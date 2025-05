Este es el director y actor argentino que se inspiró en el duelo para crear una irreverente comedia ‘queer’

No le ha estado yendo mal. Pese a que “Los domingos mueren más personas” (titulada en inglés “Most People Die On Sundays”) es su primer largometraje de ficción, ha logrado que este se estrene hasta el momento en Estados Unidos (lo hizo la semana pasada en Nueva York y lo hace desde mañana en el Laemmle Royal y el Laemmle Town Center de Los Ángeles y Encino, respectivamente) y en Francia.

Se trata de un hecho significativo para una cinta independiente de bajo presupuesto, de perfil bajo y de origen latinoamericano que maneja además una propuesta atípica al presentarnos a un personaje poco comunicativo y subido de peso que tiene que enfrentarse tanto a sus demonios personales como a la pérdida de miembros cercanos de su familia, lo que lo obliga a regresar a su ciudad de origen desde Italia, donde se encuentra estudiando.

En ese sentido, Iair Said, quien interpreta a David (el personaje descrito), y que es además el director y el guionista del filme, no puede dejar de sentirse emocionado, aunque asegura que la situación actual del cine en su país, afectado por decisiones gubernamentales, no le permite tener grandes esperanzas sobre el futuro de la industria en las mismas tierras gauchas.

Y eso que la entrevista que nos concedió hace unos días se llevó a cabo antes de que el mandatario de Estados Unidos anunciara la posibilidad de que las películas hechas fuera de Estados Unidos fueran sometidas a aranceles descomunales.

Iair, el personaje de David no es necesariamente tú, pero imagino que tiene fuertes conexiones contigo. ¿También vives en Roma?

No, yo vivo en Buenos Aires. Nunca he vivido en el exterior, lamentablemente. El personaje no tiene tanto de mí como parece. Pero presentarlo de este modo me daba la posibilidad de que, fuera de su núcleo familiar, se pudiera comportar de manera distinta a la que se comporta en su lugar de origen.

Igual, cuando escribí esto, lo hice para poder viajar, soñando con filmar una película en el extranjero, como si fuera una idea imposible. Y cuando se hizo posible, entendí que, en realidad, lo que le pasa al personaje es que no se anima a manifestar su dolor o sus emociones frente a los suyos, mientras que, afuera, no tiene problema en exteriorizar un poco más.

Antes de esto, habías hecho cortometrajes de ficción, pero tu largometraje anterior e inicial fue un documental llamado “Frida”.

Sí; es la historia que tengo con una tía abuela mía que no tiene heredero y que se quiere morir desde el día en que nació, mientras que yo me quiero quedar con su departamento. Es una mezcla de comedia con un drama muy dramático. Se estrenó en 2018 y todavía está en plataformas de todo el mundo. Es rarísimo, porque tiene muchos fans.

Estás un poco obsesionado con el tema de la muerte, ¿no?

Hay una preocupación. Espero que la película que viene no tenga tanto que ver con eso, pero me parece bueno indagar en el mundo de la muerte a través del cine, porque me parece que el cine, de alguna manera, sirve para inmortalizar a algunos personajes que no son tan relevantes en la sociedad. Pasaba lo mismo con el documental, que sigue siendo comentado hasta hoy, porque trataba sobre una señora que vivía sola en su casa y que, pese a ello, trascendió generaciones gracias al cine, que tiene la virtud de hacer eterna a la gente que pasa desapercibida en la vida cotidiana.

Pese al género que manejaba, el documental también tenía momentos de comedia, como lo acabas de decir. Y eso es algo que se mantiene en “Los domingos mueren más personas”, que es un trabajo de ficción.

Para mí van, el drama y la comedia se retroalimentan. Yo creo que, para que una situación sea muy dramática, tuvo que haber sido antes muy graciosa, y viceversa. Cuando estás en un velatorio, llorando desconsoladamente, de repente pasa alguien con una bandeja de sándwiches y pensás: “¿Cuál me como? ¿Uno de queso o uno de jamón?”

Del drama más absoluto, pasás a convertirte en un mundano que lo único que estás pensando es si lo quieres con mayonesa o sin mayonesa. Me parece entonces que las películas que expresan un poco la comedia en el drama sirven para que el espectador pueda exorcizar el dolor.

¿Y qué te ayudó esta película a exorcizar? Porque te expones tanto física como emocionalmente en ella, aunque tengo entendido que ya habías aparecido ante la cámara en tus trabajos anteriores.

Yo empecé a dirigir porque quería actuar en algo y nadie me llamaba. Empecé a dirigirme, y me fue particularmente muy bien con el primer corto, que me costó, digamos, 100 dólares, y con el que gané 25 mil dólares por un premio que se me dio en un festival de Abu Dhabi. Después de eso, me dije: “Bueno, soy director también”. E hice otro que estuvo en la competencia oficial del Festival de Cannes en el 2015.

En relación a la exposición física, si te fijás, lo único que hace el personaje es sacarse la remera. Lo que pasa con cuerpos como el mío es que la gente se sorprende mucho de verlos, mientras que, si ves a George Clooney o a Brad Pitt con poca ropa, no decís que se exponen. Para todos, es como un descubrimiento, porque no están acostumbrados a ver gordos en el cine.

Yo dirijo castings en el mundo entero. Ahora estoy trabajando con Perú, y lo hice antes con “El Eternauta”, que se acaba de estrenar, y con “La sociedad de la nieve”. Es muy difícil meter cuerpos disidentes en los trabajos populares. Por lo tanto, para mí, era importante mostrar otra tipología de cuerpo.

Mi intención también era lidiar con un proceso de duelo, claro. Escribí la película un tiempo antes de que muriera mi padre, tres o cuatro años antes, pero él no estaba en coma ni nada de eso, como sí lo está el personaje de la película. De todos modos, sí había algo del estado de tristeza que yo ya estaba atravesando, y para mí era importante mostrarlo.

En otra entrevista, dijiste que no te gustan películas como “Call Me By Your Name”, justamente porque ponen a los típicos galanes en papeles estelares correspondientes a la comunidad ‘queer’.

Pasa mucho en las películas LGBTQ+, donde los protagonistas son quizás más hegemónicos que en las otras películas. Pero también pasa algo con los gordos y con las gordas. Como director de casting, te puedo decir que las personas que llegan lejos como actores o como actrices lo hacen por ser flacos, no por ser talentosos, aunque eso no quiere decir que no tengan talento.

Mi idea con este personaje, y también con el de la madre y el resto de la familia, era mostrar unos cuerpos que son reales y que, con ello, también dicen algo.

Tampoco querías presentar a personajes homosexuales impecables. Apenas llega a Buenos Aires, David comienza a tratar de tener intimidad con gente que no quiere tener intimidad con él. Eso parece un poco arriesgado, porque siguen habiendo prejuicios sobre esta comunidad.

Es que yo no me quise poner ninguna limitación ni representar a nadie. En realidad, lo que está haciendo ese pibe está mal, porque puede parecer divertido, pero termina convirtiéndose en acoso. Sin embargo, para mí, era interesante tener a un protagonista que no generara inmediatamente empatía, porque eso le permite tener más capas; lo querés, pero también te parece un imbécil. Si no, queda muy lineal todo.