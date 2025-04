‘El Rey’ se corona dentro del nuevo listado de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Este miércoles, la Biblioteca del Congreso publicó el Registro Nacional de Grabaciones, que cada año destaca a 25 audios o canciones que, según sus consideraciones, han contribuido al patrimonio cultural de los Estados Unidos debido a su valor estético, cultural o histórico.

En esta ocasión, la lista incluye un tema emblemático del cancionero mexicano que cualquier latinoamericano en su sano juicio ha escuchado más de una vez en su vida y que probablemente ha vociferado sin falta en medio del furor de la fiesta: se trata de “El Rey”, la composición más célebre del legendario José Alfredo Jiménez, que fue inmortalizada de manera definitiva por el no menos notable Vicente Fernández y que es prácticamente obligatoria en cualquier repertorio de mariachi.

Pese a que Jiménez creó originalmente la canción en 1971 y llegó incluso a cantarla, fue dos años después que esta alcanzó el estatus del que goza ahora al ser incluida en el álbum “El Ídolo de México”, perteneciente evidentemente a la discografía del inmortal ‘Chente’, quien dejó este mundo en diciembre del 2021.

“El Rey” nunca fue exclusividad del padre de ‘El Potrillo’; de hecho, fue grabada antes por Pedro Vargas, otro intérprete destacado del folklore del país vecino, y ha circulado en versiones de Luis Miguel, Maná, Andrés Calamaro y hasta Plácido Domingo, lo que demuestra el poderío de su carácter internacional. Pero el reconocimiento que se le acaba de dar corresponde específicamente a la versión de ‘El Charro de Huentitán’.

Pese a que, ante la vista moderna, muchas de las obras de Jiménez revelan innegables connotaciones machistas, “El Rey” es una pieza que, en medio de su soberbia, tiene un claro tinte de superación personal que llega mezclado con un sentido del humor muy particular y que, por su contenido mismo, implica la posibilidad de ser una persona triunfadora más allá de la posición económica en la que uno se encuentre.

La lista de la Biblioteca del Congreso recién revelada incorpora un tema adicional con segmentos en español: “Before the Next Teardrop Falls”, bajo la interpretación del mítico Freddy Fender. Por si no lo sabían, este caballero nació bajo el nombre de Baldemar Huerta Medina y era un artista mexicoamericano que, de hecho, empezó a volverse conocido a los 10 años, luego de ganar un premio otorgado por una estación de radio gracias a su recreación de “Paloma Querida”, una creación del ya citado Jiménez. El triunfo lo hizo acreedor a una canasta de alimentos cuyo valor no superaba los 10 dólares.

Pese a que se inició haciendo rock and roll, tras ser encarcelado por posesión de marihuana y tener que trabajar como mecánico al ser puesto en libertad, Fender empezó a hacer country a inicios de los ‘70; y fue a mediados de la misma decada que grabó “Before the Next Teardrop Falls”, una plácida pieza de insinuación amorosa, escrita por Vivian Keith y Ben Peters, que había sido interpretada ya por varios vocalistas anglosajones, pero que en sus manos alcanzó nuevas dimensiones.

Y es que, al apoderarse de ella, el tejano le agregó una estrofa en nuestra lengua que la hizo completamente distintiva y que incrementó de paso su alcance demográfico. La buena fortuna del cambio efectuado fue tan grande que, años después, él mismo registró una versión completamente en español, titulada “Estaré contigo cuando triste estés”. Pese a que, al igual que ‘Chente’, participó en varias películas, el buen Freddy se merece ya su propia serie televisiva.