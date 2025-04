Wiz Khalifa lanzará secuela de ‘Kush + Orange Juice’ 15 años después

En 2010, el relajado rapero de Pittsburgh Wiz Khalifa lanzó su mixtape revelación “Kush + Orange Juice”, creando la banda sonora ideal para los fumadores elegantes: canciones ligeras sobre chicas y marihuana transmitidas a través de su flow generosamente enunciado.

Para aquellos que prestaban atención, el futuro atractivo comercial masivo estaba prácticamente asegurado. Cinco años después lanzaría “See You Again” junto al cantante Charlie Puth para la película “Furious 7”, una de las canciones más grandes de la década.

“Muchos artistas que, ya sabes, se mantienen fieles a lo que originalmente los hizo ser quienes son, no tienen la oportunidad de hacer una canción exitosa como esa”, le dijo a The Associated Press. “Así que realmente me siento bendecido y agradecido de tener canciones como esa en mi repertorio”.

Ahora, una década después de “See You Again” y 15 años después de “Kush + Orange Juice”, se está preparando para lanzar una secuela, “Kush + Orange Juice 2”. Antes del álbum, Khalifa comenzó a lanzar freestyles (rapeo improvisado), un regreso nostálgico a los primeros días de su carrera, la era en la que descubrir nuevos éxitos significaba explorar blogs de rap y SoundCloud. Los oyentes lo devoraron.

“Es algo que seguí haciendo para mis fans y para las personas que me apoyan”, dijo sobre los freestyles. “Eso realmente encendió la chispa y me hizo saber que había una demanda por eso de nuevo”.

Khalifa ya estaba trabajando en “Kush + Orange Juice 2” cuando comenzó a lanzar los freestyles, pero el interés de sus fans ciertamente ayudó a fortalecer el proyecto. Quería captar la naturaleza positiva del original.

“La emoción proviene de lo que la música realmente le hace a la gente o de lo que les recuerda”, explicó. “Creo que sienten una sensación de algunos de los mejores momentos y algunos de los más divertidos e importantes. Y si quieres eso ahora, entonces vas a poner mi música y te voy a dar algo nuevo para que tengas esas mismas experiencias”.

Y hay similitudes: el sketch de radio del primer mixtape perdura en el segundo, pero lo más importante, hay una frescura despreocupada compartida, desde la suave melodía de “5 Star” hasta el himno “Khalifa’s Home”, logrado con la ayuda de algunas colaboraciones robustas: Gunna, Don Toliver, DJ Quick, Juicy J, Ty Dolla $ign, Terrace Martin, Curren$y y más.

“Todos los que están involucrados... están realmente cerca del origen de la historia real de ‘Kush + Orange Juice’. Así que simplemente tiene sentido, y simplemente hace que la historia sea aún más grande”, dice.

En una canción cerca del final del nuevo álbum, “Super Duper High Outro”, Khalifa sugiere que podría haber una tercera entrega en la serie “Kush + Orange Juice”. “Si queremos hacer el número tres, haremos el número tres”, dice en la pista. “Nos vemos en diez años”.

“Lo mantendremos en marcha”, dice sobre la serie. “Simplemente, sigamos sin parar”.

Pero por ahora, quiere que la gente se conecte con “Kush + Orange Juice 2” como lo hicieron con el primero.

“Solo espero que necesiten esto en su vida, y que esto sea lo perfecto que llegue en el momento perfecto”, dice sobre el álbum. Ciertamente, no perjudica que se lance el fin de semana del 4/20, el Día Internacional de la Marihuana.