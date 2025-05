Rubén Blades se identifica con los inmigrantes mientras alista su regreso a Los Ángeles

A Blades no le gustan los purismos, y asegura haber sufrido en carne propia comentarios de ese tipo cuando dejó de lado los trombones y empezó a usar vibráfono, sintetizador y batería con la agrupación Seis del Solar, que fundó en 1983 y que lo acompañó en muchas de sus grabaciones más celebradas. “Pese a ello, no hay lugar a donde vaya donde no me pidan [que interprete] ‘Decisiones’”, señala, hablando de una pieza que es, en efecto, imprescindible en su repertorio, y que se registró durante esos años.

Más allá de tener fe en el futuro de la humanidad, Blades cree en el futuro de la salsa, incluso cuando muchos se han apresurado en ponerle una lápida encima ante la popularidad masiva de otros géneros.

“Hay cosas que forman parte ya del universo humano. El tango no va a desaparecer porque se fue [Carlos] Gardel. El rock no va a desaparecer porque se fueron Elvis Presley y los Beatles. El jazz no va a desaparecer porque se fue Miles Davis”, enumeró. “La música de salsa va a continuar siempre, y no solo porque está documentada en discos y videos, sino porque tiene una energía y una fuerza que no mueren y que se han ido desarrollando, porque lo que estamos oyendo ahora no es lo que hacía Beny Moré”.

“Lo que pasa es que, como todo, se mueve; es un péndulo, el gusto”, prosiguió. “Ahora se está oyendo mucho reggaetón; y si me preguntas si es que dentro de 20 años o 40 años va a haber un reggaetón que haya durado tanto como lo que han durado ‘Pedro Navaja”, ‘Pablo Pueblo’ o ‘Amor y Control’, no te sabría responder, porque esas no son canciones que apelan necesariamente al espíritu internacional y humano, sino al sexo o a cosas efímeras”.