Rauw Alejandro arranca su gira ‘Cosa Nuestra World Tour’ con un lleno total antes de su esperada llegada a Los Ángeles

Gira en Estados Unidos

'Cosa Nuestra World Tour'

Sab 05 Abr | Seattle, WA | Climate Pledge Arena (AGOTADO)

07 de Abr| San Francisco, CA | Chase Center (AGOTADO)

08 de Abr| Sacramento, CA | Golden 1 Center

11 de Abr| Las Vegas, NV | T-Mobile Arena

13 de Abr| Fresno, CA | Save Mart Center at Fresno State

15 de Abr| Salt Lake City, UT | Delta Center

17 de Abr| Denver, CO | Ball Arena

23 de Abr| Phoenix, AZ | Footprint Center

25, 26 y 27 de Abr|Inglewood, CA|Intuit Dome (AGOTADOS)

30 de Abr|San Diego, CA | Viejas Arena (AGOTADO)

01 de May|Anaheim, CA | Honda Center (AGOTADO)

03 de May|Dallas, TX|American Airlines Center (AGOTADO)

06 de May|Houston, TX|Toyota Center (AGOTADO)

9 y 10 May|Chicago, IL|United Center (AGOTADO)

10 de May|Chicago, IL|United Center (AGOTADO)

14 de May| Baltimore, MD | CFG Bank Arena (AGOTADO)

15 de May|Philadelphia, PA|Wells Fargo Center (AGOTADO)

17 de May|Boston, MA|TD Garden (AGOTADO)

19, 20 y 21 de May|Brooklyn, NY|Barclays Center (AGOTADOS)

27 de May|Orlando, FL|Kia Center

30 y 31 de May | Miami, FL | Kaseya Center (AGOTADOS)

Sab 31 May | Miami, FL | Kaseya Center (AGOTADO)

5, 6, 7 y 8 de Jun|San Juan, Puerto Rico|Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (AGOTADOS)