Cruel World se sobrepuso a la lluvia con actuaciones memorables de Nick Cave, Devo y OMD

Pero eso no hizo que lo que este hizo resultara necesariamente histórico. New Order, de Inglaterra, es un conjunto legendaria con un merecido estatus de culto, pero, desde hace varios años, sus shows han tenido poco brillo y energía, como lo reconocen sus propios seguidores, por lo que colocarlos en esta posición no fue probablemente la decisión más razonable por parte de los organizadores.

Aunque la banda mantiene a varios integrantes originales, como el vocalista Bernard Sumner y el tecladista Gillian Gilbert, la voz del primero no se encuentra en el mejor de los estados, lo que perjudica la sensación que uno pueda tener de estar ante una agrupación atemporal, pese a que los juegos de luces y de video fueron realmente efectivos.

Sea como sea, New Order ofreció un largo set cuyo contenido en términos de diversidad fue bienvenido, ya que, más allá de “Blue Monday”, “True Faith” y “Temptation”, incluyó tres composiciones de Joy Division, la mítica banda de post-punk en la que militaron originalmente varios de sus integrantes, consistentes en “Transmission”, “Isolation” y “Love Will Tear Us Apart”, que se dejó para el final. Y pese a la aparente frialdad de su desempeño, Sumner se animó a hacer la última broma sobre el clima del festival al decir: “Es muy agradable estar en el soleado L.A.”

Para nosotros, la decisión más dura de la jornada llegó antes, cuando tuvimos que elegir entre Nick Cave and the Bad Seeds y The Go-Go’s, que se presentaban en escenarios distintos en horarios que no coincidían exactamente, pero que nos hubieran obligado a ver solo la primera parte de lo primero para poder ver luego la segunda parte de lo segundo, con el tiempo de traslado que eso implica y las dificultades para ubicarse a una distancia tolerable de los músicos.

Pensábamos de todos modos hacerlo, aunque, como lo esperábamos, el arte de Cave fue tan hipnótico y seductor que nos dejó prácticamente pegados en la posición más o menos cercana al escenario en el que nos encontrábamos para poder apreciarlo del mejor modo.