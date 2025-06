Messi y sus amigos de Inter Miami se reencuentran con Luis Enrique y PSG en el Mundial de Clubes

(Lynne Sladky / Associated Press)

Lionel Messi, Luis Suárez y sus compañeros de Inter Miami saltaron al campo de su instalación de entrenamiento para otra sesión de práctica.

No hubo mucha diferencia en lo que hicieron. Ejercicios de regate. Algunas risas. Interacciones con los entrenadores.

Pero este ensayo fue más importante que la mayoría.

En unos días, Inter Miami disputará uno de los partidos más importantes de su historia de cinco años como club cuando las Garzas se enfrenten al gigante francés Paris Saint-Germain en los octavos de final del Mundial de Clubes.

Hay mucho que desmenuzar.

Inter Miami será la cenicienta ante el Paris Saint-Germain, que se consagró en la Liga de Campeones el mes pasado tras golear 5-0 al Inter de Milán en el final. Para Messi, será una coyuntura inusual: rara vez en su ilustre carrera encara un partido con un cartel distinto al de favorito.

Será la primera vez que Messi se enfrente a su antiguo club desde su salida del Paris Saint-Germain en 2023 después de dos temporadas.

También se enfrentará a Luis Enrique, su antiguo entrenador del Barcelona, ahora técnico del PSG, quien ha tenido una gran influencia en Messi y varias estrellas de Inter Miami.

Messi fue entrenado por Luis Enrique durante tres de sus 17 temporadas con el Barcelona. El entrenador español dirigió al Barça de 2014 a 2017. Ganó nueve títulos, incluidos dos trofeos de la Liga de España, tres de la Copa del Rey y una Liga de Campeones.

Messi, Suárez y la estrella brasileña Neymar jugaron juntos bajo la dirección de Luis Enrique durante tres memorables temporadas, formando el famoso trío “MSN” que se combinó para 364 goles y 173 asistencias.

“Junto con Óscar Tabárez, a quien tuve en la selección (de Uruguay), Luis Enrique es el entrenador más importante de mi carrera. Me influyó mucho”, dijo Suárez sobre Luis Enrique. “Ya tenía un espíritu competitivo, pero él lo desarrolló aún más. También me enseñó a moverme por la cancha en espacios a los que antes no solía acceder. A nivel personal, tengo un enorme respeto y admiración por todo lo que hizo por nosotros, los jugadores”.

Jordi Alba y Sergio Busquets de Miami también jugaron para Luis Enrique, al igual que el técnico Javier Mascherano.

Después del empate de Inter Miami contra Palmeras el lunes, Alba catalogó a Luis Enrique como “el mejor entrenador del mundo”.

“No solo en lo futbolístico, que es una pasada verlo y trabajar con él, sino en la gestión de grupo, que es espectacular”, señaló Alba. “Nos encontraremos con él y le daremos un abrazo, pero cuando pite el inicio del partido, intentaremos ganarle, como hacemos todos lo que estamos aquí”.

Mascherano, de 41 años, también jugó junto a Messi, Suárez y compañía cuando el Barcelona ganó el triplete bajo la dirección de Enrique en 2015.

“Luis es un amigo. Tuve la suerte de tenerlo como entrenador durante tres años. Tengo una relación muy especial con él y su familia”, dijo Mascherano. “Le deseo lo mejor, excepto para el domingo”.

La fase de eliminatoria directa del Mundial de Clubes arranca el sábado, y el Inter Miami-PSG se escenificará el domingo en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

A pesar de entrar al torneo en una especie de mala racha, las Garzas se convirtieron en el único equipo de la MLS que logró avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes después de empatar 2-2 con Palmeiras a principios de esta semana, terminando como escolta del conjunto brasileño en el Grupo A.

Eso fue después de que Inter Miami venció 2-1 al FC Porto, dos veces campeón de Europa, con un clásico tiro libre de Messi, quien junto con sus compañeros de equipo de toda la vida insisten que su equipo tiene la calidad para dejar su huella en el fútbol global.

Suárez destacó lo importante que fue sortear la fase de grupos para la trayectoria del club, pero las Garzas saben perfectamente que el PSG es amplio favorito.

“Vamos a enfrentar el mejor equipo de Europa”, dijo Mascherano. ”Queremos demostrar que valemos, que somos un equipo serio y más allá de las dificultades podemos competir. Este deporte ha demostrado que a un partido puede pasar cualquier cosa, y ¿quién dice que el domingo no puede ser nuestro día?”