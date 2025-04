Xavi y Feid acapararon la atención en los Premios ASCAP 2025

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) celebró anoche en la ciudad de Los Ángeles la edición 2025 de El Premio ASCAP, el cual reconoce la labor de sus compositores por las canciones más exitosas que fueron interpretadas durante el último año en la industria de la música latina.

Fue un gala en la que se originó un tremendo revuelo por la prosencia del joven cantante de corrido romáticos Xavi, quien solamente posó para las fotografías con su galardón en la mano con lo cual se acreditó anoche como el cantautor más jóven que recibe El Premio ASCAP al Compositor del Año.

El artista de 20 años de edad, estuvo escoltado por su equipo de trabajo para evitar que los medios se le acercaran. Sin embargo en un breve descuido Xavi se acercó los reporteros al reconocer a uno de ellos y dijo sentirse “muy honrado con este reconocimiento” que lo certificaba desde anoche como el compositor más joven que recibe la condecoración. Ya en la terraza al aire libre donde se celebró la entrega de galardones, Xavi le dijo a Los Angeles Times en Español que todo ese alboroto que se formó en la alfombra roja “forma parte del show”. “Pero me siento muy feliz que mi trabajo como cantante y compositor sea reconocido”, agregó.

Xavi recibe el Premio ASCAP 2025 al Compositor del Año, el más joven en la historia de estos galardones que reconocen la labor de los compositores. (Lester Cohen for ASCAP/Creative Link)

Anuncio

Xavi, quien fusiona los corridos tumbados con letras románticas, logró que sus temas “La Diabla” y “La Víctima” encabezarán la lista Billboard Hot Latin Songs, canciones que fueron premiadas anoche al igual que “Corazón de piedra”. “Me estaba congelando al recibir el premio”, no dijo con simpatía Xavi, quien igualmente, al parecer, se siente feliz de estar saboreando la alegría de la paternidad, algo de lo que prefirió no compartir con los medios en la alfombra. “Estoy en una etapa muy bonita de mi carrera”, fue lo que alcanzó a decirle tras bastidores a Los Angeles Times en Español sin mayores detalles.

Por otro lado, el artista urbano Feid, quien durante las últimas celebraciones de la entrega de premios de la industria ha logrado acaparar las máximas nominaciones, también formó revuelo durante su paso por la alfombra roja. El joven colombiano, pareja de la estrella urbana Karol G, tampoco quiso profundizar en detalles de su vida sentimental y prefirió mostrar la alegría que vive en su carrera musical y el reconocimiento que recibía durante la velada. “Gracias por todo lo que han hecho por mí como compositor, como artista y como todo. Se les quiere de gratis, Dios los bendiga. Palabras sobran, los quiero parceros”, dijo el futuro padre, quien tampoco dijo si habría boda o no con “La Bichota”.

Durante la velada, Feid recibió el premio ASCAP al Compositor/Artista del Año por segundo año consecutivo por composiciones como “Perro Negro” (con Bad Bunny), “Bubalu” y “Luna”.

Feid recibió anoche El Premio ASCAP 2025 como Compositor/Artista del Año. (Creative Link)

Otro de los premios otorgados en la ceremonia fua al tema “QLONA”, que es co-escrito por el compositor Dani Raw y publicada por Kobalt Music Publishing, que ganó El Premio ASCAP como Canción Latina del Año. Este tema, interpretado por Karol G y Peso Pluma, lideró la lista Billboard Hot Latin Songs durante cinco semanas.

El cantante nacido en Kansas City, de ascendencia puertorriqueña, Eladio Carrión, fue el último en desfilar por la alfombra roja, pero lo hizo muy emocionado.. “Estoy muy contento, estoy feliz, muy en paz”, fueron las primeras palabras a Los Angeles Times en Español.

Anuncio

Eladio Carrión acaba de anunciar su gira más extensa hasta la fecha , la cual partirá desde Nueva York hasta Buenos Aires, Argentina. Este nuevo recorrido lleva por nombre “DON KBRN World Tour”, en apoyo a su recientemente lanzado álbum “DON KBRN”. El inicio se tiene previsto para el 27 de agosto en Charlotte y recorrerá escenarios de Carolina del Norte, Washington, Chicago, Miami, Houston, Dallas, San Diego y Los Ángeles. ”Ya salimos a la venta y súper contento de poder llevar el espectáculo a los fanáticos. Hemos estado trabajando muchísimo en el álbum, en la gira, las presentaciones, apretando todas esas turcas que faltaron en la gira pasada. Vamos a integrar la cultura japonesa en los shows porque soy fanático de esa cultura y lo vamos a integrar en los videos y en la temática del álbum, algo que es nuevo para los fanáticos y sé que les va a gustar un montón”, dijo el artista de 30 años de edad.

Sobre el reconocimiento que recibió anoche por su tema ‘Te quiero más que ayer”, Carrión dijo que esa canción es muy importante, pero sobre todo por el valor sentimental y personal que tiene para él. “Es un tema dedicado a mi papá, quien sale en el video completo. Es una canción bien linda y es bien diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, es algo fuera de mi zona de confort y saber que con un tema así puedo ser reconocido, uno se siente muy bien. Es un tema personal y comercial, no es un trap ni un hip hop y da el espacio para que se vaya más global”, explicó el artista.

Uno de los que no podía ocultar su felicidad tampoco era Alfonso de la Cruz García, el compositor y músico mexicano que forma parte de la banda de Julión Álvarez, quien viene de hacer historia en el SoFi Stadium hace unas semanas al romper el récord de presentarse tres noches consecutivas en el enorme estadio y ser el premer artista latina que no logra. Con esta hazaña, rompen las marcas de dos presentaciones seguidas que impusieron artistas latinos como Los Bukis y Bad Bunny. “Imaginate, estoy feliz de haber podido regresar en concierto junto a Julión Alvarez después de 8 años de no hacerlo”, dijo visiblemente emocionado el compositor mexicano.

De la Cruz García, recibió reconocimientos por tres de los grandes éxitos que interpreta Julión como “Buscándole a la suerte”, “Lo tienes todo” y “Regalo de Dios”, que siguen acumulando millones de reproducciones en las plataformas digitales. ‘Qué más te puedo decir, estoy feliz y muy emocionado”, dijo en su paso por la alfrombra.

El artista cubano Descemer, quien es conocido en este lado del mundo por sus colaboraciones con Enrique Iglesia como “Bailando” y “Súbeme la radio”, recibió anoche su galardón ASCAP número 14 de su carrera. “Es una bendición que se reconozca el esfuerzo y cariño que le pongo a mis composiciones y compartir con los colegas una noche de premiaciones es una enorme bendición y satisfacción”, dijo el músico nacido en la Habana, Cuba.

Keityn, el compositor colombiano que trabaja en mancuerna con Ovy On the Drums, también fue reconocido anoche por sus temas “(Entre paréntesis)”, que interpreta Shakira y Grupo Frontera, además por sus éxitos “El jefe”, “Mírame”, “Por el contrario” (Becky G) y “Soltera” (Shakira).

Anuncio

Universal Music Publishing Group recibió el premio a la Editora del Año por tercer año consecutivo y el reconocimiento fue recibido por Alexandra Lioutikoff, Jody Gerson y Ana Rosa Santiago (Leading Ladies of Entertainment 2024).

Entre los éxitos editados Universal Music Publishing Group figuran “(Entre Paréntesis)”, “Adivino”, “Alch Si”, “Baccarat”, “Brickell”, “Corazón de Piedra”, “El Jefe”, “Gata Only”, “Igual Que Un Ángel”, “La Falda”, “La Nena”, “Puntería”, “Si No Es Contigo”, “Si Sabe Ferxxo” y “Sorry 4 That Much”.

Otros reconocimientos en esta edición incluyen a Daddy Yankee, quien rompe su propio récord al obtener su 52º Premio ASCAP por “Bonita”. Cris MJ (“Gata Only”, “Si No Es Contigo”) y la argentina Emilia por la colaboración que hizo con lLos Angeles Azules “Perdonarte ¿Para Qué?”. En esta ocasió ni Yankee ni Emilia estuviweron presentes en la ceremonia.

Maisak (“De Lunes a Lunes”), Gangsta (“Ohnana”) y Orlando “Jova” Cepeda (“La Falda”, “Adivino”) son algunos de los autores que recibieron El Premio ASCAP por primera vez en su carrera.

Otros ganadores incluyen a Carin León, Eladio Carrión, Jhay Cortez, Joss Favela, Keityn, Lenier, Maria Becerra, Marc Anthony, Myke Towers, Lyanno, Spread Lof, Rios, GALE, YannC, Chalko y Andy Clay.

La lista completa de ganadores de El Premio ASCAP 2025 está disponible en https://www.ascap.com/latinawards25.

La entrega de premios contó además con la presencia de muchos de los compositores que a lo largo de sus carreras se mantienen detrás de los reflectores que alumbran a los intérpretes en los escenarios. Sin embargo, anoche ellos fueron los protagonistas en una velada celebrada en el London Hotel de Los Ángeles y muiscalizada por la cantante y DJ nominada al Latin Grammy Ali Stone.