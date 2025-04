No Te Va Gustar celebra 30 años de carrera con una mini gira estadounidense de repertorio generoso

Cuando respondió nuestra llamada, Emiliano Brancciari se encontraba en ambiente familiar, disfrutando de un merecido reposo en el balneario uruguayo de Playa Hermosa. Pero sería absurdo decir que se pasa la vida de vacaciones o que se ha dormido en sus laureles, porque es todo lo contrario.

De hecho, la situación en la que lo encontramos parece ser de lo más inusual, cuando se considera que, en realidad, el vocalista y guitarrista de No Te Va Gustar es un sujeto incansable. Pese a que NTVG (como se conoce también a su proyecto principal) no ha publicado un disco inédito en estudio desde el 2021, el grupo uruguayo ha lanzado no uno, sino dos álbumes en vivo entre el 2024 y el 2025; acaba de dar a conocer una nueva colaboración con el dúo El Zar (llamada “Parte de mí”), y, hace un mes, el mismo Brancciari estrenó su segundo trabajo como solista, “La sombra en luz”.

El respiro iba además a ser breve, porque, unos cuantos días después, el músico se subiría nuevamente a un avión con la finalidad de emprender una mini gira estadounidense que se iniciará el 1ro de mayo en el Catch One de Los Ángeles y que pasará después al Maya Nightclub de Redwood City, el Revolution Live de Fort Lauderdale y el White Eagle Hall de Jersey City.

“Se descansa poco, pero el motor artístico es el arte, así que siempre hay ganas de hacer cosas nuevas”, nos dijo Brancciari a través de una conexión por Zoom. “De hecho, este año vamos a grabar un nuevo disco con No Te Va Gustar, así que estamos muy metidos con eso”.

¿Y le resulta difícil mantener un ritmo semejante?, le preguntamos. “No, es bastante natural; ya lo tengo asimilado y lo disfruto un montón”, respondió. “Obviamente que también gozo de los momentos más privados; ahora mismo estoy con mi hijo, disfrutando el último fin de semana antes de salir de nuevo a tocar”.