‘Fan Fest Nights’ captura la nostalgia entre el pasado y presente de diversas generaciones

Universal Studios Hollywood definitivamente ha logrado atrapar la nostalgia de los que hoy en día son padres o abuelos para reunirlos en un mismo lugar junto a jóvenes y adolescentes que en el presente se sienten atraídos por la cultura nipona. “Fan Fest Nights” es el resultado de esta conjugación en las nuevas noches selectas que ofrece famoso parque de atracciones hollywoodense.

Para comenzar esta travesía hablemos de “Back to the Future: Destination Hill Valley”. Y es que viajar en el tiempo es una fantasía que en algún momento de la vida debes haber tenido seguramente. A mí me ha pasado y la noche del viernes 25 de abril tuve la oportunidad de poner a volar aquellos recuerdos que viví cuando vi por primera vez la cinta “Back to the Future” protagonizada por los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

Tenía 15 años de edad cuando el director de la cinta Robert Zemeckis capturó mi atención y me puso a pensar, por primera vez, qué haría si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo a bordo de un DeLorean convertido en una máquina del tiempo. Fue mucho lo que vino a mi mente, pero una que me marcó fue la idea de poder ver viajar al pasado y ver a mis padres cuando se conocieron. Creo que todavía sigue latente en mí ese pensamiento, porque las versiones de mis propios padres tienen algunas contradicciones o nunca nos quisieron contar todos los detalles de cómo fue. En fin, vamos a lo que vamos.

Vista de la entrada de Universal Studios Holywood en la inauguración del Fan Fest Night el viernes 25 de abril. (Tommy Calle/Los Angeles Times en Español)

Anuncio

El recién estrenado “Fan Fest Nights” de Universal Studios ha tenido la extraordinaria idea de recrear con personajes humanos algunos de los momentos icónicos de esta cinta en la que los visitantes pueden sentirse en medio del año de las escenas ambientadas en 1955 cuando el personaje de Marty Mcfly viaja desde 1985 a la época en que sus padres de conocieron en 1955 y donde tuvo la oportunidad de interactuar con ellos.

Esta nostálgica experiencia lleva precisamente a los visitantes a viajar mentalmente en el tiempo y ubicarlos en pleno Hill Valley junto a los icónicos personajes de la primera película de las tres que se realizaron.

El viaje en el tiempo comienza en el momento en que los visitantes abordan el “Fan Tram” del Studio Tour para dirigirse entre la oscuridad de los estudios y la bienvenida que les ofrece el recordado Doc Emmet Brown cuando van en el vehículo para luego bajarse en el corazón del Courthouse Square, el lugar de rodaje original de esta película.

Desde que te bajas del transporte, te encuentras con los muros originales de la entrada a Hill Valley que le dan un gran realismo al inicio de la experiencia. Dos estatuas de leones sobre los muros con la inscripción de Hill Valley atrapan a los visitantes e invitan a tomarse los primeros selfies para presumirlos en sus redes sociales.

Lo primero con lo que te topas es un taller y un auto de la época en color blanco y rosa, donde algunos personajes están interactuando y les permiten fotografiarse con los visitantes mientras comparten una conversación amena.

Anuncio

A unos metros, los visitante pueden ver el auto negro Biff Tannen, un modelo Ford Super Deluxe convertible de 1946, del famoso villano de la cinta, quien igualmente se encuentra cerca del auto mientras interactúa con los visitantes. Más adelante está recreada la escena en la que el Delorean DMC-12 de 1981 convertida en la famosa máquina del tiempo, ha desaparecido dejando marcas de fuego en el pavimento tras haberse transportado al futuro. Al fondo se puede apreciar una enorme pancarta con la entrada de lo que parece ser un cine.

Está máquina del tiempo se encuentra en exhibición al otro extremo de Courthouse Square y si tienes suerte puedes fotografiarte con Einstein, el perro mascota del Doc, quien fue el primero que viajó en el vehículo en el tiempo.

Uno de los mayores atractivos es la recreación del baile Enchantment Under the Sea donde Lorraine (que interpretó en la cinta Lea Thompson) y George (Crispin Glover), los futuros padres de Marty, se besan por primera vez. El momento es una fiesta total con una banda en vivo que toca los mismos temas de la banda sonora mientras algunos personajes de la cinta invitan a los visitantes a bailar junto a ellos. El momento se carga de mayor emoción cuando Marty toma el escenario y con su guitarra roja toca el clásico Johnny B Goode con el coro de todos los presentes. Sin embargo, la llegada del director de la secundaria de Hill Valley (que interpretó en la cinta James Tolkan) llega para cancelar la velada.

En medio de los abucheos, las luces se apagan para darle vida a la proyección de la escena en la que Marty regresa al futuro justo en el momento que un rayo cae en el reloj de la torre del ayuntamiento de Hill Valley logrando el aplauso y las ovaciones de los presentes.

La experiencia se realiza varias veces durante toda la noche. Es impresionantemente divertida. Además para los fans, hay puntos de venta donde pueden adquirir productos, ropa y gorras inspiradas en la famosa saga “Back to the Future” que logra atrapar la nostalgia de un público mayormente adulto entre entre 35 y 50, además de mostrarle a los jóvenes de hoy en día que están familiarizado con la historia de las tres cintas de la saga. Para darle una calificación de 0 a 5, el puntaje sería de 4.9.

Anuncio

No estaría mal que en un futuro, la producción lograse recrear la cinta Grease, la popular cinta de los 80 ambientada en los 50 que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton-John para continuar esa nostalgia de los visitantes adultos que hoy en día también es conocida por las nuevas generaciones. Bueno, esa es solo una idea muy personal.

Tras estas emociones, ahora, a bordo del tram, los visitantes hacen su viaje de regreso al presente para seguir disfrutando de las demás experiencias del Fan Fest que acaba de iniciar durante noches selectas en Universal Studios hasta el 18 de mayo.

Esta experiencia tiene boleto aparte y no forma parte de la admisión que se adquiere por el día por lo que los visitantes deben abandonar el parque y si quieren disfrutar de la experiencia deben comprar el boleto extra.

Buenos y otros no tanto

En un esfuerzo por lograr los beneficios económicos que genera Halloween Horror Nights, ahora Universal ha tenido la idea de crear Fan Fest Nights, este nuevo atractivo que pretende sacarle mayor provecho a las noches de esta temporada primaveral en el parque de atracciones.

El día de la inauguración se comenzó por todo lo alto con el desfile de algunas celebridades en la alfombra roja con la presencia de David Dastmalchain, Bábara Palvin, Dylan Sprouse, Jerry O’Connell, Kaiji Tang y Nana Visitor, entre otros.

Una de las atracciones que realmente tiene mucha expectativa es la de Star Trek: Red Alert, que está inspirada en el universo de las series y películas de la saga Star Trek que ha fascinado a varias generaciones.

Anuncio

En el mismo espacio que Halloween Horror Nights ha utilizado como Hospital Psiquiátrico y como una de sus atracciones, ha sido recreado como el interior de una nave espacial inspirada en el U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, donde los visitantes abordan la nave para emprender una misión para prevenir una amenaza interestelar.

Se supone que los visitantes han sido transportados al año 2403, justo cuando una amenaza de otro mundo pareciera iniciar el caos en el interior de la nave.

Con el paso de los minutos, los visitantes son desplazados a diferentes salas que se pudieran hacer familiares a los seguidores de la saga Star Trek. Las interacciones son con la tripulación, un grupo de personas reales que actúan de acuerdo a la situación en busca de controlar el caos. Una pantalla led enorme muestra el exterior de la nave y ahí comienza la “aventura”, pues una criatura luminosa aparece y quiere afectar a la nave. Los efectos son muchos, pero nada atractivos y las actuaciones son muy forzadas. Si tuviéramos que dar una calificación del 0 al 5, el puntaje sería 2.

Interior de la atracción “Dungeons & Dragons: Secrets of Waterdeep” del Fan Fest Nights de Universal Studios Hollywood. (Amanda Villegas/Para The Times)

La atracción en forma de laberinto, donde vas cruzando varias salas cerrada denominada “Dungeons & Dragons: Secrets of Waterdeep”, está inspirada en uno de los juegos más populares que conoce la juventud de hoy en día. Se trata de una experiencia interactiva que invita a los visitantes a recorrer junto a los Arpistas, una heroica red de espías que buscan frustrar el complot Xanathar y así salvar la ciudad de Aguas Profundas.

Pasando de sala en sala, los visitantes pueden ver a través de las lonas del techo volar a los dragones y en otra sala se ven rodeados de un cargamento de monedas de oro, mientras son llevados a conocer otros personajes de la historia. El puntaje en esta ocasión es de 3.5 por el atractivo de la escenografía, aunque la aventura es un poco floja.

Anuncio

Dedicada a los jóvenes amantes del ánime japonés está la atracción visual “Jujutsu Kaisen: Hunger of the Cursed”, la cual se realiza en el mismo espacio de proyección que está inspirado en Kun Fu Panda.

Esta experiencia de anime, inspirada en un manga japonés (historietas niponas) muy popular y su adaptación al anime, sigue la historia del estudiante de preparatoria Yuji Itadori, quien accidentalmente se convierte en el anfitrión de una poderosa maldición y se une a la Preparatoria Tokyo Jujutsu, una organización que lucha contra las maldiciones.

Esta aventura épica se transforma en una experiencia cinematográfica con efectos de movimiento y efectos de sonido mientras lo disfrutas sentado en la butacas. Esta experiencia fue estrenada por primera vez en Universal Studios Osaka, Japón y ahora llega a Hollywood. El puntaje es de 3.8.

A pesar de que las proyecciones en el castillo de The Wizarding World of Harry Potter, es algo ya conocido por los visitantes, la novedad es el debut en Universal Studios Hollywood del espectáculo de proyección de luz Hogwarts Always, que ofrece un show visual inspirado en un año escolar en Hogwarts, donde cada una de las facultades están en competencia. El show combinando música y efectos de magia, mientras Hogwarts Always brilla intensamente con el fondo del castillo de Hogwarts como pantalla.

Otro de los atractivos es la presencia de criaturas mágicas como el Escarbato, Bebé Dragón y un Occamy, quienes interactúan con los visitantes en medio de la oscuridad del lugar.

Los personajes principales de la cinta “Wicked” también se hacen presentes en las noches del Fan Fest de Universal Studios Hollywood para compartir con los visitantes. (Tommy Calle/Los Angeles Times en Español)

De la cinta nominada al Oscar y los Golden Globes “Wicked”, aparecen los personaje más populares de la franquicia en una locación para interactuar con los visitantes y hasta fotografiarse con ellos para su redes sociales.

Elphaba y Glinda aparecen con su estilo para compartir con visitantes quienes pueden verlas apenas entran al parque por la entrada principal.

En el área de Super Nintendo World: Let’s Go, Yoshi, tiene la novedad de incorporar la marca el debut de Yoshi, unos de los personajes favoritos de los fans, a quien pueden conocer los visitantes.

Como parte de la bienvenida de Yoshi, los visitantes se unen para buscar los cinco coloridos huevos de Yoshi. Tras completar esta original misión, los visitantes reciben la recompensa de conocer a un Yoshi de un color diferente. Las filas son largas pero vale la pena para los seguidores de la franquicia.

Durante el “Fan Fest Nights” algunas de las atracciones favoritas se mantienen abiertas como “Harry Potter and the Forbidden Journey” “Flight of the Hippogriff”, “Jurassic World—The Ride”, “Despicable Me Minion Mayhem”, “Revenge of the Mummy: The Ride” y “The Simpsons Ride” y “Mario Kart™: Bowser’s Challenge”, aunque este último no estuvo disponible el viernes del debut de Fans Fest Night.

Universal Studios Hollywood Fan Fest Night Cuándo: 2, 4, 9, 11, 16, 18 de mayo, desde las 7p.m. hasta 2am



Dónde: Universal Studios Hollywood, 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608.



Admisión: $74/ Universal Fan Fest Nights Universal Express $173/ Universal Fan Fest Nights After 2 PM Day/Night $114



Más Inf.: Aquí





Anuncio

Videos: Colaboración Armando García