¿Es Cristo? ¿Es Moisés? Los matices religiosos y éticos de Superman

Pero Superman ha cimentado su lugar en la cultura pop no solo como un faro de esperanza, sino también como un personaje con el que muchos pueden identificarse, independientemente de su raza o etnia.

Gene Luen Yang, quien ha escrito varios cómics de Superman, es conocido por su novela gráfica de 2020 “Superman Smashes the Klan”, una historia sobre una familia chino-estadounidense que se muda a Metrópolis en 1946 y enfrenta discriminación por parte del Klan. La historia sigue a la familia Lee mientras confrontan al grupo supremacista blanco con la ayuda de Superman.

Yang ve su propia experiencia como chino-estadounidense reflejada en la historia de Superman. “La idea de que tienes que ocultar quién eres o que estás atrapado entre culturas”, dijo. “Superman tiene dos nombres: Kal-El, su nombre kryptoniano, y Clark Kent, su nombre estadounidense. Yo tenía un nombre chino en casa y un nombre estadounidense en la escuela. Así que, aunque soy un católico practicante, me sentí más atraído por sus raíces judías porque ahí es donde podía relacionarme más”.

Yang ve a Superman como el superhéroe original que inspiró casi un fervor religioso en el mundo geek, con cosplayers que recrean escenas como un cristiano podría recrear episodios bíblicos alrededor de Navidad o Pascua. Un viaje a una convención de cómics es como una peregrinación donde los seguidores coleccionan arte original y “todo tipo de reliquias”.

Las historias en la cultura pop también se nutren de tradiciones narrativas más antiguas, a menudo arraigadas en religiones. “En cierto modo, puedes pensar en las religiones como comunidades que se construyen alrededor de historias que duran siglos”, dijo Yang. “La idea del autosacrificio, la idea de que haces buenas acciones sin el deseo de obtener reconocimiento. Ese es todo el punto de las identidades secretas”.

Aunque su fe católica es un aspecto importante de su vida, Yang dijo que nunca forzó la religión en sus cómics de Superman. “Escribo más sobre mi vida y mi experiencia vivida de fe, con las dudas y los bordes deshilachados”, dijo.

Personajes como Superman, aunque no son religiosos en sí mismos, proporcionan un portal a lo sagrado a través de lo profano, dijo A. David Lewis, novelista gráfico y escritor de cómics con sede en Boston.

“Me encanta que la gente tome algo de la cultura popular y encuentre algún nivel de espiritualidad o encuentre una conexión mayor con alguna fuente divina a través de ello”, dijo. “Pero nunca diría que Superman es sólo del pueblo judío o cristiano. Como algunas de las mejores narrativas que existen, Superman nos da acceso a algo trascendental”.

Las fuertes raíces judías de SupermanSamantha Baskind, profesora de historia del arte en la Universidad Estatal de Cleveland, es judía; ve numerosos paralelismos entre la historia de Superman y la historia de los judíos. El vuelo solitario de Superman desde Krypton en una pequeña nave espacial recuerda cómo la madre de Moisés lo colocó en una cesta de papiro y lo dejó en el Nilo, viendo que era su mejor oportunidad de supervivencia.

Algunos también comparan la historia de fondo de Superman con el Kindertransport, dijo, refiriéndose a un programa de rescate que transportó a casi 10.000 niños, en su mayoría judíos, desde territorios controlados por los nazis a Gran Bretaña en 1938 y 1939.

En el nombre kryptoniano de Superman, Kal-El, elegido por sus creadores judíos originales Jerry Siegel y Joe Shuster, el “El” connota a Dios en hebreo. En DC Comics, Superman también frecuenta la “Ciudad Botella de Kandor”, una ciudad kryptoniana reducida y colocada en una botella, representando un fragmento de la historia de Krypton. Baskind dijo que para ella es un recordatorio de cómo los judíos de la diáspora visitan Israel.

“También está el pensamiento de que Siegel y Shuster crearon a Superman porque eran estos dos jóvenes judíos delgados que no podían salir a luchar contra Hitler, pero Superman luchó contra los nazis en la portada de sus cómics”, dijo. En algunas ediciones tempranas, Superman sostenía a Hitler por su uniforme nazi mientras suplicaba misericordia.

A pesar de los matices religiosos, el atractivo de Superman para aquellos que no están afiliados a una religión sigue siendo fuerte, dijo Dan Clanton, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Doane en Nebraska. Dice que es porque la historia de Superman “realmente encapsula la religión civil estadounidense”.

“Esta idea de que hay prácticas y creencias que proporcionan a todos, independientemente de la identidad religiosa, un sentido de ser parte de algo más grande que ellos mismos”, dijo.

Neal Bailey, colaborador durante más de una década de Superman Homepage y ateo, cree que Superman en su mejor momento es un “pragmático filosófico” que resuelve los problemas más complejos con la menor cantidad de daño.

“Él realmente va más allá de la religión para ver nuestras similitudes”, dijo. “A Superman no le importarían las creencias religiosas de las personas. Le importaría más si están viviendo a la altura de su potencial humano”.

