Joaquina tiene un mundo interior como una burbuja

La cantautora Joaquina está muy cerca de su lado espiritual, como lo ha representado en una de las canciones de su álbum debut “al romper la burbuja”, con el que se encuentra actualmente de gira internacional.

Nació en Caracas y a los 6 años se mudó a Miami, donde comenzó a hacer música desde muy pequeña. En su familia, ella es la única música; sus padres son periodistas. Se dio cuenta de que tenía este talento especial desde que tenía 3 años. De niña comenzó a tocar piano y violín, también a hacer sus primeras composiciones.

“Me enamoré de la literatura, los libros y la poesía y escribir también muy chiquita”, dijo entrevista por videollamada desde Madrid. “Empecé a escribir canciones sola en mi habitación como a los 13 años”.

A los 17 años estudió en un programa del productor galardonado con el Latin Grammy Julio Reyes Copello, en colaboración con el Abbey Road Institute, en el cual aprendió composición, interpretación y también ingeniería de sonido y producción. Para los 20 y con su EP “los mejores años (notas de diario)” bajo el brazo, fue nominada al Latin Grammy a mejor nuevo artista y ganó, convirtiéndose en la galardonada más joven de la categoría. En julio de este año cumplirá 21.

Aunque estudió con la idea de ser una artista intérprete, tuvo un gran descubrimiento al aprender de producción e ingeniería de sonido.

“Me cambió la vida y afecta mucho mi forma de trabajar y de ver la música”, dijo Joaquina, quien comenzó a producir por su cuenta varias de las canciones de “al romper la burbuja” antes de completarlas con otros productores. “Saber cómo funcionan los micrófonos y la ciencia detrás, igual como en el en vivo, poder hablar con tu ingeniero, escuchar el show, y decir ‘quiero esto’, decirle a tu ingeniero que le baje a una frecuencia o que le suba… Mi meta es simplemente poderme comunicar efectivamente”.

Reyes Copello, quien ha sido productor de artistas como Thalía, Kany García, Alejandro Sanz, Laura Pausini y Pablo Alborán, colaboró en varias de las canciones del álbum.

“Para mí es un honor tener simplemente la oportunidad de trabajar con él”, señaló Joaquina. “Trabajar con él y escribir y producir con él me abrió la mente muchísimo”.

Las canciones del álbum fueron compuestas por Joaquina cuando tenía unos 19 años, en una etapa que califica como de mucho aprendizaje y autodescubrimiento.

“La burbuja también representa este concepto de un mundo interior que todos tenemos”, señaló. “Y la idea de poder tener un lugar seguro dentro de tu mente y tu corazón y en el que tú puedas existir y al que tú puedas regresar cuando lo necesites”.

“el Alquimista” es una canción del álbum que nos abre las puertas a ese mundo interior, en el que Joaquina revela su lado más espiritual.

“Mi fe es una parte muy importante de la forma en la que yo veo la vida”, señaló. “‘el Alquimista’ no habla desde un lugar teológico ni nada, habla desde un lugar totalmente honesto y sincero, como mis conversaciones con Dios que son muy honestas y sinceras”.

Está inspirada en “El Alquimista”, de Paulo Coelho, y también habla de la confusión de estar en medio del mundo, viendo que todo parece haber sido creado a la perfección a excepción de los impulsos humanos.

“Si todo es perfecto, ¿por qué nosotros somos tan malos en muchas cosas que hacemos?, quisiera hablar con Dios para pedirle consejos y preguntarle un poco qué es lo que hago, porque no tengo ni idea”, dijo Joaquina.

El álbum tiene canciones de romance y también muchas canciones de desamor, como “todo y nada”, que habla de ese concepto de tener una persona en la vida en una relación fuerte que luego se desvanece, un típico amor imposible.

Otro de los temas más sentidos es “pasatiempo” sobre una relación que parecía especial, pero crea un vacío al enterarse que, en realidad, nunca fue tan importante para la otra persona, sino que más bien sirvió para olvidar a alguien más.

“Para mí es la canción más triste del disco porque viene desde ese, un lugar obviamente de rabia, pero más que todo de aceptación, de ‘ok, me rindo, no importa lo que hubiese hecho, sólo fui tu pasatiempo y ya lo puedo ver’”, señaló Joaquina. “Eso definitivamente fue una burbuja que rompí”, agregó. “Le doy las gracias, porque me dejaste con mi canción favorita del álbum”.

Tras sus recientes actuaciones en Madrid, Barcelona y Ciudad de México, Joaquina se presentará en concierto en Orlando, Nueva York, Houston, Miami, Santiago de Chile y Bogotá.

“Sigo como en una nube, sigo soñando”, dijo sobre entrar en contacto con el público para corear sus canciones.