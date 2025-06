Suprema Corte decide a favor de Sasha Sokol en caso de abuso de menores

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México sentó el miércoles un precedente al decidir a favor de la cantante mexicana Sasha Sokol, quien vivió una relación abusiva con un mayor de edad durante la adolescencia. Con la sentencia se abrió el camino a las víctimas de ese tipo de casos para obtener justicia por la vía civil sin que se apliquen plazos de prescripción.

El alto tribunal ratificó la condena civil contra el productor artístico Luis de Llano por la relación de índole sexual que sostuvo hace casi cuatro décadas con Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

Los cinco integrantes de la Sala Primera respaldaron por unanimidad el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que negó un amparo directo promovido por De Llano contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitido en septiembre de 2023. El Tribunal Superior declaró la responsabilidad civil de De Llano por la relación con Sokol, pese a que habían transcurrido más de 35 años desde los hechos.

Según la resolución del proyecto de la Suprema Corte, resultan “infundados” e “inoperantes” los conceptos expresados por el productor y, por lo tanto, “lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal”.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia capitalino condenó a De Llano por daño moral y le ordenó disculparse con la cantante, además de pagar una indemnización por reparación del daño que se fijaría después del juicio.

Sokol expresó en un mensaje de su cuenta de X, que ante la decisión de la corte, el productor “deberá aceptar las consecuencias de sus actos”. “Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas”, dijo la artista.

“A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos defenderme”, reconoció Sokol al celebrar el fallo con el que se declara la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. “Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”. The Associated Press intentó establecer contacto con De Llano y Sokol sin obtener respuesta.

La Suprema Corte asumió el caso en octubre del 2024 para determinar si los plazos legales de prescripción eran aplicables cuando se alega abuso sexual cometido por un mayor de edad que, además, estaba en una posición jerárquica. En el caso de Sokol, quien era integrante del popular grupo musical Timbiriche, De Llano era su productor.

En los últimos años, el alto tribunal ha emitido históricas decisiones como la que se acordó en septiembre del 2021 cuando se declaró inconstitucional penalizar el aborto en México.

Luego de años de silencio, Sokol denunció haber sido víctima de la relación abusiva con De Llano a raíz de las declaraciones del productor en una entrevista donde la mencionaba. “Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, dijo la cantante en redes sociales.

En México, es un delito que una persona mayor de edad sostenga relaciones sexuales con un menor de 18 años, independientemente de su sexo o consentimiento. “Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio”, dijo De Llano en la entrevista. “Me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora, tener que hablar de ‘pobrecita niña’”.

Sokol dijo que sus padres se opusieron cuando se enteraron de la relación, pero que ella mintió y esta se prolongó por años. “Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, reconoció la cantante.

Sokol formó parte de Timbiriche desde la década de 1980 y participó en los reencuentros de la banda. “Yo soy”, “11:11”, “Tiempo amarillo” y “Por un amor” son algunos de sus álbumes solistas.