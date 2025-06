Pedro Pascal compite por el amor de Dakota Johnson en la apasionante ‘Materialists’

Su apoyo decidido a la comunidad inmigrante afectada por todo lo que viene sucediendo en este país en términos migratorios lo ha convertido en un representante particularmente visible y apreciado de Latinoamérica en Hollywood, ya que, pese a haber nacido en Chile, Pedro Pascal creció en Estados Unidos, y fue aquí donde desarrolló una carrera inicialmente fallida que, poco a poco, se fue convirtiendo en una suma interminable de éxitos merecidos.

Es por eso satisfactorio que el protagonista de “The Last of Us” esté participando ahora mismo en proyectos tan interesantes para la pantalla grande: este verano, se le podrá ver en “Eddington” (la nueva obra del maestro del terror Ari Aster, que será un western) y en “The Fantastic Four: First Steps” (un título de superhéroes que no necesita mayor descripción).

Por el momento, sus admiradores pueden encontrarlo en las salas de cine gracias al estreno de “Materialists”, la más reciente película de Celine Song, la dramaturga y cineasta que se encontró detrás de “Past Lives” (2023), una excelente e inusual historia de amor, tan sutil como emotiva, que se desarrollaba entre Nueva York y Seúl.

En más de un sentido, “Materialists” es más comercial que “Past Lives”, sobre todo por la presentación que hace de situaciones que pueden ser más reconocibles para cualquiera que se haya criado viendo cine hollywoodense y por la elección de un reparto acorde con esas intenciones. Pero, incluso en esas condiciones, se trata de una comedia romántica que, sin llegar a ser subversiva, se sale de la norma y abre la puerta a toda clase de conversaciones.

Al ser uno de los personajes principales del filme, Pascal forma parte de ese atractivo, aunque la protagonista por aquí es Lucy (Dakota Johnson), una mujer en su tercera década de vida que trabaja como casamentera en una gran compañía neoyorquina dedicada a la formación de “parejas ideales”.

Inicialmente, Lucy parece ser una dama absolutamente superficial que considera que el matrimonio es una simple transacción; pero, poco a poco, el guión de Song, sumado la brillante interpretación de Johnson (quien, además de resultar siempre encantadora, actúa estupendamente cuando recibe la dirección correcta), va revelando el lado humano y sensible de un personaje que luchó constantemente contra la pobreza y que ha desarrollado involuntariamente una coraza protectora.

En teoría, el detonante de su despertar se produce mediante la conexión que establece con el personaje de Pascal, Harry Castillo, un multimillonario seductor y generoso al que conoce durante la boda de una de sus clientas y que, como ella misma se lo dice, es “un unicornio”, es decir, un 10, en consideración a su fortuna, su atractivo y su talla. Lucy quiere inicialmente convertirlo en cliente, pero Harry tiene otros planes para ella.

Cuando todo parece indicar que la historia se limitará a seguir a esta pareja, entra a tallar John (Chris Evans), el ex novio de la protagonista, un tipo con un gran corazón y una gran conciencia que, sin embargo, nunca logró subir de estatus social, como lo demuestra el hecho de que se encuentra trabajando como mozo en la boda donde se conocen Lucy y Harry.

El establecimiento de un triángulo semejante no es novedoso en esta clase de películas, pero lo que hace Song es colocarlo en una posición mucho más analítica y moderna, en la que las dudas de su protagonista tienen bases morales y sociales y en la que ninguno de los participantes se convierte en villano o se comporta siquiera del mal modo. Además, el mismo relato alude a un acto de violencia sexual durante una de las citas concertadas que se aparta completamente de lo que se puede esperar de una ‘rom-com’, pero que le brinda a todo un aspecto particularmente realista.

El único problema por aquí se encuentra quizás en que ese tono tan creíble se ve a veces afectado por el desarrollo de un relato que no resulta siempre convincente en términos de las reacciones de sus participantes y que cae además de forma inevitable en estereotipos que no corresponden a los del cine de esta clase, pero sí a ciertos ideales supuestamente progresistas.

Por ese lado, el aspecto más inocente llega de la mano de John, un seguidor confeso de Bernie Sanders que lleva camisetas combativas, que no ha sido capaz de conseguir un trabajo ‘rentable’ en toda su vida pero que destaca por su labor en un grupo de teatro independiente y que -al menos hasta cierto punto- está siempre presente para su ex cuando esta lo necesita -o no se lleva bien con su nuevo novio-.

Y no se puede dejar de notar el hecho de que, básicamente, esta es una historia de blancos (por más que Pascal sea latino) que son todos extremadamente apuestos (incluyendo a John, el sujeto en discordia, que es interpretado ni más ni menos que por el mismisimo Capitan America, luciendo un corte de pelo atroz que intenta afearlo).

Sea como sea, e incluso cuando empieza a volverse concesiva, “Materialists” tiene el corazón en el lugar correcto, se encuentra impecablemente filmada, presenta varios diálogos sobresalientes y cuestiona esas formas de pensar egoístas y banales que abundan en las sociedades consumistas y capitalistas.