quedarse en Utah.

La reubicación de Sundance coloca a dos de los principales festivales de cine de Estados Unidos en Colorado. El Festival de Cine de Telluride, que se celebra más al oeste en el estado, se lleva a cabo a finales de agosto.