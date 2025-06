El dúo chileno de Zaror y Díaz Espinoza se unió a Scott Adkins para crear una explosiva cinta de acción

Era necesario entonces que habláramos adicionalmente con Díaz Espinoza, quien, en una conversación posterior, aseguró que fue un honor trabajar con Adkins. “Fue una gran experiencia que me gustaría repetir, aunque, al inicio, tenía el nerviosismo natural de estar a la altura de su talento”, confesó.

“Scott es una persona que, aparte de toda la experiencia que tiene después de haber filmado 60 o 70 películas, es un cinéfilo y alguien que podría ser fácilmente director, por todo lo que sabe de coreografías y de ángulos de cámara”, añadió.

Adkins también tiene piropos para Díaz Espinoza, cuyas películas anteriores le encantaron y que había buscado durante mucho tiempo colaborar con él. “Pese a que no tuvo dinero para hacerlas, su talento era claro en ellas”, afirmó.

“Ahora, contó con un presupuesto mucho mayor, pero demostró nuevamente que sabe hacer bien las cosas con pocos recursos”, agregó. “Entiende exactamente lo que necesita. No pierde el tiempo. Edita sus propias películas. No filma nada que vaya a dejar en la sala de montaje. Entiende el género. Y mientras que muchos directores de acción no saben cómo hablar con sus actores, da instrucciones muy concisas y fáciles de entender, lo que me pareció genial”.